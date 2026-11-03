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Misa del Papa León XIV en Luján: qué se puede llevar, cómo llegar y cuáles serán las restricciones

El Gobierno bonaerense compartió una guía de pautas para quienes vayan a la misa del Sumo Pontífice en Luján. Todos los detalles, en la nota.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
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El papa León XIV reapareció tras recibir el alta del hospital Gemelli.
Cortes de tránsito, estacionamientos y transporte para llegar a Luján tras la llegada del papa León XIV. Foto: EFE.
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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires difundió una guía con recomendaciones para quienes asistirán a la misa del papa León XIV en Luján, prevista para el miércoles 11 de noviembre, a las 10, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. El operativo contempla restricciones vehiculares, estacionamientos alejados del santuario y controles de seguridad para organizar la llegada de los peregrinos.

Cómo ingresar a la misa del Papa León XIV en Luján y a qué hora comienza

La celebración se realizará en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica, entre las 10 y las 12. Previamente, el pontífice recorrerá la avenida Nuestra Señora de Luján a bordo del papamóvil.

Según informó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el ingreso al sector reservado de la plaza será mediante invitación previa. Quienes no cuenten con ella podrán acceder a los Patios de Nuestra Señora de Luján desde las 16 del martes 10, por orden de llegada, para seguir la ceremonia mediante pantallas gigantes.

Ese mismo martes, desde las 18, habrá una vigilia y un festival en el Parque San Martín. La guía publicada por el Santuario de Luján también establece que la participación en los sectores abiertos será gratuita.

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El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón.
Cómo ingresar a la misa del papa León XIV en Luján y a qué hora comienza. Foto: REUTERS

Qué objetos están permitidos y cuáles están prohibidos

Las autoridades recomendaron preparar una mochila pequeña con los elementos necesarios para permanecer varias horas al aire libre y recorrer largas distancias caminando.

Entre los objetos permitidos se encuentran:

  • Mochilas de hasta 15 litros
  • Agua, alimentos, mate y termo
  • Protector solar, gorra y repelente
  • Abrigo, ropa cómoda y capa de lluvia
  • Reposeras y bolsas de dormir

En cambio, estará prohibido ingresar con bebidas alcohólicas, envases de vidrio, mascotas, carpas y sombrillas. Tampoco se admitirán armas, elementos cortantes, pirotecnia, drones ni objetos que puedan representar riesgos para los asistentes.

El Santuario aconsejó llevar DNI o pasaporte, calzado adecuado para caminar y la medicación personal necesaria. Los menores deberán permanecer acompañados por un adulto responsable.

Cortes de tránsito, estacionamientos y transporte para llegar a Luján

Los operativos de tránsito comenzarán antes de la celebración y se intensificarán el martes 10 de noviembre, cuando se restringirá el acceso vehicular a la ciudad.

El Gobierno bonaerense informó que habrá siete accesos por ruta con estacionamientos para auto y micros. Desde esos sectores, los asistentes deberán caminar entre 3 y 8,5 kilómetros, según el punto de llegada. También se reforzarán los servicios ferroviarios, por lo que las autoridades recomendaron utilizar el tren para reducir la circulación de vehículos particulares.

Un dato adicional para quienes viven o trabajan en Luján: la Municipalidad confirmó que desde el miércoles 4 de noviembre se trasladará la terminal de ómnibus a Carlos Pellegrini y Humberto. El martes 10 funcionará en la Universidad de Luján.

Durante el encuentro habrá puestos de asistencia e hidratación. Las autoridades recomendaron consultar los canales oficiales antes de viajar, debido a las modificaciones previstas en los accesos y la circulación.

Papa León XIVLujánMisa
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