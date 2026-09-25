Río de Janeiro, Napoleón y una huida histórica: cómo una ciudad de América se convirtió en capital europea

Río de Janeiro Foto: REUTERS

Cuando se piensa en Río de Janeiro, las primeras imágenes que aparecen suelen ser las playas de Copacabana, el Cristo Redentor, el Pan de Azúcar y el carnaval. Sin embargo, detrás de esos paisajes se esconde un episodio extraordinario: la ciudad fue sede de la monarquía portuguesa y centro de decisiones de un imperio con territorios en diferentes continentes.

Todo comenzó como una huida desesperada, pero terminó modificando la historia de Portugal y Brasil. En 1808, mientras las tropas de Napoleón Bonaparte avanzaban sobre la península ibérica, la familia real portuguesa cruzó el océano Atlántico y se instaló en territorio americano.

Junto con la nobleza viajaron ministros, funcionarios, militares, archivos, obras de arte, libros y parte de la estructura administrativa de Portugal. Por primera vez, una monarquía europea trasladaba su sede a una colonia situada fuera de Europa.

Río de Janeiro antes de convertirse en una corte imperial

La región de la actual Río de Janeiro estaba habitada por pueblos originarios mucho antes de la llegada de los europeos. Los portugueses arribaron a la bahía de Guanabara en enero de 1502 y llamaron al lugar “Río de Janeiro”, aunque se trataba de una bahía y no de un río.

La ciudad fue fundada por los portugueses en 1565, con el nombre de São Sebastião do Rio de Janeiro, durante los enfrentamientos contra los franceses que habían intentado establecer una colonia en la región.

Río en 1808 Foto: Wikipedia

Su puerto adquirió una importancia creciente por su cercanía con las zonas mineras. Desde allí salían el oro y los diamantes extraídos en Minas Gerais, mientras ingresaban mercancías europeas y personas africanas esclavizadas.

En 1763, Río reemplazó a Salvador como capital de la colonia portuguesa en América. Sin embargo, nadie imaginaba que, apenas 45 años más tarde, la colonia terminaría albergando el corazón político del imperio.

La amenaza de Napoleón que desató una fuga histórica

A comienzos del siglo XIX, Europa estaba atravesada por las guerras napoleónicas. Napoleón pretendía debilitar a Gran Bretaña mediante el Bloqueo Continental, que impedía a los países europeos comerciar con los británicos.

Portugal quedó en una situación difícil. Mantenía una antigua alianza económica y política con Gran Bretaña, pero también se encontraba bajo presión para obedecer las órdenes francesas.

Napoleón Bonaparte

La crisis se agravó en 1807, cuando las tropas napoleónicas comenzaron a avanzar hacia Lisboa. Ante la posibilidad de ser capturado, el príncipe regente Juan de Braganza, futuro Juan VI, tomó una decisión extrema: trasladar la corte portuguesa a Brasil.

La corte portuguesa cruzó el Atlántico rumbo a Brasil

La flota abandonó Lisboa el 29 de noviembre de 1807, poco antes de la entrada del ejército francés. La expedición contó con protección naval británica y trasladó a la familia real, miembros de la nobleza, jueces, religiosos, funcionarios y militares.

Las cifras varían, pero se estima que varios miles de personas participaron de la travesía. Además, los barcos transportaron documentos oficiales, joyas, muebles, dinero, obras de arte y una importante colección de libros.

Después de una escala en Salvador de Bahía, la comitiva llegó a Río de Janeiro en marzo de 1808. Desde entonces, la monarquía portuguesa comenzó a gobernar desde América sus dominios en Europa, África y Asia.

Se produjo así una situación insólita: una colonia pasó a convertirse en la sede política de su propia metrópoli.

La llegada real que alteró la vida de los cariocas

Río de Janeiro no estaba preparada para recibir a miles de integrantes de la corte. Hacían falta viviendas, oficinas, depósitos y edificios que permitieran reproducir el funcionamiento de la monarquía.

Llegada de la Corte a Brasil Foto: Wikipedia

Numerosos habitantes fueron desplazados de sus casas para alojar a funcionarios y nobles. El sistema generó fuertes tensiones porque las mejores propiedades de la ciudad podían ser destinadas a los recién llegados.

La presencia de la corte impulsó el crecimiento urbano, el comercio y la llegada de nuevos productos. Sin embargo, también profundizó las desigualdades. La modernización convivió con la esclavitud, los privilegios nobiliarios y una sociedad profundamente desigual.

Las instituciones que transformaron a Río de Janeiro

Una de las primeras decisiones del príncipe regente fue la apertura de los puertos brasileños a las “naciones amigas”, decretada en enero de 1808. La medida terminó con gran parte del monopolio comercial portugués y favoreció especialmente a los comerciantes británicos.

También se crearon nuevas instituciones económicas, administrativas y culturales. En 1808 nació la Impresión Régia, que permitió editar legislación, libros y periódicos en Río. El 10 de septiembre de ese año apareció la Gazeta do Rio de Janeiro, uno de los primeros periódicos impresos en territorio brasileño.

Ese mismo año fue fundado el primer Banco do Brasil, pensado para financiar al gobierno y organizar los recursos de la corte. Aunque aquella institución cerró en 1829, marcó un precedente fundamental para el sistema financiero del país.

Además, parte de la Biblioteca Real fue trasladada desde Lisboa. Su colección dio origen a la futura Biblioteca Nacional de Brasil, considerada actualmente una de las instituciones bibliográficas más importantes de América Latina.

La corte también impulsó la creación del Jardín Botánico de Río de Janeiro, fundado en 1808 para aclimatar y estudiar especies vegetales procedentes de distintas partes del mundo.

¿Cuándo se convirtió oficialmente en capital de un reino?

Aunque la monarquía gobernaba desde Río desde 1808, el cambio adquirió carácter oficial en 1815, cuando Brasil dejó de ser formalmente una colonia y fue elevado a la categoría de reino.

Así nació el Reino Unido de Portugal, Brasil y los Algarbes, con Río de Janeiro como centro político. La ciudad ya no era solamente el refugio temporal de una familia real: se había convertido en la capital de una monarquía transatlántica.

Después de la muerte de la reina María I, en 1816, el príncipe regente fue reconocido como Juan VI. Desde Río gobernó un enorme conjunto de territorios portugueses, en una situación prácticamente inédita para la época.

El regreso del rey y la independencia de Brasil

La permanencia de la corte en América provocó un creciente malestar en Portugal. La Revolución Liberal de Oporto de 1820 exigió el regreso del monarca y una reorganización constitucional del reino.

Juan VI regresó a Europa en abril de 1821, luego de permanecer trece años en Brasil. Sin embargo, dejó a su hijo Pedro como príncipe regente.

La decisión resultó fundamental. El 7 de septiembre de 1822, Pedro proclamó la independencia de Brasil y posteriormente fue coronado como el emperador Pedro I.

Río de Janeiro continuó siendo capital del Imperio de Brasil y, más tarde, de la república. Conservó esa condición hasta 1960, cuando Brasilia se convirtió oficialmente en la nueva capital nacional.