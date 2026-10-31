comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Nació alrededor de una pulpería y terminó siendo el corazón de Buenos Aires: la historia de Caballito y su veleta más famosa

En el centro geográfico de la Ciudad de Buenos Aires existe un barrio cuyo nombre nació de una pequeña figura de metal. Antes de los edificios, el subte y las avenidas colmadas de vehículos, Caballito era una zona de chacras, quintas y caminos de tierra.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Caballito
En el centro geográfico de la Ciudad de Buenos Aires existe un barrio cuyo nombre nació de una pequeña figura de metal Foto: Instagram @martin_recorre
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Mucho antes de convertirse en uno de los barrios más transitados y poblados de Buenos Aires, Caballito era una extensa zona de quintas, chacras y caminos de tierra. Su nombre, lejos de haber sido planificado, nació gracias a una pequeña veleta colocada sobre una pulpería que recibía a los viajeros que avanzaban hacia el oeste. Aquel caballo de metal terminó transformándose en el símbolo de un barrio cuya historia todavía permanece escondida entre edificios, parques, mercados y antiguas vías.

Quienes atraviesan hoy la avenida Rivadavia difícilmente imaginen aquel paisaje. Donde actualmente se levantan torres había terrenos abiertos, huertas, hornos de ladrillos y propiedades destinadas al descanso. Los viajeros que se desplazaban entre el centro porteño y los pueblos del oeste necesitaban detenerse antes de continuar.

En ese escenario apareció una pulpería que cambiaría para siempre la identidad de la zona. Su propietario colocó una veleta con forma de caballo sobre el establecimiento.

La pulpería que le dio nombre a Caballito

La versión histórica más difundida señala que Nicolás Vila instaló una pulpería en la esquina de las actuales avenida Rivadavia y Emilio Mitre.

Contenido Recomendado

Desafió las reglas de su época para manejar el poder desde las sombras:organizó una revolución y cambió la historia argentina en solo dos años

Encarnación Ezcurra

En 1817, San Martín cruzó los Andes por un paso de 4.476 metros:209 años después, la ruta sigue desafiando a los viajeros

El Paso de Los Patos en San Juan

Con el tiempo, los viajeros comenzaron a mencionar “el caballito” para indicar el sitio de descanso o precisar una dirección. La expresión sobrevivió al comercio y quedó incorporada definitivamente al mapa de Buenos Aires.

La mítica pulpería de donde Caballito saca el nombre Foto: Instagram @caballitobarrio

Las fuentes históricas presentan diferencias sobre el año exacto de apertura. Algunas ubican el origen en 1804 y otras en 1821. Sin embargo, todas coinciden en que la pulpería y su veleta fueron decisivas para construir la identidad barrial.

El ferrocarril que aceleró su crecimiento

Durante buena parte del siglo XIX, Caballito estuvo formado por quintas, chacras y extensiones todavía poco urbanizadas.

El cambio fundamental llegó en 1857, cuando el Ferrocarril Oeste comenzó a atravesar la zona. La estación adoptó el nombre de Caballito, confirmó la denominación popular y facilitó el traslado de pasajeros, mercaderías y trabajadores.

Es uno de los barrios más poblados y el más codiciado Foto: Instagram @caballitobarrio

El tren también impulsó la subdivisión de terrenos. Se abrieron nuevas calles, aparecieron comercios y las residencias permanentes comenzaron a reemplazar las antiguas casas de descanso. Así, un paraje periférico se integró gradualmente a la expansión de la ciudad.

Tranvías y subtes transformaron el barrio

El crecimiento se profundizó con los tranvías, que conectaron sus calles con distintos puntos porteños. Décadas después, la Línea A de subterráneos convirtió a Rivadavia en un corredor decisivo y consolidó a Caballito como una zona residencial, comercial y educativa.

Ese pasado todavía puede observarse en el Tranvía Histórico, cuyos antiguos coches recorren un circuito barrial. El sonido de sus campanas permite reconstruir una época en la que los rieles formaban parte de la vida cotidiana.

El mercado y el parque que conservan su memoria

Frente a la plaza Primera Junta se encuentra el Mercado del Progreso, inaugurado a fines del siglo XIX. Sus carnicerías, verdulerías, almacenes y puestos especializados atravesaron generaciones, preservando una tradición comercial que resiste las sucesivas transformaciones urbanas.

Un clásico en Caballito Foto: Facebook / Diego Gomez

Otro sitio emblemático es el Parque Rivadavia, abierto como espacio público en 1928 sobre terrenos que habían pertenecido a la quinta de la familia Lezica.

