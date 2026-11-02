comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

En 1820, David Jewett envió una circular a los buques de Malvinas: el documento clave que precedió al primer izamiento de la bandera argentina

David Jewett notificó que las Provincias Unidas del Río de la Plata asumían la soberanía heredada de España. Días después, encabezó el primer izamiento de la bandera argentina en las islas.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
David Jewett
David Jewett Foto: Archivo
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En las frías aguas del Atlántico Sur, una circular comenzó a distribuirse entre los barcos que permanecían cerca de las Islas Malvinas. Era el 2 de noviembre de 1820 y el comandante David Jewett, al frente de la fragata Heroína, comunicaba una decisión que quedaría grabada en la historia argentina.

El documento anunciaba que las Provincias Unidas del Río de la Plata asumían formalmente la soberanía sobre el archipiélago, como sucesoras de los territorios administrados por el antiguo Virreinato del Río de la Plata.

Cuatro días más tarde, el 6 de noviembre, Jewett encabezó una ceremonia pública en Puerto Soledad: izó la bandera argentina y reafirmó la pertenencia de las islas ante capitanes y tripulantes de diferentes nacionalidades.

Quién era David Jewett, el marino que llegó desde Estados Unidos

David Jewett nació en Connecticut, Estados Unidos, en 1772. Estudió Derecho, se incorporó a la marina de su país y adquirió una extensa experiencia naval antes de ofrecer sus servicios al gobierno rioplatense.

Contenido Recomendado

Mucho antes del Barrio Chino de Belgrano, existió otro en La Boca:quedaba detrás de Caminito y tenía lavaderos, prostíbulos y fumaderos de opio

Barrio Chino en La Boca

Tiene más de 300 años, esconde túneles bajo Buenos Aires y fue el lugar donde estudiaron varios próceres argentinos

Manzana de las Luces

En aquellos años, las Provincias Unidas atravesaban un complejo proceso de organización. El nuevo Estado necesitaba defender sus rutas comerciales, enfrentar a los barcos españoles y consolidar su autoridad sobre los territorios heredados de la Corona.

David Jewett, el primer en izar la bandera argentina
David Jewett, el primer en izar la bandera argentina

Jewett recibió el mando de la Heroína, una fragata armada que zarpó desde Buenos Aires en 1820. La expedición estuvo marcada por temporales, enfermedades, escasez de agua potable y graves problemas disciplinarios. Parte de la tripulación murió durante el viaje, pero la embarcación consiguió llegar a Puerto Soledad el 27 de octubre.

Qué decía la circular distribuida entre los buques

El 2 de noviembre de 1820, Jewett envió una comunicación a los capitanes de las embarcaciones que operaban en la zona. Les informó que había sido autorizado a tomar posesión de las Islas Malvinas en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

La circular tenía también un objetivo económico y ambiental. En las aguas cercanas permanecían barcos extranjeros dedicados a la caza de ballenas y lobos marinos, además de la explotación de otros recursos.

Malvinas Argentinas
El documento que informa de la transferencia de soberanía entre el virreinato del Río de la Plata y las Provincias Unidas Foto: X @MalvinasData

Por ese motivo, el comandante buscaba frenar la caza indiscriminada de mamíferos marinos, proteger el ganado existente y establecer reglas para las embarcaciones extranjeras. Advirtió que quienes incumplieran las disposiciones podían ser detenidos y enviados a Buenos Aires.

La comunicación demuestra que no se trató únicamente de una declaración simbólica. Jewett notificó a otros países y comenzó a ejercer funciones de control y administración sobre el territorio y sus recursos.

El día que la bandera argentina fue izada en Malvinas

El 6 de noviembre de 1820, los capitanes y marineros de distintos barcos fueron convocados en Puerto Soledad. Durante la ceremonia, Jewett leyó una proclama, izó el pabellón argentino y realizó una salva de 21 cañonazos.

La jornada quedó registrada como el primer izamiento de la bandera argentina en las Islas Malvinas. La presencia de testigos extranjeros permitió otorgarle carácter público al acontecimiento, cuya noticia posteriormente circuló por América y Europa.

