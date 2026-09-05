comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Fue la segunda casa del Polaco Goyeneche, vio nacer a figuras del fútbol y hoy esconde un bodegón único en Buenos Aires

En una calle empedrada, entre Saavedra y Coghlan, sobrevive un club atravesado por el tango, el fútbol y los encuentros familiares. Roberto Goyeneche fue uno de sus vecinos más entrañables, pero no el único nombre ilustre que pasó por sus salones.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El Tábano fue la segunda casa del Polaco Goyeneche
El Tábano fue la segunda casa del Polaco Goyeneche Foto: Instagram @club.social.y.deportivo
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En Rómulo Naón 3029, al norte de la Ciudad de Buenos Aires, existe un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. No es una escenografía creada para despertar nostalgia ni un restaurante moderno decorado con objetos antiguos. El Club Social y Deportivo El Tábano es una pieza auténtica de la historia porteña.

Fotografías originales, banderines, camisetas y sillas de varias décadas reciben a quienes cruzan su puerta. Aunque se encuentra dentro de Coghlan, sus socios también lo reconocen como parte de Saavedra, ya que su antigua sede estuvo durante años en la esquina de Melián e Iberá.

Allí pasó parte de su vida Roberto “el Polaco” Goyeneche, pero también desfilaron grandes figuras del tango y dieron sus primeros pasos destacados jugadores del fútbol argentino.

El curioso origen de El Tábano

La institución nació en 1930, cuando un grupo de jóvenes que jugaba a la pelota en las calles decidió fundar un club. Para reunir dinero, sus integrantes organizaban pequeños bailes y encuentros sociales hasta que lograron alquilar un espacio propio.

Contenido Recomendado

Tienen más de 270 años y todavía sirven platos abundantes:los bodegones más antiguos de Buenos Aires

Tienen más de 270 años y todavía sirven platos abundantes: los bodegones más antiguos de Buenos Aires

Semana de los Bodegones Porteños:dos clásicos del Microcentro con platos gigantes e historias increíbles

Semana de los Bodegones Porteños: dos clásicos del Microcentro con platos gigantes e historias increíbles

El nombre surgió a partir de una frase atribuida a Sócrates, publicada en el diario Crítica. La expresión se refería al tábano que picaba a un caballo para mantenerlo despierto. Aquellos jóvenes entendieron que esa debía ser su misión: movilizar al barrio y mantener activa su vida comunitaria.

El club donde iba Goyeneche
Situado en el barrio porteño de Coghlan, en R. Naon 3029 Foto: Instagram @club.social.y.deportivo

El contexto no era sencillo. El club comenzó a consolidarse durante el año del golpe de Estado que derrocó a Hipólito Yrigoyen. En medio de las restricciones y los cambios políticos, estos espacios barriales se convirtieron en refugios para las familias.

Después del trabajo, los vecinos se reunían para jugar al billar, conversar o tomar una copa. Los fines de semana llegaban los bailes, el fútbol y las caminatas hacia la vieja cancha de Platense.

La segunda casa del Polaco Goyeneche

Goyeneche mantuvo una relación inseparable con Saavedra. Antes de transformarse en una de las voces más importantes del tango, trabajó como mecánico, taxista y chofer de colectivos. Además, fue un apasionado hincha de Platense.

El Polaco comenzó a frecuentar El Tábano cuando todavía era muy joven. Según los recuerdos de los socios, en uno de los tradicionales bailes de carnaval conoció a Luisa, quien se convertiría en su esposa.

El vínculo continuó después de alcanzar la fama. Sus hijos crecieron relacionados con la institución y él siguió regresando a las mesas que lo habían acompañado desde sus primeros años.

El club donde iba Goyeneche
El histórico club El Tábano conserva recuerdos del Polaco Goyeneche Foto: Instagram @club.social.y.deportivo

Cuando el club necesitó dinero para mudarse, Goyeneche organizó dos espectáculos con artistas invitados. A pesar de que ambas jornadas estuvieron marcadas por una lluvia intensa, las entradas ya habían sido vendidas y la recaudación ayudó a concretar el traslado.

Para el cantante, El Tábano no era solamente un club. Era una extensión de su casa, de su familia y de su identidad barrial.

Un salón por el que pasaron leyendas del tango

Las noches de El Tábano formaron parte del antiguo circuito cultural de los clubes porteños. Por sus salones pasaron figuras como Aníbal Troilo, Alberto Castillo, Ángel Vargas, Enrique Campos, Hugo del Carril, Edmundo Rivero y Sandro.

Los bailes eran acontecimientos esperados durante semanas. Allí se presentaban orquestas, nacían amistades y se formaban parejas. La música no funcionaba como un simple espectáculo, sino como una parte fundamental de la vida cotidiana.

Esa tradición todavía permanece viva mediante encuentros de tango y milongas. De esta manera, el club conecta a las nuevas generaciones con aquellas noches en las que una orquesta podía reunir a todo el barrio.