La tradicional feria de libros, revistas, discos y objetos coleccionables reforzó su perfil cultural. Antes de alcanzar su formato actual, aficionados a la filatelia ya se reunían cerca del antiguo ombú de la quinta para intercambiar piezas.

Por qué es considerado el corazón porteño

Caballito ocupa aproximadamente 6,8 kilómetros cuadrados, integra la Comuna 6 y se ubica en el centro geográfico de la capital argentina. Esa localización explica su apodo, aunque su importancia supera ampliamente cualquier medición cartográfica.

El barrio reúne distintas etapas de la evolución porteña: comenzó entre caminos rurales, creció con el ferrocarril, se expandió mediante tranvías y subtes y terminó convertido en una de las áreas más reconocibles de Buenos Aires.

Vista panorámica de Caballito Foto: Instagram @caballitobarrio

Todavía sobreviven casas antiguas, pasajes tranquilos y construcciones de estilo inglés entre edificios modernos. En ese contraste reside gran parte de su atractivo: Caballito cambió casi por completo, pero nunca perdió los símbolos que explican su origen.

La pequeña veleta que alguna vez orientó a los viajeros continúa siendo su emblema. Más de dos siglos después, aquel caballo de metal sigue cabalgando sobre la memoria colectiva de uno de los barrios más tradicionales, dinámicos y queridos de la ciudad, para siempre en Buenos Aires.

HistoriaCaballitoBarrios
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. En 1979, Marta Minujín construyó un Obelisco de 32 metros con 10.000 pan dulces:la obra tuvo un final digno de película

    En 1979, Marta Minujín construyó un Obelisco de 32 metros con 10.000 pan dulces: la obra tuvo un final digno de película

  2. En 1810, la esposa de un patriota entregó parte de su fortuna para financiar al Ejército:44 años después, murió casi olvidada

    En 1810, la esposa de un patriota entregó parte de su fortuna para financiar al Ejército: 44 años después, murió casi olvidada

  3. Hace 120 años, Argentina trajo ciervos desde Europa para decorar estancias y fomentar la caza:hoy viven en libertad en tres provincias

    Hace 120 años, Argentina trajo ciervos desde Europa para decorar estancias y fomentar la caza: hoy viven en libertad en tres provincias

  4. En el siglo XIX, Argentina plantó árboles del paraíso para tener sombra:hoy crecieron fuera de control y avanzan sobre ambientes naturales

    En el siglo XIX, Argentina plantó árboles del paraíso para tener sombra: hoy crecieron fuera de control y avanzan sobre ambientes naturales

  5. Con solo 19 años, convirtió una investigación escolar sobre las Islas Malvinas en un emprendimiento de mates para homenajear a los veteranos

    Con solo 19 años, convirtió una investigación escolar sobre las Islas Malvinas en un emprendimiento de mates para homenajear a los veteranos
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La estrategia de Lula frente a Milei tras la fuga de Flávio Bolsonaro:por qué evita confrontar con Argentina

La estrategia de Lula frente a Milei tras la fuga de Flávio Bolsonaro: por qué evita confrontar con Argentina

Kicillof les dijo a los intendentes que está listo para una PASO con Cristina Kirchner o Massa:“Compitamos, sin candidatos definidos a dedo”

Javier Milei inaugura una iglesia evangélica en Neuquén a ocho días de la visita del papa León XIV

Tensión entre Argentina y Chile por Malvinas:Tierra del Fuego prepara multas y sanciones contra empresas navieras

Economía

Transporte, alquileres, prepagas y más:uno por uno, todos los aumentos que llegan en noviembre

Transporte, alquileres, prepagas y más: uno por uno, todos los aumentos que llegan en noviembre

Jubilados de ANSES cobrarán hasta $514.158 en noviembre:quiénes reciben el bono de $70.000

Nuevo aumento de peajes en Buenos Aires:las 2 rutas donde las tarifas subieron más del 100%

El riesgo país se acercó a los 800 puntos y las acciones argentinas cayeron hasta un 6% en el cierre de octubre 2026

Internacionales

Lágrimas de felicidad:bomberos de Indonesia estallan en llanto y piruetas por la llegada de las lluvias en una zona azotada por incendios

Bomberos indonesios celebran la llegada de lluvias tras combatir incendios forestales

Francia despliega 70.000 policías ante nuevas protestas y posibles saqueos durante Halloween

En medio de la tensión por Malvinas, Reino Unido anunció inversiones por más de 400 millones de dólares y proyecta un fondo petrolero

C-130 Hércules:cómo funcionan estos gigantes de la aviación militar capaces de lanzar más de 11.000 litros de agua en segundos para combatir incendios