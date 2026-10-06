Los expertos en jardinería se ponen de acuerdo sobre la Santa Rita: “La luz y el riego son fundamentales para que produzca más flores” Foto: Gemini

La Santa Rita, también conocida como buganvilla, es una de las trepadoras favoritas para llenar de color paredes, rejas y pérgolas. Sin embargo, no siempre resulta sencillo lograr que se cubra de flores. Según los expertos, hay dos factores que hacen la diferencia: la cantidad de luz y el manejo del riego.

El horticultor Calvin Finch, PhD, recomienda ubicar la Santa Rita en el lugar más soleado del jardín. “La luz solar directa es fundamental para que produzca más flores”, asegura. En la misma línea, la Universidad de Florida destaca que cuanto más sol reciba la planta, mayor será la floración.

Cómo regar la Santa Rita para que florezca más

El riego es otro punto clave. La Santa Rita proviene de zonas áridas y no tolera el exceso de agua. Según la guía de la Universidad de Florida, si se riega de más, la planta tiende a desarrollar más hojas y menos flores.

Las ramas de la planta Santa Rita pueden conducirse sobre una pared, cerco, pérgola o enrejado mediante alambres, tutores o soportes firmes. Foto: Google Gemini.

La Universidad de California aconseja mantener un riego moderado, especialmente durante la época de floración. El objetivo es evitar que las raíces permanezcan empapadas y favorecer un suelo con buen drenaje.

Cuándo y cómo podar la buganvilla

La Royal Horticultural Society coincide en que la buganvilla necesita pleno sol y explica que florece sobre el crecimiento nuevo de la temporada. Por eso, la poda principal debe hacerse a fines del invierno o comienzos de la primavera, justo antes de que empiece el nuevo ciclo.

Durante la temporada de crecimiento, se puede podar suavemente para darle forma, pero conviene evitar cortes drásticos hasta después de la floración.

Consejos finales para una Santa Rita llena de color

Para conseguir una Santa Rita cargada de flores, los especialistas recomiendan buscar un lugar con muchas horas de sol, elegir un suelo con buen drenaje y controlar el riego para no excederse. Así, la planta podrá desplegar todo su potencial y llenar de color cualquier espacio.