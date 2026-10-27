Celulares prohibidos en el Nacional Buenos Aires: qué establece la nueva medida y cuándo habrá sanciones

No se podrá usar más el celular en las escuelas de Brasil. Foto: Pexels.

El uso de teléfonos durante las clases vuelve a generar debate en la comunidad educativa. El Colegio Nacional de Buenos Aires estableció una nueva normativa que prohíbe utilizar celulares, tablets y otros dispositivos electrónicos personales dentro de las aulas, salvo en situaciones expresamente autorizadas.

La decisión ya se encuentra vigente y apunta a reducir las distracciones, mejorar la concentración y recuperar la interacción presencial entre los estudiantes. De acuerdo con las nuevas disposiciones, los dispositivos deberán permanecer guardados y en modo silencio durante el desarrollo de las actividades escolares.

La institución también advirtió que el incumplimiento de la regla podría derivar en sanciones disciplinarias. Sin embargo, la prohibición contempla excepciones asociadas con cuestiones médicas, necesidades de accesibilidad o propuestas pedagógicas indicadas por los docentes.

Cómo funcionará la prohibición de celulares en las aulas

La nueva regla establece que los estudiantes podrán llevar sus teléfonos al establecimiento, pero deberán mantenerlos guardados dentro de sus mochilas durante las clases. Los equipos tampoco podrán emitir sonidos, alarmas, llamadas o notificaciones que interfieran con la actividad académica.

La normativa no alcanza solamente a los celulares. También incluye tablets, relojes inteligentes y otros dispositivos electrónicos personales que puedan convertirse en una fuente de distracción.

Escuela; clases; alumnos; colegio. Foto: Unsplash

El objetivo de la medida no es eliminar completamente la tecnología de la vida escolar. La intención es establecer límites claros para que su utilización se produzca únicamente cuando resulte necesaria o tenga una finalidad educativa específica.

De esa manera, el colegio busca que los alumnos puedan concentrarse en las explicaciones, participar de las actividades y mantener un contacto más directo con sus compañeros y profesores.

Cuándo se podrá utilizar el celular durante una clase

Aunque la resolución establece una restricción general, también incorpora excepciones concretas. Los estudiantes podrán utilizar un dispositivo cuando un docente lo autorice como parte de una actividad pedagógica.

Por ejemplo, el celular o la tablet podrían emplearse para realizar una búsqueda, consultar un material digital, responder un cuestionario o trabajar con una plataforma educativa. En esas circunstancias, el uso deberá estar coordinado por el profesor y limitado al tiempo necesario para completar la consigna.

Colegio Nacional de Buenos Aires Foto: Wikipedia

Una vez terminada la actividad, los estudiantes tendrán que volver a guardar los equipos.

La normativa también contempla a quienes necesiten utilizar un teléfono u otro dispositivo por motivos de salud, accesibilidad o situaciones particulares debidamente justificadas. Estas excepciones deberán ser comunicadas y evaluadas por las autoridades correspondientes.

Qué sanciones podrían recibir los estudiantes

Uno de los puntos que mayor atención generó es la posibilidad de aplicar medidas disciplinarias a quienes incumplan la restricción.

La advertencia implica que la prohibición no funcionará como una simple recomendación sobre hábitos digitales. Se trata de una norma institucional que deberá ser respetada durante el horario de clases.

Cada incumplimiento podrá ser analizado según las circunstancias, la reiteración de la conducta y las disposiciones previstas por el reglamento escolar. La institución no difundió una escala automática que determine una sanción específica para cada infracción.

Por ese motivo, las consecuencias podrían variar según cada situación. Además de la intervención disciplinaria, el establecimiento anunció que impulsará acciones de concientización sobre el uso responsable de celulares, redes sociales e internet.

El propósito es que los estudiantes comprendan cuándo la tecnología puede ayudar en el proceso de aprendizaje y cuándo comienza a funcionar como un obstáculo para la atención.

Por qué el colegio decidió limitar los teléfonos

Las autoridades señalaron que la presencia permanente de pantallas puede afectar el desarrollo de una clase. Entre los principales problemas aparecen las notificaciones constantes, la pérdida de concentración, las interrupciones y la necesidad de realizar llamados de atención frecuentes.

El uso continuo de dispositivos también puede impactar en los vínculos entre los alumnos. Cuando cada estudiante permanece pendiente de su pantalla, disminuyen las conversaciones cara a cara, el intercambio de ideas y la socialización durante los recreos.

A esto se suman los conflictos que pueden trasladarse desde las redes sociales hacia el ámbito educativo, como la circulación de mensajes, fotografías o contenidos sin autorización.

Frente a este escenario, el Colegio Nacional de Buenos Aires busca preservar el aula como un espacio de aprendizaje, participación y convivencia. La medida se propone ordenar el uso de la tecnología sin desconocer que los dispositivos forman parte de la vida cotidiana de los adolescentes.

El debate sobre los celulares en las escuelas

La discusión no se limita a una sola institución. En diferentes escuelas de la Argentina y de otros países se implementaron normas para restringir o regular el uso de celulares durante la jornada escolar.

Quienes respaldan estas medidas sostienen que permiten mejorar la atención, reducir interrupciones y fortalecer los vínculos personales. Otros especialistas plantean que los dispositivos también pueden convertirse en herramientas educativas si existe una planificación adecuada.

El principal desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la incorporación de recursos digitales y la protección de la concentración. Prohibir el uso recreativo durante las clases no significa necesariamente rechazar la tecnología, sino establecer criterios sobre cuándo, cómo y para qué debe utilizarse.

Con esta resolución, el Nacional Buenos Aires intenta fijar una pauta concreta: los celulares permanecerán guardados durante las clases y solo podrán utilizarse cuando exista una autorización, una necesidad justificada o una actividad educativa.

La efectividad de la medida dependerá de su aplicación diaria y del acompañamiento de docentes, estudiantes y familias. Más allá de las sanciones, el verdadero objetivo será construir hábitos digitales más responsables y lograr que la tecnología no desplace la atención, el diálogo y el aprendizaje dentro del aula.