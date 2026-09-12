De la picada al asado frente a la laguna: el recorrido por Mercedes, Moquehuá y Chascomús y cuánto cuesta hacerlo

A pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires, tres destinos permiten organizar una escapada atravesada por los sabores, las tradiciones y la historia bonaerense. Mercedes, Moquehuá y Chascomús ofrecen experiencias diferentes, pero comparten la tranquilidad de sus calles, la identidad rural y una gastronomía capaz de justificar el viaje.
Tomando como referencia los gastos estimados de combustible, peajes y comida, una salida para dos personas puede costar entre $110.000 y $215.000, según el destino, el vehículo, el restaurante elegido y los consumos adicionales.
Los valores son orientativos y pueden variar. Sin embargo, sirven para comparar las opciones antes de salir a la ruta.
Mercedes: salame quintero, pulperías y sabores de campo
Ubicada a poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Mercedes es una de las alternativas más cercanas. El viaje en auto demora aproximadamente una hora y media, dependiendo del tránsito en Acceso Oeste y la Ruta Nacional 5.
El gran protagonista gastronómico es el salame quintero, elaborado tradicionalmente con carne de cerdo, carne vacuna, tocino, pimienta y diferentes condimentos. Su historia está vinculada con las familias inmigrantes que se instalaron en las quintas de los alrededores y comenzaron a producir chacinados para conservar la carne.
Mercedes también guarda un importante pasado colonial. Su origen se encuentra en la antigua Guardia de Luján, un puesto defensivo establecido en la frontera. El asentamiento comenzó a consolidarse en 1752 y fue trasladado en 1779 al lugar donde actualmente se encuentra la ciudad.
Una visita puede comenzar en la Plaza General San Martín y continuar por la Catedral Basílica Nuestra Señora de las Mercedes, el Palacio Municipal y la histórica Pulpería de Cacho Di Catarina, construida en 1830.
Para dos personas, se puede calcular un gasto de entre $55.000 y $75.000 en combustible y peajes. Una picada con productos regionales, platos principales y bebidas puede sumar entre $55.000 y $100.000.
En total, una escapada a Mercedes puede costar entre $110.000 y $175.000.
Moquehuá: asado criollo y memoria ferroviaria
Moquehuá se encuentra en el partido de Chivilcoy, a unos 180 kilómetros de Buenos Aires. El viaje demanda aproximadamente dos horas y diez minutos por Acceso Oeste, Ruta Nacional 5 y Ruta Provincial 30.
El pueblo es conocido por su Fiesta del Asado Criollo, una celebración que reúne asadores, empanadas, tortas fritas, música folclórica y actividades vinculadas con la tradición campera.
Su historia está profundamente relacionada con el ferrocarril. La estación fue habilitada el 8 de noviembre de 1908, mientras que el 1 de marzo de 1909 quedó establecido como fecha fundacional. En la antigua estación funciona actualmente la Casa de la Cultura, donde se conservan fotografías, documentos y objetos de los primeros habitantes.
El traslado de ida y vuelta puede superar los $116.000 entre combustible y peajes. Un almuerzo criollo para dos personas, con asado, achuras, guarnición, bebidas y postre, puede costar entre $50.000 y $90.000.
De esta manera, la escapada completa puede demandar entre $165.000 y $215.000. Si el vehículo se comparte entre cuatro personas, el gasto individual se reduce considerablemente.
Chascomús: almuerzo frente a la laguna y edificios históricos
A unos 120 kilómetros de la Ciudad, Chascomús combina gastronomía, naturaleza y patrimonio. El recorrido por la Autopista Buenos Aires-La Plata y la Autovía 2 demora cerca de una hora y media.
La famosa Laguna de Chascomús, con aproximadamente 3.000 hectáreas, permite caminar, andar en bicicleta, pescar, navegar en kayak o disfrutar del atardecer desde la costanera.
También se puede recorrer el casco histórico, donde aparecen la Plaza Independencia, la Catedral Nuestra Señora de la Merced, la Casa de Casco, el Teatro Brazzola y el Palacio Municipal.
La ciudad posee parrillas, bodegones, cafeterías, restaurantes frente al agua y experiencias gastronómicas en estancias. Un almuerzo para dos personas puede costar entre $55.000 y $110.000, mientras que el traslado de ida y vuelta ronda los $75.000.
En consecuencia, una escapada a Chascomús puede requerir entre $135.000 y $200.000.
¿Cuál es la escapada más conveniente?
Mercedes es la opción más cercana y económica, especialmente para quienes buscan picadas, pulperías y productos regionales. Moquehuá ofrece la experiencia más rural, aunque la distancia eleva el presupuesto. Chascomús se destaca por su variedad, ya que permite combinar gastronomía, historia y actividades junto a la laguna.
Para ahorrar, conviene compartir el automóvil, evitar los horarios pico, revisar las tarifas de los peajes y consultar los precios del restaurante antes de viajar.
A pocas horas de Buenos Aires, estos tres destinos demuestran que no hace falta recorrer grandes distancias para disfrutar de sabores tradicionales, paisajes bonaerenses y rincones cargados de historia.