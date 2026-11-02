La UBA subastará camisetas de Manu Ginóbili, Enzo Fernández y otros ídolos argentinos para comprar un robot quirúrgico: cómo participar

La UBA subastará prendas y objetos de reconocidos deportistas argentinos para recaudar fondos destinados al Hospital de Clínicas. Foto: NA.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) prepara una iniciativa solidaria que reunirá a algunas de las figuras más importantes del deporte argentino con un objetivo que va más allá de las canchas y los circuitos: ayudar al Hospital de Clínicas a incorporar un sistema robótico quirúrgico de última generación.

El próximo 12 de noviembre, a las 20 horas, la Facultad de Derecho será sede de la primera edición de “La Noche de la UBA”, un encuentro benéfico que incluirá una subasta de prendas y objetos donados por reconocidos deportistas argentinos.

Entre los artículos que se ofrecerán se encuentran una camiseta de Manu Ginóbili, guantes de Emiliano “Dibu” Martínez, una gorra firmada por Franco Colapinto y camisetas de Enzo Fernández, Julián Álvarez y Cristian “Cuti” Romero.

Universidad de Buenos Aires (UBA). Foto: NA

La propuesta busca transformar objetos vinculados con grandes protagonistas del deporte nacional en recursos para mejorar la atención médica de miles de pacientes.

De Ginóbili a Colapinto: las prendas y los objetos que subastará la UBA

La subasta contará con artículos relacionados con distintas disciplinas deportivas, desde el fútbol y el básquet hasta el automovilismo.

Entre las donaciones confirmadas aparecen:

Manu Ginóbili: una camiseta del histórico basquetbolista argentino.

Franco Colapinto: una gorra con la firma del piloto.

Emiliano “Dibu” Martínez: un par de guantes del arquero campeón del mundo.

Julián Álvarez: una camiseta del delantero argentino.

Enzo Fernández: una camiseta del mediocampista de la Selección.

Cristian “Cuti” Romero: una camiseta del defensor argentino.

Fabricio Oberto: una camiseta del exjugador de básquet.

Leandro Paredes: una camiseta de Boca Juniors firmada por futbolistas del club.

River Plate: una camiseta firmada por jugadores del club que integraron la Selección argentina campeona del Mundial de Qatar 2022.

Néstor Craviotto: una camiseta de la Selección argentina de 1993.

La participación de estos deportistas permitirá reunir en una misma iniciativa objetos vinculados con diferentes generaciones del deporte nacional.

Además del valor que pueden representar para coleccionistas y aficionados, las prendas tendrán un propósito solidario: contribuir a la adquisición de equipamiento médico para uno de los hospitales universitarios más importantes del país.

Los guantes del Dibu Martínez y camisetas de campeones del mundo estarán entre los objetos que se subastarán el 12 de noviembre. Foto: Prensa Adidas.

Un robot quirúrgico de última generación: para qué utilizará el Hospital de Clínicas lo recaudado

El principal objetivo de esta primera edición de “La Noche de la UBA” será reunir fondos para adquirir una plataforma robótica quirúrgica de última generación, destinada a mejorar las capacidades del Hospital de Clínicas.

Esta tecnología permitirá realizar intervenciones mínimamente invasivas de alta complejidad mediante instrumentos articulados que ofrecen una precisión superior en determinados procedimientos.

El sistema también incorporará visualización tridimensional de alta definición, una herramienta que facilita el trabajo de los profesionales durante las operaciones.

Entre sus principales beneficios previstos se encuentran la posibilidad de reducir complicaciones, favorecer recuperaciones más rápidas y ampliar la capacidad para realizar procedimientos quirúrgicos complejos.

La incorporación de este equipamiento también tendrá una función educativa, ya que permitirá fortalecer la formación de médicos, especialistas y técnicos vinculados con el sistema de salud.

Más de 365.000 consultas al año: el impacto que tendrá la tecnología en el Hospital de Clínicas

El Hospital de Clínicas José de San Martín, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, cumple una función fundamental tanto en la atención sanitaria como en la formación de profesionales.

La recaudación de “La Noche de la UBA” contribuirá a la compra de un robot quirúrgico de última generación para el Hospital de Clínicas. Foto: Ministerio de Salud de Santiago del Estero

Según los datos difundidos para esta iniciativa, el establecimiento recibe más de 365.000 consultas médicas y realiza más de 8.000 cirugías cada año. A su vez, participa en la formación de más de 1.500 profesionales de la salud, lo que convierte a la institución en un espacio clave para la enseñanza y la práctica médica.

La adquisición de una plataforma robótica quirúrgica permitiría incorporar nuevas herramientas para la atención de pacientes y fortalecer la capacitación de futuras generaciones de profesionales. De esta manera, los beneficios de la iniciativa podrían extenderse más allá del propio hospital, a través de los médicos y técnicos que se formen utilizando esta tecnología.

Cómo colaborar con “La Noche de la UBA” y cuándo será la subasta solidaria

La primera edición de “La Noche de la UBA” se celebrará el jueves 12 de noviembre de 2026, a las 20 horas, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Para quienes deseen colaborar, la organización contempla distintas alternativas: realizar una donación económica sin monto mínimo, participar como patrocinador o adquirir una entrada para asistir al evento.

La subasta de prendas y objetos deportivos será uno de los principales atractivos de la jornada, que buscará reunir el apoyo de instituciones, empresas y particulares.

Habrá dos modalidades de subasta:

Online: se podrá participar sin asistir al evento. La plataforma, las fechas y las condiciones se anunciarán próximamente.

Presencial: se realizará durante el encuentro del 12 de noviembre. La entrada cuesta el equivalente a US$1.000, abonados en pesos.

Con esta iniciativa, la UBA pretende vincular el reconocimiento de grandes figuras del deporte argentino con una necesidad concreta del sistema sanitario: incorporar tecnología que contribuya a mejorar las intervenciones quirúrgicas y la formación médica.