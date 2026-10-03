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En 1817, Güemes compró una finca de más de 200 hectáreas en Salta: la bautizó por su esposa, refugió a su familia y alojó a la caballería gaucha

La propiedad se encontraba al sur de la ciudad de Salta y se convirtió en un espacio estratégico durante la Guerra de la Independencia. Entre sus paredes vivió la familia del prócer y nacieron dos de sus hijos.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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La propiedad se encontraba al sur de la ciudad de Salta
La propiedad se encontraba al sur de la ciudad de Salta Foto: Wikipedia
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Al sur de la ciudad de Salta, después de atravesar el río Arenales, todavía se conserva una antigua construcción de adobe vinculada con la vida privada y militar de Martín Miguel de Güemes.

Se trata de la Finca El Carmen de Güemes, una propiedad rural de más de 200 hectáreas que el líder salteño compró en 1817, mientras ejercía como gobernador. El terreno había pertenecido durante el siglo XVIII a Pantaleón Aguirre y luego quedó en manos de sus herederos.

Güemes decidió bautizar la propiedad como “El Carmen” en homenaje a su esposa, Carmen Puch. Sin embargo, la finca no fue solamente una residencia familiar: también funcionó como refugio, guarnición militar y campamento para la caballería gaucha.

La finca que Güemes compró durante la Independencia

La adquisición se produjo en uno de los momentos más difíciles de la lucha revolucionaria. En 1817, Güemes encabezaba la defensa del norte frente a las tropas realistas que intentaban avanzar desde el Alto Perú.

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La propiedad estaba ubicada a pocos kilómetros del centro de Salta, en un entorno rural que ofrecía protección y permitía alojar caballos, almacenar provisiones y reunir a los hombres de la caballería.

Carmen Puch y Güemes
Carmen Puch y Güemes

Algunas reconstrucciones históricas sostienen que la finca llegó a tener alrededor de 360 hectáreas, aunque las fuentes oficiales indican que su extensión original superaba las 200.

Desde allí, los gauchos participaron en una estrategia basada en emboscadas, ataques rápidos, vigilancia de caminos y conocimiento del terreno. Esa forma de resistencia, conocida como la Guerra Gaucha, resultó fundamental para frenar los avances españoles.

El homenaje de Güemes a Carmen Puch

Detrás del nombre de la finca también existía una historia de amor. Güemes se había casado con Carmen Puch en 1815 y, dos años después, decidió nombrar la propiedad en su honor.

La antigua casa de campo se convirtió en uno de los principales espacios familiares. Allí nacieron dos de los hijos del matrimonio y Carmen encontró refugio junto a los niños mientras Güemes recorría la provincia o dirigía la defensa militar.

De esta manera, El Carmen tuvo una doble función: fue el hogar de una familia joven y, al mismo tiempo, un sitio relacionado directamente con la lucha por la Independencia.

El campamento de los gauchos que defendieron el norte

La ubicación de la finca le otorgaba un importante valor estratégico. Las fuerzas comandadas por Güemes protegían Salta y Jujuy ante las sucesivas incursiones realistas.

Los gauchos conocían los senderos, quebradas y montes de la región. Gracias a ese dominio territorial podían sorprender al enemigo, interrumpir sus comunicaciones y dificultar el abastecimiento de sus tropas.

Finca El Carmen
Imagen de la finca en 1880 Foto: Facebook / Juan Oscar Wayar

La resistencia organizada por Güemes también permitió resguardar la frontera norte mientras José de San Martín desarrollaba su campaña continental por Chile y Perú.

En ese contexto, la Finca El Carmen funcionó como campamento de la caballería gaucha. Por sus terrenos circularon soldados, caballos, mensajeros y provisiones vinculadas con la defensa de la provincia.

Qué pasó con la finca después de la muerte de Güemes

Martín Miguel de Güemes murió el 17 de junio de 1821, con apenas 36 años, después de haber sido herido durante una emboscada realista.

Tras su fallecimiento, la propiedad quedó en manos de sus descendientes. Años después fue heredada por Adolfo Güemes, nieto del prócer y exgobernador de Salta.

Finca El Carmen
El líder salteño compró en 1817 Foto: Argentina.gob.ar.

En 1946, Adolfo donó la finca al Estado nacional con la condición de que allí funcionara una escuela agrícola y se preservara la histórica vivienda familiar. Tres años antes, el conjunto había sido declarado Monumento Histórico Nacional.

Cómo es la histórica casa de Güemes

La construcción conserva elementos característicos de las casas rurales de comienzos del siglo XIX. Posee muros de adobe, techos de tejas, galerías y estructuras de madera.

Un pequeño zaguán comunica las habitaciones, mientras que una galería conduce hacia otros sectores de la vivienda. Cerca de la casa original también existe una edificación de dos plantas y estilo italianizante, incorporada posteriormente.

Más de dos siglos después de su compra, la finca continúa mostrando una dimensión poco conocida de Güemes: el militar que defendió el norte, el esposo que homenajeó a Carmen Puch y el padre que buscó proteger a su familia en medio de la guerra.

HistoriaMartín Miguel de GüemesFinca
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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