En los Alpes suizos: tiene 130 años, alojó a celebridades y fue elegido como el hotel con la mejor experiencia del mundo

El histórico Badrutt’s Palace Hotel acaba de ser distinguido con el SeiBellissimi Art of Hospitality Award. Foto: Badrutt's Palace Hotel

En el corazón de los Alpes suizos, frente a las aguas cristalinas del lago St. Moritz y rodeado por los imponentes paisajes del valle de Engadina, se encuentra uno de los hoteles más emblemáticos de Europa. El histórico Badrutt’s Palace Hotel acaba de ser distinguido con el SeiBellissimi Art of Hospitality Award, reconocimiento que lo consagra como el establecimiento con la mejor experiencia de hospitalidad del mundo dentro de la lista de Los 50 Mejores Hoteles del Mundo 2026.

La distinción premia la calidad integral del servicio y reconoce la capacidad de un hotel para ofrecer experiencias memorables a sus huéspedes. El galardón pone el foco en aspectos como la atención del personal, gastronomía, las comodidades, el ambiente general y nivel de personalización de la estadía.

Badrutt’s Palace: elegido como el hotel con la mejor hospitalidad del mundo en 2026

La elección estuvo a cargo de más de 800 miembros de la Academia de The World’s 50 Best Hotels, quienes debieron votar cuál fue el establecimiento donde vivieron la experiencia de hospitalidad más destacada durante el período evaluado, recientemente ampliado a tres años.

El Badrutt’s Palace tiene 163 habitaciones diseñadas con vistas panorámicas al lago y los Alpes suizos. Foto: Badrutt's Palace Hotel

La metodología se basa en experiencias reales de viaje y busca medir la percepción global del huésped. Los votantes tuvieron que considerar factores como la calidad de la atención, calidez del trato y capacidad de cada hotel para ofrecer una experiencia diferencial.

El resultado ubicó al Badrutt’s Palace en el primer lugar de una categoría que tiene a la hospitalidad como criterio central, convirtiéndolo en una referencia internacional para la industria hotelera de lujo.

La historia del hotel que impulsó el desarrollo turístico de St. Moritz

Fundado por Caspar Badrutt en 1896, el establecimiento está profundamente ligado a la historia de St. Moritz. Según destacan especialistas del sector turístico, el hotel desempeñó un papel clave en la transformación de esta pequeña localidad alpina en uno de los destinos más exclusivos y reconocidos del planeta.

Fundado por Caspar Badrutt en 1896, el establecimiento está profundamente ligado a la historia de St. Moritz. Foto: Badrutt's Palace Hotel

Su edificio, de estilo neogótico y coronado por pequeñas torres ornamentales, se levanta a 1.830 metros de altura con vistas privilegiadas sobre el lago St. Moritz. Desde hace más de un siglo forma parte del paisaje más representativo de la región de Engadina.

A lo largo de su historia recibió a artistas, deportistas, empresarios y miembros de la realeza. Entre sus huéspedes más célebres aparece el cineasta Alfred Hitchcock, cuya emblemática suite 501 continúa siendo una de las más solicitadas por los visitantes.

Cómo es alojarse en el icónico hotel de lujo de los Alpes suizos

Actualmente, el Badrutt’s Palace cuenta con 163 habitaciones, de las cuales 47 son suites, diseñadas para ofrecer vistas panorámicas al lago y a las montañas de los Alpes suizos.

La elección estuvo a cargo de más de 800 miembros de la Academia de The World’s 50 Best Hotels. Foto: Badrutt's Palace Hotel

Sin embargo, buena parte de su prestigio está asociada al nivel de atención personalizada que brinda. Durante la temporada invernal, cerca de 700 empleados trabajan diariamente para garantizar una experiencia de excelencia en todas las áreas del establecimiento.

Los huéspedes que se alojan en las suites disponen de un servicio de mayordomo exclusivo, mientras que el equipo de conserjería organiza actividades especialmente diseñadas para cada visitante. Entre ellas se destacan excursiones por el valle de Engadina y jornadas de compras privadas en la exclusiva Via Serlas, considerada una de las calles comerciales de lujo más importantes de Suiza.

Gastronomía, experiencias exclusivas y servicios que marcan la diferencia

La propuesta del hotel trasciende el alojamiento. Cada noche, la actividad se despliega en once restaurantes y bares que ofrecen experiencias gastronómicas para distintos públicos y estilos. Entre las propuestas más destacadas figura el restaurante del reconocido chef Nobuyuki Matsuhisa, famoso por su fusión de cocina japonesa y peruana, además de espacios tradicionales que combinan la gastronomía alpina con tendencias internacionales.

La oferta incluye Paradiso, un exclusivo club de montaña en Corviglia, uno de los principales centros de esquí. Foto: Badrutt's Palace Hotel

La oferta también incluye Paradiso, un exclusivo club de montaña ubicado en la zona de Corviglia, uno de los principales centros de esquí de la región. Allí los visitantes pueden disfrutar de experiencias gastronómicas y sociales en plena montaña, con vistas privilegiadas de los Alpes.

La combinación de gastronomía, historia, servicios personalizados, ubicación y una atención minuciosa en cada detalle permitió que el Badrutt’s Palace alcanzara el máximo reconocimiento en materia de hospitalidad. Más de 130 años después de su inauguración, el hotel continúa demostrando por qué es considerado uno de los grandes íconos del turismo mundial y el mejor ejemplo de cómo transformar una estadía en una experiencia inolvidable.