Salmorejo cordobés: receta clásica de tomate y pan en 40 minutos. Foto: Gemini

El salmorejo cordobés es uno de los platos más emblemáticos de Córdoba, Andalucía. Esta crema fría, a base de tomate, pan, ajo y aceite de oliva, se ganó un lugar en la mesa española por su textura espesa y su sabor delicado. Además, es una receta fácil de preparar y con ingredientes simples, ideal para quienes buscan una opción fresca y nutritiva.

La versión tradicional se sirve bien fría y suele acompañarse con huevo duro picado y jamón serrano en trocitos. El secreto para lograr la consistencia cremosa está en emulsionar el aceite de oliva de manera gradual, lo que le da ese toque característico.

Los ingredientes para preparar el salmorejo cordobés

1 kilo de tomates maduros

200 gramos de pan (preferentemente del día anterior)

100 mililitros de aceite de oliva virgen extra

1 diente de ajo

Sal a gusto

2 huevos duros (opcional, para servir)

Jamón serrano en trocitos (opcional, para servir)

Salmorejo cordobés: la receta tradicional con tomate, pan, ajo y aceite de oliva que se prepara en 40 minutos Foto: Gemini

El paso a paso para hacer el salmorejo cordobés

Para empezar, lava los tomates, retírales los tallos y córtalos en trozos. Tritura todo hasta obtener una mezcla homogénea. Si prefieres una textura más fina, puedes pasar el tomate por un colador para eliminar las pieles y semillas. Luego, agrega el pan cortado en pedazos y déjalo reposar unos minutos para que absorba el jugo del tomate. Suma el diente de ajo pelado y la sal, y vuelve a triturar hasta que todos los ingredientes estén bien integrados. El siguiente paso es añadir el aceite de oliva virgen extra en forma gradual mientras seguís procesando la mezcla. Así se logra una crema espesa y uniforme. Prueba y ajusta la sal si es necesario.

Cómo servir el salmorejo y el tiempo de preparación

Una vez lista la preparación, lleva el salmorejo a la heladera durante unos 30 minutos para que esté bien frío al momento de servir. Repártelo en cuencos y, si te gusta, agrega huevo duro picado, trocitos de jamón serrano y un chorrito extra de aceite de oliva.

La receta requiere pocos minutos de trabajo activo, pero es importante reservar tiempo para el enfriado. En total, el salmorejo cordobés puede estar listo en aproximadamente 40 minutos, contando el reposo en la heladera.