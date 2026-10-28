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Sartén de 4 metros y 15.000 huevos: cuándo y dónde se realiza la Fiesta del Omelette Gigante 2026 con porciones gratis para todos

La Fiesta del Omelette Gigante se convirtió en una de las celebraciones gastronómicas más sorprendentes de la provincia de Buenos Aires. El evento, que rinde homenaje a las raíces francesas de la ciudad, combina tradición, música, exposiciones y una degustación gratuita que cada año atrae a miles de visitantes.

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Fiesta del Omelette Gigante
Fiesta del Omelette Gigante Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26
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La ciudad bonaerense de Pigüé se prepara para una nueva edición de la Fiesta del Omelette Gigante, una celebración gastronómica que reúne a vecinos y turistas alrededor de una preparación que utiliza unos 15.000 huevos y una sartén de cuatro metros de diámetro. El evento se realizará el domingo 6 de diciembre con entrada libre y gratuita y el tradicional omelette será repartido entre todos asistentes.

El evento se realiza todos los primeros domingos de diciembre para homenajear la historia de la localidad y su ascendencia francesa. La primera vez que se realizó fue en 1999, donde se rompieron 5000 huevos, valor que fue aumentando año a año.

Boulogne cumple 62 años
Omelette gigante, música y actividades gratis Foto: Instagram @sanisidrogob

Fiesta del Omelette Gigante 2026: los detalles del festival que se realizará en Pigüe

La Fiesta del Omelette Gigante comienza con un desfile de banderas, estandartes y pancartas de los países en los que tiene sede la Cofradía y el desfile de los cofrades vestidos con sus tradicionales sacos blancos, pantalón y zapatos negros y un gorro de cocinero. Acompañarán esta celebración una gran exposición rural y comercial y un cierre musical con artistas cuyos nombres todavía aún se desconocen.

Otra edición del “Omelette Gigante de Pigüé”. Foto: Instagram @omelettepigue

¿Cuál es la historia de la Fiesta del Omelette Gigante?

La historia de la Fiesta del Omelette Gigante está ligada a los orígenes de Pigüé y al legado de los inmigrantes franceses que llegaron a la región a fines del siglo XIX. En 1883, el francés Clément Cabanettes impulsó la creación de una colonia integrada por unas 40 familias provenientes de Occitania, en el sur de Francia. Con el paso de las décadas, esa herencia cultural se mantuvo viva y encontró en esta celebración una de sus expresiones más emblemáticas.

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Cada año, la ciudad revive esas raíces con la preparación de un impresionante omelette gigante, una tradición que se convirtió en el gran atractivo de los festejos por el aniversario de Pigüé. La receta demanda una logística impactante: se utilizan alrededor de 15.000 huevos, cientos de kilos de jamón y una enorme sartén de cuatro metros de diámetro. Allí se cocinan también cebolla de verdeo, perejil y ciboulette, hasta dar forma a una de las preparaciones gastronómicas más llamativas del país.

Una vez listo, el omelette se distribuye gratuitamente entre vecinos y visitantes, que pueden degustar una porción mientras disfrutan de los espectáculos, actividades culturales y propuestas que forman parte de la celebración.

La preparación está a cargo de la Cofradía de los Caballeros del Omelette, una organización dedicada a preservar esta tradición culinaria nacida en las comunidades francesas de distintos puntos del mundo. En Pigüé, la cofradía fue fundada en 1999 y desde entonces organiza la fiesta cada primer domingo de diciembre, en coincidencia con el aniversario de la ciudad. Gracias a esta costumbre única, el evento se transformó en una cita obligada que atrae cada año a miles de turistas y amantes de la gastronomía.

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