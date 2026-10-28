Vuelve “Viernes 13”: de qué trata Crystal Lake, la serie precuela de 8 episodios que revela la historia de Pamela y Jason Voorhees

Crystal Lake, una serie de 8 episodios ideal para ver en este Halloween. Foto: IMDb

Linda Cardellini vuelve a la pantalla chica con una propuesta de terror slasher muy diferente a las que venía protagonizando: el pasado 16 de octubre y con motivo de la celebración de Halloween, estrenó Crystal Lake, una producción de A24 para la plataforma Peacock y que en Argentina se puede ver a través de Telecentro contratando el pack Universal+.

En los últimos años, la actriz se destacó por su participación en series como Freaks and Geeks, considerada una joya de culto de la televisión; Bloodline, un thriller familiar de los más valorados de la década; Muertos para mí que protagonizó junto a Christina Applegate; y más recientemente DTF St. Louis.

Su nueva serie cuenta con ocho capítulos y resulta ideal para los nostálgicos, ya que es una precuela del clásico de terror, Viernes 13. El filme original se estrenó en 1980 dirigido por Sean S. Cunningham tras el gran éxito de Halloween, la recordada película de John Carpenter que marcó un furor en los cines en 1978.

Crystal Lake, la serie de 8 episodios que revela la historia de Pamela y Jason Voorhees.

De qué trata Crystal Lake, la serie de 8 episodios con Linda Cardellini

Crystal Lake, creada por el guionista Brad Kane, sigue la historia de una madre soltera llamada Pam Voorhees. La mujer lidia con la trágica muerte de su hijo Jason por ahogamiento. De un momento a otro, dos desconocidos llegan a su casa para profundizar en su pasado e intentar develar qué ocurrió en su vida. La serie continuará con una aterradora cadena de sucesos que demostrará verdaderamente quién es Voorhees y qué oculta.

Para los fanáticos del villano Jason Voorhees será una oportunidad única de conocer la infancia y la historia familiar del hombre que se convirtió en el icónico asesino que atacaba a las personas en el campamento de Crystal Lake con una máscara de hockey y un machete.

Crystal Lake es una serie precuela de la película Viernes 13, estrenada en 1980. Foto: IMDb

Junto a Freddy Krueger se convirtió en uno de los personajes de terror más temidos del cine.

Quiénes actúan en Crystal Lake, la serie que se podrá ver en Universal+

Además de Linda Cardellini en el rol de Pam Voorhees, la producción de Peacock cuenta con las actuaciones de:

William Catlett da vida a Levon Brooks , jefe de policía de Crystal Lake.

Gwendolyn Sundstrom es Grace Snell .

Cameron Scoggins interpreta a Dorf , policía del pueblo.

Devin Kessler como Briana Brooks , hermana de Levon y periodista.

Callum Vinson da vida a Jason Voorhees (niño).

Por qué ver la serie Crystal Lake

La serie cuenta, por el momento, con una sola temporada de ocho episodios de poco más de 40 minutos cada uno. Aunque, por supuesto, si es acompañada por la audiencia podría ser renovada para una segunda entrega.

La historia que cuenta Crystal Lake es interesante porque se enfoca en un personaje muy poco explorado vinculado a la vida de Jason Voorhees, que es su madre Pamela. La producción original de Peacock, además, combina elementos del terror slasher con otros del thriller psicológico y hasta el drama familiar. Por otro lado, se reinterpretan elementos del filme original y se brinda una nueva explicación y perspectiva.