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Elías Barrionuevo, sospechoso del crimen en Ituzaingó, se filmó antes de ser arrestado: “No maté a mi novia, no soy femicida”

El presunto femicida de 19 años fue detenido por efectivos de la Policía Bonaerense en el partido de General Rodríguez. Horas antes filmó un video para exculparse del crimen.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Elías Barrionuevo fue detenido pero antes grabó un video.
Elías Barrionuevo fue detenido pero antes grabó un video. Foto: Captura
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El martes en horas de la tarde Elías Barrionuevo (19) se fugó de una casa ubicada en la calle Almagro al 2500, en el partido bonaerense de Ituzaingó, tras presuntamente asesinar a su novia Ruth Camila Castro (18) y dispararle a su suegro, Jorge Castro (35).

A más de 24 horas del hecho y con un operativo policial desplegado en diferentes áreas de la zona oeste del Conurbano, el sujeto fue detenido en la noche de este miércoles mientras circulaba por las esquina de Bolivia y Mercedes, en el municipio de General Rodríguez.

El arresto estuvo liderado por fuerzas de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón en conjunto con personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Ituzaingó 4°.

Ahora, se dieron a conocer una serie de videos que grabó Barrionuevo antes de ser detenido por las fuerzas policiales. Se trata de una filmación que él mismo realizó para exculparse del crimen por el que ha empezado a ser investigado.

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El video que realizó Elías Barrionuevo, sospechoso del crimen de Camila Castro en Ituzaingó

Barrionuevo grabó dos videos de aproximadamente un minuto cada uno en el que se lo puede ver con una capucha y al borde de las lágrimas. En todo momento, el joven de 19 años negó haber matado a su novia de manera intencional y aseguró que todo se debió a un “imprevisto”.

“Me están acusando de un femicidio que no fue así. Lo del día de ayer fue un imprevisto. Yo no maté a mi novia. No tiré tiros, ni nada. El día de ayer a las 18.20h fui a buscar a mi perrito. Empezamos a discutir y en ese momento vino el padre de ella y se metió en la conversación”, expresó el sospechoso.

La declaración de Elías Barrionuevo, sospechoso del femicidio en Ituzaingó. Video: NA

Más adelante en su testimonio, Barrionuevo aseguró que Jorge Castro fue quien lo amenazó al decirle que se “lo iba a cag** a tiros”. Según la versión del joven, luego de este intercambio, los dos se fueron a un cuarto, pero a los pocos minutos el padre de Camila regresó, esta vez, con un arma y ambos empezaron un forcejeo que terminó en tragedia. “Yo no sabía que era un arma lo que tenía. Empezamos a forcejear los tres. Ella pasa por al lado y se ve que ahí se generó el disparo”, manifestó.

De acuerdo a Barrionuevo, la joven comenzó a caminar por la casa herida y que él intentó ayudarla pero fue interceptado por el padre de Camila. “Yo salgo corriendo detrás de ella que quería abrir la puerta para irse. Pero ahí me alcanza el padre que me quería disparar a mí”, sostuvo.

Qué pasó después del disparo a Camila, según Elías Barrionuevo

Según su testimonio, el padre de Camila le dio dos culatazos en el cuerpo y luego lo dejó irse para que pidiera auxilio a los vecinos. “Yo pedí ayuda, la veía muy mal, pero pensé que iba a mejorar. Me fui corriendo en estado de shock”, afirmó.

Barrionuevo indicó que se enteró de la muerte de su novia al día siguiente y declaró que su intención “jamás habría sido hacerle daño”. “No soy un asesino, no soy un femicida. La amaba y quería que formáramos una familia y ahora se me fue. Pero lo que quiero decir es que no la maté”, explicó.

Por otro lado, el joven también le pidió disculpas a Débora, la madre de Camila, y aseguró que no se había entregado antes a las autoridades porque tenía el objetivo de “contar la verdad” de los hechos.

El avance de la causa judicial por el presunto femicidio de Camila Castro en Ituzaingó

En este momento, Barrionuevo se encuentra detenido en Morón junto a otros tres sujetos, acusados de “encubrimiento”. Se trata de Héctor Nahuel Lobo y Carlos Míguez. La causa judicial está a cargo de Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 del Departamento Judicial Morón con los fiscales Florencia Inés Di Sciascio y Leandro Matías Vaccaro a la cabeza de la investigación.

Las autoridades judiciales creen que el disparo a Camila podría haber sido propinado con una pistola calibre .380, ya que se encontraron en la vivienda dos casquillos y tres vainas de ese arma. Sin embargo, el revólver aún no fue hallado. La investigación continuará con la toma de declaración y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona del crimen.

ItuzaingóFemicidioCrimen
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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