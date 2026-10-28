comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Vuelve “Viernes 13”: de qué trata Crystal Lake, la serie precuela de 8 episodios que revela la historia de Pamela y Jason Voorhees

La producción creada por Brad Kane se estrenó el pasado 16 de octubre y se puede ver a través de Telecentro contratando el pack Universal+.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Crystal Lake, serie estreno para Halloween
Crystal Lake, una serie de 8 episodios ideal para ver en este Halloween. Foto: IMDb
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Linda Cardellini vuelve a la pantalla chica con una propuesta de terror slasher muy diferente a las que venía protagonizando: el pasado 16 de octubre y con motivo de la celebración de Halloween, estrenó Crystal Lake, una producción de A24 para la plataforma Peacock y que en Argentina se puede ver a través de Telecentro contratando el pack Universal+.

En los últimos años, la actriz se destacó por su participación en series como Freaks and Geeks, considerada una joya de culto de la televisión; Bloodline, un thriller familiar de los más valorados de la década; Muertos para mí que protagonizó junto a Christina Applegate; y más recientemente DTF St. Louis.

Su nueva serie cuenta con ocho capítulos y resulta ideal para los nostálgicos, ya que es una precuela del clásico de terror, Viernes 13. El filme original se estrenó en 1980 dirigido por Sean S. Cunningham tras el gran éxito de Halloween, la recordada película de John Carpenter que marcó un furor en los cines en 1978.

Crystal Lake
Crystal Lake, la serie de 8 episodios que revela la historia de Pamela y Jason Voorhees.

De qué trata Crystal Lake, la serie de 8 episodios con Linda Cardellini

Crystal Lake, creada por el guionista Brad Kane, sigue la historia de una madre soltera llamada Pam Voorhees. La mujer lidia con la trágica muerte de su hijo Jason por ahogamiento. De un momento a otro, dos desconocidos llegan a su casa para profundizar en su pasado e intentar develar qué ocurrió en su vida. La serie continuará con una aterradora cadena de sucesos que demostrará verdaderamente quién es Voorhees y qué oculta.

Contenido Recomendado

La Edad Dorada vuelve a HBO:quiénes son las personas reales que inspiraron los personajes de la serie

La edad dorada, serie de HBO MAX

Prime Video reveló el futuro de Carrie:qué pasará con la serie de Stephen King tras su exitoso estreno

Carrie, serie, Prime Video.

Para los fanáticos del villano Jason Voorhees será una oportunidad única de conocer la infancia y la historia familiar del hombre que se convirtió en el icónico asesino que atacaba a las personas en el campamento de Crystal Lake con una máscara de hockey y un machete.

Cómo es Crystal Lake
Crystal Lake es una serie precuela de la película Viernes 13, estrenada en 1980. Foto: IMDb

Junto a Freddy Krueger se convirtió en uno de los personajes de terror más temidos del cine.

Quiénes actúan en Crystal Lake, la serie que se podrá ver en Universal+

Además de Linda Cardellini en el rol de Pam Voorhees, la producción de Peacock cuenta con las actuaciones de:

  • William Catlett da vida a Levon Brooks, jefe de policía de Crystal Lake.
  • Gwendolyn Sundstrom es Grace Snell.
  • Cameron Scoggins interpreta a Dorf, policía del pueblo.
  • Devin Kessler como Briana Brooks, hermana de Levon y periodista.
  • Callum Vinson da vida a Jason Voorhees (niño).

Por qué ver la serie Crystal Lake

La serie cuenta, por el momento, con una sola temporada de ocho episodios de poco más de 40 minutos cada uno. Aunque, por supuesto, si es acompañada por la audiencia podría ser renovada para una segunda entrega.

La historia que cuenta Crystal Lake es interesante porque se enfoca en un personaje muy poco explorado vinculado a la vida de Jason Voorhees, que es su madre Pamela. La producción original de Peacock, además, combina elementos del terror slasher con otros del thriller psicológico y hasta el drama familiar. Por otro lado, se reinterpretan elementos del filme original y se brinda una nueva explicación y perspectiva.

SeriesTerror
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Así es la habitación con muebles Montessori de Elle y Lando, los hijos de Maxi López y Daniela Christiansson

    Así es la habitación con muebles Montessori de Elle y Lando, los hijos de Maxi López y Daniela Christiansson

  2. José Larralde cumplió 89 años, un músico lo interceptó cerca del subte y terminaron hablando casi 1 hora:el encuentro que emocionó al folklore

    José Larralde cumplió 89 años, un músico lo interceptó cerca del subte y terminaron hablando casi 1 hora: el encuentro que emocionó al folklore

  3. La Edad Dorada vuelve a HBO:quiénes son las personas reales que inspiraron los personajes de la serie

    La Edad Dorada vuelve a HBO: quiénes son las personas reales que inspiraron los personajes de la serie

  4. Dolor en la música popular:murió a los 63 años una reconocida cantante y docente argentina que fusionó el jazz con el folklore

    Dolor en la música popular: murió a los 63 años una reconocida cantante y docente argentina que fusionó el jazz con el folklore

  5. A los 16 años tocaba folklore en la calle, en 2009 apareció en Crónica y recibió un llamado inesperado de Paz Martínez:la carrera de Nahuel Pennisi

    A los 16 años tocaba folklore en la calle, en 2009 apareció en Crónica y recibió un llamado inesperado de Paz Martínez: la carrera de Nahuel Pennisi
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

La Universidad Nacional del Oeste distinguió a León Gieco con el título de Doctor Honoris Causa

León Gieco recibiendo el título de Doctor Honoris Causa.

Leonardo Nardini inauguró la primera edición de los Juegos Argentinos Urbanos

Luis Caputo se descompensó durante una visita a Catamarca con Javier Milei:cómo está su salud

Milei y Lula mantendrán el comercio entre Argentina y Brasil:qué confirmó el Gobierno en medio del viaje de Bolsonaro a EEUU

Economía

Si guardaste un patacón, tenés un tesoro:la cuasimoneda que marcó la crisis de 2001 se vende por hasta 350 dólares

Patacones, patacón

Hasta US$1.500 por noche:cuánto cuestan los alquileres en CABA, Luján y Córdoba por la visita del papa León XIV

Noviembre llega con aumentos en transporte, alquileres, prepagas y más:cuánto suben los servicios

Cierran los bancos durante 5 días en noviembre:cuándo y por qué será el nuevo feriado bancario en Argentina

Internacionales

“Reanude con marcha normal”:el estremecedor audio del diálogo entre el centro de control y una maquinista antes del choque de trenes en España

Personal de rescate trabaja en el lugar de la colisión de dos trenes de alta velocidad entre las localidades de Mora y Orgaz, cerca de Toledo, España.

Se buscan voluntarios para trabajar 12 horas por semana en una de las ciudades más hermosas de Ecuador:ofrecen 3 comidas, 4 días libres y tours

Desde Estados Unidos, Flávio Bolsonaro se proclamó “líder” de Brasil y agradeció a Milei y Trump

Quién es y qué se sabe de Agustín Randazzo, el argentino desaparecido en el choque de trenes en España