El semillero que produjo figuras del fútbol argentino

La historia de El Tábano también está relacionada con el fútbol. Uno de sus mayores orgullos fue Julio Cozzi, arquero histórico de Platense, de la Selección argentina y de Millonarios de Colombia.

Conocido como “el Arquero del Siglo”, Cozzi integró el famoso “Ballet Azul” colombiano junto con Alfredo Di Stéfano, Adolfo Pedernera y Néstor Rossi. Además, fue campeón sudamericano con la Selección argentina en 1947.

Otro de los nombres vinculados con el club fue Rubén Héctor “el Marqués” Sosa. El delantero comenzó en Platense, se destacó en Racing y representó a la Argentina en el Mundial de Chile de 1962.

El listado incluye también a futbolistas como Croa, Frágola, Luisito Maravilla y José Díaz. Sus historias reflejan una época en la cual los futuros profesionales se formaban entre potreros, calles adoquinadas y pequeños clubes de barrio.

La milanesa gigante que atrae nuevos visitantes

Con el paso del tiempo, el buffet convirtió al club en un atractivo gastronómico. Su plato más famoso es la SuperTábano, una milanesa de enormes dimensiones acompañada por papas fritas y huevos, pensada para compartir.

El club donde iba Goyeneche
Recibió a leyendas del tango y formó figuras del fútbol Foto: Instagram @club.social.y.deportivo

La carta también ofrece empanadas, pastas, guisos y otros platos caseros. Sin embargo, la comida es solo una parte de la experiencia.

En sus paredes conviven fotografías de músicos, recuerdos deportivos y homenajes a antiguos socios. Algunos de ellos integran simbólicamente “la filial del cielo”, una manera afectuosa de mantener presentes a quienes ayudaron a construir la institución.

BodegonesTurismoCiudad de Buenos Aires
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. El histórico tren de la Patagonia que volverá a funcionar tras 48 años y promete transformar el turismo

    El histórico tren de la Patagonia que volverá a funcionar tras 48 años y promete transformar el turismo

  2. Cómo llegar en tren y colectivo a la Fiesta del Buñuelo en Navarro con entrada libre y gratuita

    Cómo llegar en tren y colectivo a la Fiesta del Buñuelo en Navarro con entrada libre y gratuita

  3. Se acerca la Fiesta Provincial del Queso Parrillero:habrá provoleta, chacinados caseros y parrilla criolla

    Se acerca la Fiesta Provincial del Queso Parrillero: habrá provoleta, chacinados caseros y parrilla criolla

  4. A 90 km de CABA:el pueblo que perdió el tren, estuvo a punto de desaparecer y revivió gracias a una panadería

    A 90 km de CABA: el pueblo que perdió el tren, estuvo a punto de desaparecer y revivió gracias a una panadería

  5. Ni Mar del Plata ni Córdoba:el pueblo a 280 km de CABA con asados en la barranca, bungalows y la mejor vista al río

    Ni Mar del Plata ni Córdoba: el pueblo a 280 km de CABA con asados en la barranca, bungalows y la mejor vista al río
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Murió Alberto Iribarne, exministro de Justicia de Néstor Kirchner

Murió Alberto Iribarne, exministro de Justicia de Néstor Kirchner

Milei acelera una base naval clave en Ushuaia:el megaproyecto que puede cambiar el futuro del Atlántico Sur

La cadena nacional ya pasó a la acción:el Gobierno oficializó sanciones contra 45 empresas y accionistas por explotación ilegal en Malvinas

Caputo justificó la estrategia de Milei para acorralar a las petroleras en Malvinas:“Nadie puede estar en contra”

Economía

Las proyecciones de los analistas del Banco Central para lo que resta del 2026:qué espera el mercado para la inflación y el dólar

Las proyecciones de los analistas del Banco Central para lo que resta del 2026: qué espera el mercado para la inflación y el dólar

Impacto en la industria automotriz:Volkswagen acordó recortar 100.000 empleos y puso en duda el futuro de sus plantas

Multas de tránsito en Provincia de Buenos Aires:cuáles son los nuevos valores y cuánto cuesta cada infracción

Megaproyecto Vicuña y boom del cobre:por qué Wall Street mira con codicia el nuevo bono de San Juan

Internacionales

El mapa mundial podría cambiar:la propuesta para mostrar el tamaño real de los continentes

El mapa mundial podría cambiar: la propuesta para mostrar el tamaño real de los continentes

Vladímir Putin confirmó que no habrá ataques por tres días en Kiev mientras estén los enviados especiales de EEUU para negociar por la paz

Niños de entre 2 meses y 17 años de edad:los escabrosos detalles de la Operación Statewide Shield

Buscan voluntarios para trabajar solo 4 horas diarias:ofrecen casa, comida y 3 días libres en una atractiva ciudad turística de Estados Unidos