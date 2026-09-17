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La Selección Argentina Sub 19 perdió 2 a 1 ante Paraguay en su debut en los Juegos Suramericanos

La Albiceleste comenzó en desventaja su camino en Santa Fe 2026: ganaba 1-0 con un gol de Franco Domínguez, pero Paraguay reaccionó y dio vuelta el partido en el segundo tiempo.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Argentina Sub 19 perdió 2-1 ante Paraguay en su debut en los Juegos Suramericanos.
Argentina Sub 19 perdió 2-1 ante Paraguay en su debut en los Juegos Suramericanos. Foto: Nuevo Enfoque Urbano.
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La Selección Argentina Sub 19 no pudo comenzar con el pie derecho su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo dirigido por Diego Placente perdió 2 a 1 ante Paraguay este jueves en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, por la primera fecha del Grupo B.

La Albiceleste había logrado ponerse en ventaja durante el primer tiempo gracias a un gol de Franco Domínguez, pero el conjunto paraguayo reaccionó en el complemento y consiguió dar vuelta el marcador con los tantos de Junior Gamarra y Pedro Sarsa.

Argentina Sub 19 perdió 2-1 ante Paraguay en su debut en los Juegos Suramericanos. Foto: El Litoral.

Con este resultado, Argentina quedó sin puntos, mientras que Paraguay sumó tres unidades y quedó en una posición favorable dentro de una zona que también integran Uruguay y Venezuela. Los dos primeros equipos del grupo avanzarán a las semifinales del certamen.

Argentina se puso en ventaja con un gol de Franco Domínguez

El seleccionado argentino tuvo un buen comienzo en el estadio Marcelo Bielsa y consiguió abrir el marcador durante la primera parte. El encargado de convertir fue Franco Domínguez, delantero de Estudiantes de La Plata, quien apareció para marcar el 1-0 y darle a la Argentina una ventaja que pudo mantener hasta el descanso.

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Para el debut en los Juegos Suramericanos, Placente dispuso una formación integrada por Demian Talavera; Thiago Pérez, Fernando Closter, Matías Satas, Joaquín Salas; Facundo Carrizo, Javier Pascual, Ian Subiabre, Ramiro Tulián, Facundo Jainikoski y Franco Domínguez. La ventaja le permitió al conjunto nacional afrontar el entretiempo con tranquilidad, aunque el desarrollo del partido cambiaría durante la segunda mitad.

Paraguay reaccionó y dio vuelta el partido

En el complemento, Paraguay encontró los espacios necesarios para reaccionar y consiguió rápidamente volver a meterse en el encuentro.

Junior Gamarra fue el encargado de marcar el empate y establecer el 1-1. Con el resultado nuevamente igualado, ambos equipos quedaron en búsqueda del gol que pudiera definir el partido. El seleccionado paraguayo fue finalmente quien aprovechó una de sus oportunidades. Pedro Sarsa apareció para convertir el segundo tanto y establecer el 2-1 definitivo.

Argentina buscó la igualdad durante los minutos restantes, pero no consiguió volver a quebrar el arco paraguayo y terminó sufriendo una derrota en su primera presentación.

El resultado obliga al conjunto de Placente a sumar en sus próximos compromisos, ya que la fase de grupos cuenta con apenas tres fechas y solamente los dos primeros de cada zona avanzarán a las semifinales.

Argentina Sub 19 perdió 2-1 ante Paraguay en su debut en los Juegos Suramericanos. Foto: Los Andes

Cómo sigue Argentina en los Juegos Suramericanos

El próximo compromiso será ante Uruguay, el sábado 19 de septiembre desde las 15, nuevamente en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

Luego, la Albiceleste cerrará su participación en el Grupo B frente a Venezuela, el lunes 21 de septiembre a las 15, también en el estadio rosarino.

El Grupo B está conformado por Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela, mientras que la otra zona está integrada por Colombia, Perú, Panamá y Chile.

Una vez finalizada la fase inicial, las semifinales se disputarán el miércoles 23 de septiembre. Los partidos por el tercer puesto y la final por la medalla de oro están programados para el viernes 25 de septiembre, todos en el estadio Marcelo Bielsa.

Selección ArgentinaFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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