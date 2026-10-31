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El fenómeno económico de Polonia: pasó en renta per cápita a Japón y se posiciona como uno de los nuevos gigantes de Europa

El modelo de desarrollo económico polaco es visto con atención por el Fondo Monetario Internacional (FMI) quien ha destacado su crecimiento e identificado que también podría pasar en renta per cápita a España.

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Polonia crece en Europa
Polonia crece en Europa y se posiciona como una de las economías más grandes de la región. Foto: UNPLASH
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Desde su ingreso a la Unión Europea en 2004, Polonia viene experimentando un interesante desarrollo económico como pocos países en Europa. Este crecimiento exponencial basado específicamente en un modelo exportador se ha venido incrementado en los últimos años.

Según datos distribuidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el país con capital en Varsovia sobrepasó en renta per cápita en cuanto poder adquisitivo nada menos que a Japón.

¿En qué se basa el éxito del modelo polaco?

El desarrollo del modelo polaco se ha dado en gran parte gracias a los fondos de la Unión Europea que han sido de aproximadamente 160.000 millones de euros, según el diario español El Economista, desde 2004.

El organismo internacional ha sido esencial en la implementación de obras de infraestructura, algo que con el tiempo también ayudó a generar empleo. En los años previos a su adhesión a la UE, el índice de desempleo era muy alto en el país y de manera paulatina la cifra logró revertirse. Hoy, incluso, es receptora de gran cantidad de inmigrantes de naciones vecinas que llegan a Polonia en busca de oportunidades laborales de crecimiento.

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Con este dinero, el país también llevó a cabo planes de inversión pública y de innovación tecnológica, lo que ha terminado por convertirlo en uno de los próximos gigantes del mercado europeo. En la actualidad, una de las industrias que ha mostrado el mayor progreso es la automotriz, pero también se ha visto evolución en transportes públicos y en la producción de baterías.

Los datos fueron comunicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Foto: REUTERS

La educación es otro gran punto a favor de Polonia. En los últimos años, la calidad del sistema educativo ha mejorado notablemente, tal es así que los resultados de los estudiantes del país en las pruebas PISA han sido superiores a los de otras naciones europeas.

Las exportaciones representan casi el 50% del PBI de Polonia

En la actualidad, Polonia cuenta con numerosos socios comerciales como Alemania, República Checa, Francia, Reino Unido e Italia y las exportaciones hacia estos destinos han llegado al 50% del PBI. Si bien el sector más fuerte es el automotor, también pisa fuerte el maquinarias tecnológicas (desde ordenadores y servidores hasta electrodomésticos y turbinas de gas y motores).

A su vez, ha crecido como exportador de mobiliario doméstico, manufactura y envases técnicos. Por otra parte, el sector de alimentos tampoco queda afuera del exponencial crecimiento de Polonia. El país se ha posicionado como uno de los grandes exportadores de carnes y frutas frescas.

Polonia crece en Europa
Polonia podría pasar también a España en renta per cápita. Foto: UNSPLASH

No solo sobrepasó a Japón, está por hacer lo propio con España

Actualmente, Polonia se ha consolidado como una de las economías más grandes de Europa antecedida solo por Alemania, Francia y Reino Unido principalmente. De hecho, con los últimos datos brindados por el FMI, se cree que Polonia podría pasar a España en renta per cápita en cualquier momento.

El organismo internacional prevé que podría hacerlo hacia mediados del año que viene. ¿Por qué este movimiento se daría tan rápido? Desde el Fondo Monetario Internacional indicaron que los países están separados por solo 55 dólares en cuanto a este indicador.

Pero no solo eso. Polonia también ya se posiciona como un competidor posible nada menos que para Alemania.

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