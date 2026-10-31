Abuelita Ofelia sobre la planta ruda: “Para propagarla, deja tus esquejes solo unos segundos en canela para enraizar, cicatrizar y eliminar plagas”

Hacer esquejes sanos de tu planta ruda con el método de la abuelita Ofelia es muy simple y efectivo. Foto: Instagram @la_abuelita_ofelia

La jardinería en casa nos regala constantes aprendizajes y trucos naturales. Si buscas multiplicar tu planta de ruda, la reconocida Abuelita Ofelia comparte su método infalible para la propagación empleando un ingrediente cotidiano. A continuación, exploramos su técnica exacta con canela y la rica historia de esta especie.

Cómo usar la canela en tus esquejes de ruda, según la Abuelita Ofelia

El proceso comienza cortando con cuidado la punta de la ruda. Una vez que obtenemos nuestras ramas, el secreto es muy accesible: “Luego los esquejes que cortamos lo colocamos dentro de la canela”, indica la jardinera.

La clave de este método es el tiempo de exposición. “No lo dejamos por mucho tiempo, nada más unos segundos”, advierte. El objetivo es que todo el tronco de los esquejes quede cubierto de polvo. Luego, se retiran rápidamente para poder plantarlos en cualquier sustrato preparado.

Finalmente, la Abuelita Ofelia subraya una indicación fundamental: realizar el primer riego inmediatamente después de plantarlos para ayudarlos a enraizar de forma exitosa.

Aprende cómo unos segundos en canela estimulan el enraizamiento, evitan plagas y conoce los usos milenarios de esta planta. Video: Instagram @la_abuelita_ofelia

Los beneficios de la canela para los esquejes de tus plantas

Aplicar canela en polvo es una técnica altamente efectiva. Según la especialista en jardinería, bañar el tallo cumple un rol estimulante y protector. La canela nos ayuda directamente a enraizar y cicatrizar los cortes frescos que le hacemos a la planta.

Sumado a esto, funciona como una barrera de defensa natural. Este ingrediente casero ayuda a eliminar plagas y posibles hongos alojados tanto en los tallos cortados como en el sustrato. De esta manera, el nuevo cultivo se desarrolla libre de enfermedades en su etapa de vida más vulnerable.

Origen y usos: para qué sirve la planta ruda en casa

Aunque el área de distribución nativa de esta especie es el Mediterráneo y Macaronesia, en la actualidad se ha introducido globalmente. El programa Plants of the World Online (POWO) señala que, de sus once especies aceptadas, en Latinoamérica se encuentran de forma predominante la Ruta chalepensis L. y la Ruta graveolens L.

Según un artículo de National Geographic, la ruda posee usos ambientales, sociales y medicinales. Frecuentemente, sus ramas y hojas se emplean para aliviar cólicos, calmar dolores externos o tratar la pediculosis. Sin embargo, posee contraindicaciones precisas, por lo que su consumo debe consultarse con profesionales de la salud y nunca debe reemplazar los medicamentos indicados por un médico.

A nivel del hogar, se destaca por sus diversos usos mágico-religiosos. Se cree que protege contra los malos espíritus, utilizándose habitualmente en sahumerios, ramos de limpia, baños o situando directamente una maceta a la entrada de la casa. Además, en Argentina persiste la milenaria tradición de beber caña con ruda cada 1 de agosto, en conmemoración al Día de la Pachamama, para atraer buena salud, fortuna y repeler los maleficios.