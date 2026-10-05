Fue una villa modelo con cine, banco y escuela, pero el final del tren lo dejó casi vacío: el pueblo escondido entre las montañas de Mendoza

Tuvo tren internacional, cine, banco y más de 250 habitantes Foto: Wikipedia

A más de 3.000 metros de altura, una pequeña localidad de Mendoza conserva viviendas de piedra, antiguas instalaciones ferroviarias y las huellas de un pasado sorprendente. Fue una villa modelo en plena montaña, perdió gran parte de su población y ahora busca recuperar su lugar en la historia argentina.

Rodeada por las imponentes montañas de la Cordillera de los Andes, Las Cuevas parece un pueblo detenido en el tiempo. Sin embargo, detrás de sus construcciones de piedra y madera se esconde una historia vinculada con pueblos originarios, viajeros coloniales, ferrocarriles internacionales y uno de los proyectos urbanos más ambiciosos de la alta montaña.

La localidad se encuentra en el departamento de Las Heras, muy cerca del límite con Chile y junto a la Ruta Nacional 7. Su ubicación estratégica la convirtió durante siglos en un paso fundamental para atravesar la cordillera.

Un lugar transitado desde hace 6.000 años

Mucho antes de la llegada del ferrocarril, el valle de Las Cuevas ya era recorrido por diferentes comunidades. Las investigaciones arqueológicas realizadas en cuevas y aleros de la zona indican que hubo presencia humana desde hace aproximadamente 6.000 años.

Durante el siglo XV, el lugar quedó conectado con una senda transversal del Qhapaq Ñan, el extenso sistema de caminos desarrollado por el Imperio incaico. Más tarde, conquistadores, comerciantes y mensajeros utilizaron este corredor natural para viajar entre ambos lados de los Andes.

En el siglo XVIII se construyeron las denominadas Casuchas del Rey, refugios destinados a proteger del frío, el viento y las tormentas de nieve a quienes cruzaban la montaña transportando correspondencia.

El ferrocarril que transformó el pueblo

La etapa de mayor crecimiento comenzó con la llegada del Ferrocarril Trasandino, una extraordinaria obra de ingeniería impulsada por los hermanos Juan Clark y Mateo Clark.

Tras años de trabajos, dificultades económicas y desafíos geográficos, la conexión ferroviaria entre Mendoza y la ciudad chilena de Los Andes fue inaugurada en 1910.

La imagen de Las Cuevas (Mendoza) en 1979 Foto: Facebook / Mendozantigua

La estación de Las Cuevas se convirtió en una de las más importantes del recorrido. Era la última parada del lado argentino antes de cruzar hacia Chile y concentraba el movimiento de pasajeros, cargas y empleados ferroviarios.

El tren permitió que una comunidad estable pudiera desarrollarse durante todo el año en un territorio caracterizado por las nevadas intensas, los fuertes vientos y las temperaturas extremas.

La villa modelo que tuvo cine, banco y hospital

Durante la década de 1950, el Estado nacional impulsó la construcción de una villa especialmente preparada para resistir el clima de alta montaña.

El complejo contaba con escuela, cine, banco, Aduana, correo, telégrafo, hospital, proveeduría, restaurantes, talleres mecánicos, estación de combustible y viviendas para los trabajadores. Las construcciones combinaban piedra y madera y tenían techos inclinados para soportar la acumulación de nieve.

La sorprendente historia de Las Cuevas, el pueblo de Mendoza que quedó casi vacío Foto: Instagram @_hojasderuta_

El 20 de febrero de 1953 comenzó una nueva etapa para el asentamiento, que por entonces recibió el nombre de Villa Eva Perón. En sus años de esplendor llegó a reunir a más de 250 habitantes, una cifra sorprendente para una población ubicada en medio de la cordillera.

El cierre del tren que dejó al pueblo casi vacío

El declive comenzó cuando el transporte automotor desplazó progresivamente al ferrocarril. El servicio internacional de pasajeros dejó de funcionar en 1979, mientras que los trenes de cargas circularon hasta 1984.

Las Cuevas: el pueblo de Mendoza que tuvo cine y quedó casi vacío Foto: Instagram @_hojasderuta_

Con el cierre definitivo de la línea, numerosas familias ferroviarias abandonaron Las Cuevas. Los edificios perdieron sus funciones originales, la estación quedó en silencio y el pueblo comenzó a vaciarse.

La villa que alguna vez había tenido cine, banco, hospital y centenares de residentes quedó reducida a una población permanente muy pequeña, integrada principalmente por trabajadores fronterizos, prestadores turísticos y habitantes vinculados con las actividades de montaña.

El pueblo mendocino que intenta volver a la vida

A pesar de la pérdida de habitantes, Las Cuevas nunca desapareció. Durante los últimos años surgieron diferentes iniciativas para restaurar sus edificios, recuperar su patrimonio ferroviario y promover circuitos históricos y turísticos.

La localidad fue incorporada al programa nacional Pueblos Auténticos por su valor arquitectónico, cultural e histórico. También se impulsaron senderos de trekking, recorridos interpretativos y propuestas relacionadas con el antiguo Ferrocarril Trasandino.

Actualmente, quienes visitan el lugar pueden observar sus particulares viviendas, buscar vestigios del pasado ferroviario y recorrer un paisaje donde se superponen miles de años de historia. En los alrededores se encuentran el Puente del Inca, el Parque Provincial Aconcagua y el camino hacia el monumento del Cristo Redentor.

Entre construcciones de piedra, antiguas vías y montañas gigantescas, Las Cuevas conserva la memoria de una época en la que la Argentina soñaba con conectar los océanos atravesando los Andes. Un pueblo que estuvo cerca de quedar en el olvido y que ahora encuentra en su pasado una oportunidad para volver a vivir.