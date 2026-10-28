Sin batidora y en 3 pasos: cómo hacer la receta para un bizcochuelo de yogur alto, húmedo y esponjoso

El bizcochuelo de yogur es una de las recetas más sencillas y prácticas para preparar en casa, ideal para quienes buscan una opción casera, rica y económica para disfrutar durante la merienda. Se caracteriza por su textura suave y esponjosa, su sabor delicado y la facilidad de su preparación, ya que lleva ingredientes básicos que suelen estar presentes en cualquier cocina.

Una de sus principales ventajas es que no requiere ingredientes difíciles de conseguir ni el uso de una batidora, por lo que se puede preparar fácilmente con utensilios básicos. Además, el yogur aporta humedad a la masa y ayuda a conseguir un resultado tierno y aireado, perfecto para acompañar unos mates, una taza de té o un café.

Ingredientes para el bizcochuelo de yogur

1 pote de yogur natural o de vainilla (190 g).

3 huevos.

2 tazas de harina leudante (aproximadamente 240 g).

¾ taza de azúcar (150 g).

½ taza de aceite neutro (120 ml).

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Ralladura de limón o naranja (opcional).

Cuál es el secreto para que el bizcochuelo de yogur quede alto y esponjoso. Foto: Freepik.

Cómo hacer bizcochuelo de yogur: paso a paso

Mezclar los huevos y el azúcar: en un recipiente, batir los huevos con el azúcar hasta obtener una preparación clara y ligeramente espumosa. Incorporar los ingredientes líquidos: agregar el yogur, el aceite y la esencia de vainilla. Mezclar hasta integrar. Sumar la harina: incorporar la harina leudante tamizada en dos partes, con movimientos suaves y sin batir demasiado. Llevar al horno: verter la preparación en un molde de 22 cm enmantecado y enharinado. Hornear a 180 °C durante 35 a 40 minutos, aproximadamente. Dejar enfriar y servir: comprobar la cocción introduciendo un palillo: debe salir limpio. Dejar reposar unos minutos antes de desmoldar.

El secreto para que el bizcochuelo de yogur quede alto y esponjoso

La clave está en no batir demasiado la preparación después de incorporar la harina. También es importante precalentar el horno y evitar abrir la puerta durante los primeros 30 minutos de cocción.

Para darle un sabor diferente, se puede utilizar yogur de limón, agregar ralladura de naranja o incorporar chips de chocolate. El resultado es un bizcochuelo húmedo, suave y perfecto para una merienda casera.