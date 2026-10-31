Nació alrededor de una pulpería y terminó siendo el corazón de Buenos Aires: la historia de Caballito y su veleta más famosa

En el centro geográfico de la Ciudad de Buenos Aires existe un barrio cuyo nombre nació de una pequeña figura de metal Foto: Instagram @martin_recorre

Mucho antes de convertirse en uno de los barrios más transitados y poblados de Buenos Aires, Caballito era una extensa zona de quintas, chacras y caminos de tierra. Su nombre, lejos de haber sido planificado, nació gracias a una pequeña veleta colocada sobre una pulpería que recibía a los viajeros que avanzaban hacia el oeste. Aquel caballo de metal terminó transformándose en el símbolo de un barrio cuya historia todavía permanece escondida entre edificios, parques, mercados y antiguas vías.

Quienes atraviesan hoy la avenida Rivadavia difícilmente imaginen aquel paisaje. Donde actualmente se levantan torres había terrenos abiertos, huertas, hornos de ladrillos y propiedades destinadas al descanso. Los viajeros que se desplazaban entre el centro porteño y los pueblos del oeste necesitaban detenerse antes de continuar.

En ese escenario apareció una pulpería que cambiaría para siempre la identidad de la zona. Su propietario colocó una veleta con forma de caballo sobre el establecimiento.

La pulpería que le dio nombre a Caballito

La versión histórica más difundida señala que Nicolás Vila instaló una pulpería en la esquina de las actuales avenida Rivadavia y Emilio Mitre.

Con el tiempo, los viajeros comenzaron a mencionar “el caballito” para indicar el sitio de descanso o precisar una dirección. La expresión sobrevivió al comercio y quedó incorporada definitivamente al mapa de Buenos Aires.

La mítica pulpería de donde Caballito saca el nombre Foto: Instagram @caballitobarrio

Las fuentes históricas presentan diferencias sobre el año exacto de apertura. Algunas ubican el origen en 1804 y otras en 1821. Sin embargo, todas coinciden en que la pulpería y su veleta fueron decisivas para construir la identidad barrial.

El ferrocarril que aceleró su crecimiento

Durante buena parte del siglo XIX, Caballito estuvo formado por quintas, chacras y extensiones todavía poco urbanizadas.

El cambio fundamental llegó en 1857, cuando el Ferrocarril Oeste comenzó a atravesar la zona. La estación adoptó el nombre de Caballito, confirmó la denominación popular y facilitó el traslado de pasajeros, mercaderías y trabajadores.

Es uno de los barrios más poblados y el más codiciado Foto: Instagram @caballitobarrio

El tren también impulsó la subdivisión de terrenos. Se abrieron nuevas calles, aparecieron comercios y las residencias permanentes comenzaron a reemplazar las antiguas casas de descanso. Así, un paraje periférico se integró gradualmente a la expansión de la ciudad.

Tranvías y subtes transformaron el barrio

El crecimiento se profundizó con los tranvías, que conectaron sus calles con distintos puntos porteños. Décadas después, la Línea A de subterráneos convirtió a Rivadavia en un corredor decisivo y consolidó a Caballito como una zona residencial, comercial y educativa.

Ese pasado todavía puede observarse en el Tranvía Histórico, cuyos antiguos coches recorren un circuito barrial. El sonido de sus campanas permite reconstruir una época en la que los rieles formaban parte de la vida cotidiana.

El mercado y el parque que conservan su memoria

Frente a la plaza Primera Junta se encuentra el Mercado del Progreso, inaugurado a fines del siglo XIX. Sus carnicerías, verdulerías, almacenes y puestos especializados atravesaron generaciones, preservando una tradición comercial que resiste las sucesivas transformaciones urbanas.

Un clásico en Caballito Foto: Facebook / Diego Gomez

Otro sitio emblemático es el Parque Rivadavia, abierto como espacio público en 1928 sobre terrenos que habían pertenecido a la quinta de la familia Lezica.

La tradicional feria de libros, revistas, discos y objetos coleccionables reforzó su perfil cultural. Antes de alcanzar su formato actual, aficionados a la filatelia ya se reunían cerca del antiguo ombú de la quinta para intercambiar piezas.

Por qué es considerado el corazón porteño

Caballito ocupa aproximadamente 6,8 kilómetros cuadrados, integra la Comuna 6 y se ubica en el centro geográfico de la capital argentina. Esa localización explica su apodo, aunque su importancia supera ampliamente cualquier medición cartográfica.

El barrio reúne distintas etapas de la evolución porteña: comenzó entre caminos rurales, creció con el ferrocarril, se expandió mediante tranvías y subtes y terminó convertido en una de las áreas más reconocibles de Buenos Aires.

Vista panorámica de Caballito Foto: Instagram @caballitobarrio

Todavía sobreviven casas antiguas, pasajes tranquilos y construcciones de estilo inglés entre edificios modernos. En ese contraste reside gran parte de su atractivo: Caballito cambió casi por completo, pero nunca perdió los símbolos que explican su origen.

La pequeña veleta que alguna vez orientó a los viajeros continúa siendo su emblema. Más de dos siglos después, aquel caballo de metal sigue cabalgando sobre la memoria colectiva de uno de los barrios más tradicionales, dinámicos y queridos de la ciudad, para siempre en Buenos Aires.