Bandera argentina, Malvinas. Foto: escenariomundial
Bandera argentina, Malvinas. Foto: escenariomundial

La medida se apoyaba en los antecedentes españoles sobre el archipiélago. España había ejercido su autoridad desde Puerto Soledad y designado una sucesión de gobernadores hasta 1811. Tras la Revolución de Mayo, las Provincias Unidas consideraron que heredaban esos derechos territoriales.

Qué ocurrió después de la expedición de la Heroína

La misión de Jewett no fue un hecho aislado. Durante los años siguientes, Buenos Aires dictó normas, concedió permisos comerciales e impulsó el establecimiento de población.

En 1829 se creó la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas, encabezada por Luis Vernet. La autoridad argentina reglamentó la pesca y buscó impedir la explotación descontrolada de los recursos.

Este ejercicio fue interrumpido el 3 de enero de 1833, cuando fuerzas británicas desplazaron a las autoridades argentinas. Desde entonces, el país mantiene su reclamo de soberanía sobre el archipiélago.

A 206 años de aquella circular, el documento conserva una importancia decisiva: notificó públicamente la autoridad de las Provincias Unidas, defendió los recursos naturales y preparó el primer izamiento de la bandera argentina en Malvinas.

HistoriaIslas Malvinas
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. En 2010 detectaron al primer caracol gigante africano en Misiones:11 años después, frenaron una plaga de más de 40 ejemplares que afectaba ecosistemas y la agricultura local

    En 2010 detectaron al primer caracol gigante africano en Misiones: 11 años después, frenaron una plaga de más de 40 ejemplares que afectaba ecosistemas y la agricultura local

  2. En 1817, San Martín cruzó los Andes por un paso de 4.476 metros:209 años después, la ruta sigue desafiando a los viajeros

    En 1817, San Martín cruzó los Andes por un paso de 4.476 metros: 209 años después, la ruta sigue desafiando a los viajeros

  3. 83 años atrás, Argentina introdujo peces para combatir la malaria:se multiplicaron, invadieron ríos y hoy amenazan a la fauna nativa

    83 años atrás, Argentina introdujo peces para combatir la malaria: se multiplicaron, invadieron ríos y hoy amenazan a la fauna nativa

  4. Durante casi 40 años fue una fábrica de chicles y perfumó un barrio entero:hoy es una histórica sede del CBC de la UBA

    Durante casi 40 años fue una fábrica de chicles y perfumó un barrio entero: hoy es una histórica sede del CBC de la UBA

  5. En 1979, Marta Minujín construyó un Obelisco de 32 metros con 10.000 pan dulces:la obra tuvo un final digno de película

    En 1979, Marta Minujín construyó un Obelisco de 32 metros con 10.000 pan dulces: la obra tuvo un final digno de película
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Desde el jardín de infantes, las escuelas porteñas deberán enseñar a cuidar y proteger a los animales:los 5 ejes de la nueva ley

Animales; mascotas; niños.

Elecciones Argentina 2027:consultá el padrón provisorio para saber si estás habilitado para votar el año que viene

Elecciones en EE.UU.:el Gobierno advierte que una derrota de Trump impacte en el riesgo país

Cristina Kirchner dejó abierta la puerta a una candidatura presidencial en 2027:“¿Por qué no?”

Economía

El riesgo país, cerca de los 800 puntos:caen las acciones argentinas en Wall Street y sube el dólar

El riesgo país, cerca de los 800 puntos: caen las acciones argentinas en Wall Street y sube el dólar

Aumento, bono y nuevas fechas:las tres noticias de ANSES para jubilados

ANSES confirmó las fechas de noviembre:cuándo cobran los jubilados con DNI terminado en 6, 7, 8 y 9

Plazo fijo:cuánto ganás con $1 millón en 30 días y qué banco paga más en noviembre

Internacionales

Midterms 2026 en USA:qué se vota, a quién favorecen las encuestas, y qué está en juego para Donald Trump y la Argentina

Se procesan las papeletas de voto por correo antes de las elecciones de mitad de mandato en Denver, Colorado.

La hora de la verdad para Donald Trump:entre el desgaste político y la amenaza de perder el Congreso

Elecciones en Estados Unidos:las claves que pueden cambiar los últimos dos años del mandato de Donald Trump

En 1980, China implementó la política del hijo único:46 años después, la baja en la natalidad continúa a pesar de que permiten tener hasta 3 hijos por pareja