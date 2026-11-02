Mucho antes del Barrio Chino de Belgrano, existió otro en La Boca: quedaba detrás de Caminito y tenía lavaderos, prostíbulos y fumaderos de opio

Conventillos históricos de La Boca Foto: X @NuevosBAires

Cuando se habla del Barrio Chino de Buenos Aires, la imagen más habitual es la de Belgrano, con su arco monumental, restaurantes y comercios sobre la calle Arribeños. Sin embargo, mucho antes de que ese rincón porteño se convirtiera en una atracción turística, La Boca ya tenía un sector conocido con el mismo nombre.

Estaba ubicado a pocos metros de Caminito, pero del otro lado de las vías ferroviarias de Garibaldi. Allí, entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, funcionó una zona portuaria marcada por la inmigración, los conventillos y una agitada actividad nocturna.

En sus calles convivían marineros, trabajadores del puerto y habitantes llegados desde distintos lugares del mundo. También había lavaderos administrados por migrantes chinos, prostíbulos y espacios que la prensa describía como fumaderos de opio.

El Barrio Chino que nació junto al Riachuelo

A finales del siglo XIX, La Boca era una de las principales puertas de entrada a Buenos Aires. Su cercanía con el puerto convirtió al barrio en un territorio habitado por trabajadores de numerosas nacionalidades, especialmente italianos y españoles, pero también por personas vinculadas con las rutas marítimas asiáticas.

La historiadora Laura Gabriela Caruso investigó la presencia de migrantes chinos en la zona mediante censos, publicaciones barriales, revistas ilustradas y documentos comerciales. Su trabajo demuestra que aquellos trabajadores fueron asociados principalmente con los lavaderos de ropa y los fumaderos de opio.

El misterioso Barrio Chino porteño Foto: X @NuevosBAires

Sin embargo, hablar de ese lugar como un Barrio Chino idéntico al actual puede resultar engañoso. No existen pruebas de que haya funcionado como una comunidad organizada con templos, instituciones y una gran concentración de comercios propios.

Por ese motivo, el nombre pudo haber nacido tanto de la presencia real de algunos migrantes chinos como de los prejuicios que la sociedad porteña proyectaba sobre aquella zona marginal.

Lavaderos, prostíbulos y fumaderos de opio

Los lavaderos chinos fueron frecuentes en diferentes ciudades portuarias. Se trataba de un oficio que requería poco capital inicial y les permitía a los recién llegados incorporarse rápidamente al mercado laboral.

En La Boca, estos establecimientos compartían espacio con fondas, bares, prostíbulos y conventillos. La población flotante del puerto alimentaba una intensa vida nocturna, observada de cerca por policías, periodistas y escritores.

La historia oculta detrás de Caminito Foto: X @NuevosBAires

Los supuestos fumaderos de opio ocupaban un lugar central en aquellas historias. Publicaciones ilustradas como Caras y Caretas describían ambientes oscuros, secretos y peligrosos. No obstante, los historiadores advierten que muchas narraciones respondían al sensacionalismo y a estereotipos internacionales sobre la población china.

Esto no significa que el consumo de opio no existiera, sino que su dimensión probablemente fue exagerada para transformar el lugar en un escenario misterioso ante los lectores.

El curioso origen de su nombre

El motivo exacto por el que esas manzanas comenzaron a llamarse Barrio Chino todavía es discutido. Una teoría lo relaciona con los migrantes dedicados a los lavaderos. Otra sostiene que la expresión era utilizada para identificar un territorio considerado extraño, lejano o peligroso dentro de la propia ciudad.

El antiguo Barrio Chino de La Boca Foto: X @NuevosBAires

Algunos vecinos todavía emplean aquel nombre, aunque la identidad china ya no resulte visible en su arquitectura. En el área sobreviven conventillos y construcciones populares que conservan parte de la fisonomía histórica de La Boca.

El rincón desconocido detrás de Caminito

La distancia con Caminito es mínima, pero el contraste resulta sorprendente. Mientras el tradicional paseo concentra turistas y fachadas coloridas, cruzando las vías aparece otra Boca, alejada de las postales.

Las vías de Garibaldi, una frontera urbana Foto: X @NuevosBAires

Allí permanece la memoria de una ciudad portuaria donde convivieron migrantes, marineros y trabajadores. Más de un siglo después, aquel Barrio Chino continúa mezclando hechos documentados, leyendas y secretos de una Buenos Aires casi olvidada.