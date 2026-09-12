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De la picada al asado frente a la laguna: el recorrido por Mercedes, Moquehuá y Chascomús y cuánto cuesta hacerlo

Salame quintero, asado criollo y restaurantes frente a la laguna forman parte de tres propuestas ideales para salir de la Ciudad. Cuánto dinero se necesita para viajar en auto, comer y disfrutar de una jornada diferente.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Gastronomía y turismo
Gastronomía y turismo Foto: todoporviajar.com/
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A pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires, tres destinos permiten organizar una escapada atravesada por los sabores, las tradiciones y la historia bonaerense. Mercedes, Moquehuá y Chascomús ofrecen experiencias diferentes, pero comparten la tranquilidad de sus calles, la identidad rural y una gastronomía capaz de justificar el viaje.

Tomando como referencia los gastos estimados de combustible, peajes y comida, una salida para dos personas puede costar entre $110.000 y $215.000, según el destino, el vehículo, el restaurante elegido y los consumos adicionales.

Los valores son orientativos y pueden variar. Sin embargo, sirven para comparar las opciones antes de salir a la ruta.

Mercedes: salame quintero, pulperías y sabores de campo

Ubicada a poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Mercedes es una de las alternativas más cercanas. El viaje en auto demora aproximadamente una hora y media, dependiendo del tránsito en Acceso Oeste y la Ruta Nacional 5.

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El gran protagonista gastronómico es el salame quintero, elaborado tradicionalmente con carne de cerdo, carne vacuna, tocino, pimienta y diferentes condimentos. Su historia está vinculada con las familias inmigrantes que se instalaron en las quintas de los alrededores y comenzaron a producir chacinados para conservar la carne.

Fiesta del Salame Quintero
Tres fiestas imperdibles en la Provincia Foto: Municipio Mercedes

Mercedes también guarda un importante pasado colonial. Su origen se encuentra en la antigua Guardia de Luján, un puesto defensivo establecido en la frontera. El asentamiento comenzó a consolidarse en 1752 y fue trasladado en 1779 al lugar donde actualmente se encuentra la ciudad.

Una visita puede comenzar en la Plaza General San Martín y continuar por la Catedral Basílica Nuestra Señora de las Mercedes, el Palacio Municipal y la histórica Pulpería de Cacho Di Catarina, construida en 1830.

Qué hacer en Mercedes
Mercedes es una de las escapadas más completas de la provincia de Buenos Aires Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

Para dos personas, se puede calcular un gasto de entre $55.000 y $75.000 en combustible y peajes. Una picada con productos regionales, platos principales y bebidas puede sumar entre $55.000 y $100.000.

En total, una escapada a Mercedes puede costar entre $110.000 y $175.000.

Moquehuá: asado criollo y memoria ferroviaria

Moquehuá se encuentra en el partido de Chivilcoy, a unos 180 kilómetros de Buenos Aires. El viaje demanda aproximadamente dos horas y diez minutos por Acceso Oeste, Ruta Nacional 5 y Ruta Provincial 30.

El pueblo es conocido por su Fiesta del Asado Criollo, una celebración que reúne asadores, empanadas, tortas fritas, música folclórica y actividades vinculadas con la tradición campera.

Moquehuá tiene algo que no se fabrica: identidad. Y quizás ahí esté su mayor encanto
Moquehuá Foto: Instagram @viejasestacionesypueblos

Su historia está profundamente relacionada con el ferrocarril. La estación fue habilitada el 8 de noviembre de 1908, mientras que el 1 de marzo de 1909 quedó establecido como fecha fundacional. En la antigua estación funciona actualmente la Casa de la Cultura, donde se conservan fotografías, documentos y objetos de los primeros habitantes.

Más allá de la Fiesta del Asado, Moquehuá sorprende con su pasado ferroviario, sus plazas y su cultura criolla
Moquehuá Foto: Turismo Moquehuá

El traslado de ida y vuelta puede superar los $116.000 entre combustible y peajes. Un almuerzo criollo para dos personas, con asado, achuras, guarnición, bebidas y postre, puede costar entre $50.000 y $90.000.

De esta manera, la escapada completa puede demandar entre $165.000 y $215.000. Si el vehículo se comparte entre cuatro personas, el gasto individual se reduce considerablemente.

Chascomús: almuerzo frente a la laguna y edificios históricos

A unos 120 kilómetros de la Ciudad, Chascomús combina gastronomía, naturaleza y patrimonio. El recorrido por la Autopista Buenos Aires-La Plata y la Autovía 2 demora cerca de una hora y media.

La famosa Laguna de Chascomús, con aproximadamente 3.000 hectáreas, permite caminar, andar en bicicleta, pescar, navegar en kayak o disfrutar del atardecer desde la costanera.

Encuentro del Carruaje y el Caballo
El tradicional evento se realizará el 12 y 13 de septiembre de 2026 Foto: Facebook / Ancaleo Maggi

También se puede recorrer el casco histórico, donde aparecen la Plaza Independencia, la Catedral Nuestra Señora de la Merced, la Casa de Casco, el Teatro Brazzola y el Palacio Municipal.

En Chascomús se pueden comer unos buenos asados a la estaca. Foto: Guía Chascomús
En Chascomús se pueden comer unos buenos asados a la estaca. Foto: Guía Chascomús

La ciudad posee parrillas, bodegones, cafeterías, restaurantes frente al agua y experiencias gastronómicas en estancias. Un almuerzo para dos personas puede costar entre $55.000 y $110.000, mientras que el traslado de ida y vuelta ronda los $75.000.

En consecuencia, una escapada a Chascomús puede requerir entre $135.000 y $200.000.

¿Cuál es la escapada más conveniente?

Mercedes es la opción más cercana y económica, especialmente para quienes buscan picadas, pulperías y productos regionales. Moquehuá ofrece la experiencia más rural, aunque la distancia eleva el presupuesto. Chascomús se destaca por su variedad, ya que permite combinar gastronomía, historia y actividades junto a la laguna.

Para ahorrar, conviene compartir el automóvil, evitar los horarios pico, revisar las tarifas de los peajes y consultar los precios del restaurante antes de viajar.

A pocas horas de Buenos Aires, estos tres destinos demuestran que no hace falta recorrer grandes distancias para disfrutar de sabores tradicionales, paisajes bonaerenses y rincones cargados de historia.

TurismoFiestas RegionalesMercedesChascomús
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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