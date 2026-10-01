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Tormentones y temperatura variada: qué anticipó el Servicio Meteorológico Nacional para los próximos tres meses

El SMN difundió el pronóstico para octubre, noviembre y diciembre. El Litoral será una de las regiones más afectadas.

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Lluvias, tormentas, AMBA.
Lluvias, tormentas, AMBA. Foto: NA.
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico climático trimestral y anticipó cómo podrían comportarse las lluvias y las temperaturas durante octubre, noviembre y diciembre. El informe, elaborado el 30 de septiembre, señala una mayor probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal en distintas regiones del país.

El escenario está relacionado con la persistencia de condiciones de El Niño, fenómeno que el organismo viene monitoreando durante los últimos meses. Según informó el SMN, el litoral será una de las zonas más afectadas por las lluvias, que se registrarán por encima de sus valores habituales.

Lluvias; tormentas Foto: Pexels

El escenario también alcanza al oeste de Santa Fe, Córdoba, el centro y sur de Cuyo, La Pampa, el oeste de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia. En cambio, el panorama será diferente en el oeste del NOA, donde el pronóstico climático trimestral contempla una mayor probabilidad de precipitaciones inferiores a lo normal.

El SMN aclara que este tipo de pronóstico describe el comportamiento esperado para el acumulado promedio del trimestre y no permite determinar de antemano en qué días concretos lloverá. Por eso, la aparición de una categoría de lluvias superiores a lo normal no significa que las precipitaciones se distribuirán de manera uniforme durante los tres meses.

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Además, pueden registrarse eventos puntualmente intensos, por lo que para conocer la situación de cada jornada será necesario consultar los pronósticos de corto plazo y los sistemas de alerta.

Qué temperaturas se esperan en Argentina durante el último trimestre de 2026

En cuanto a las temperaturas, el escenario también presenta diferencias según la región:

Gran parte de Cuyo, Córdoba, el oeste de Santa Fe, La Pampa y el oeste de Buenos Aires tendría mayor probabilidad de registrar valores inferiores a los habituales. Una tendencia similar se proyecta para el sur del Litoral, el centro-este bonaerense y el noreste de la Patagonia.

Por otro lado, el SMN contempla temperaturas normales o superiores a lo normal en sectores del centro-oeste de Chaco y Formosa, el este de Salta, Santiago del Estero y el sudoeste de la Patagonia.

Lluvias en el AMBA
Las lluvias fuertes seguirán durante tres meses más, según el SMN Foto: Reuters

El organismo explica que el Pronóstico Climático Trimestral se construye a partir de modelos globales de simulación climática, modelos estadísticos nacionales y el análisis de las condiciones oceánicas y atmosféricas.

En paralelo, el último informe del SMN sobre el fenómeno ENOS confirmó que las condiciones corresponden a una fase cálida o El Niño y que los modelos proyectaban para septiembre-octubre-noviembre una probabilidad del 100% de continuidad de esta fase, con intensidad fuerte o muy fuerte.

De esta manera, el último trimestre del año comenzará con un escenario climático marcado por mayor disponibilidad de lluvias en varias regiones del centro y norte argentino, aunque el comportamiento podrá variar de una semana a otra y deberá seguirse mediante los pronósticos actualizados.

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