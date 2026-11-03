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Laura García, experta en limpieza y sustentabilidad: “Hay productos 100% ecológicos para mantener la tabla de madera siempre impecable”

Las tablas de madera necesitan de cuidados especiales para evitar manchas, malos olores y contaminación cruzada. Con ingredientes naturales, es posible limpiarlas y prolongar su vida útil.

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Como limpiar bien las tablas de madera
Como limpiar bien las tablas de madera Foto: Pinterest
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Las tablas de madera son uno de los utensilios de cocina más utilizados, ya que allí se puede cortar de forma segura verduras, frutas, carnes y otros alimentos. Sin embargo, su uso diario puede acumular restos de comida, humedad y olores que no siempre desaparecen simplemente con el lavado.

Para mantenerla en buenas condiciones, se deben usar los productos adecuados y si son naturales, mucho mejor. Por eso, la experta en limpieza y sustentabilidad Laura García, fundadora de ‘Comocomofoods’, destaca la importancia de recurrir a alternativas naturales para el mantenimiento del hogar.

Como limpiar bien las tablas de madera
Como limpiar bien las tablas de madera Foto: Pinterest

Entre los ingredientes que pueden incorporarse a esta rutina se encuentran el limón, el bicarbonato de sodio, la sal y el vinagre blanco. “Son 100% ecológicos para mantener la tabla de madera siempre impecable”, expresó.

Cómo limpiar la tabla de madera con productos naturales

Una de las alternativas para quitar manchas superficiales y neutralizar olores consiste en combinar limón y bicarbonato de sodio. Son ingredientes fáciles de conseguir y permiten realizar una limpieza puntual sin recurrir a productos químicos agresivos.

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Para poner en práctica este método se necesitan:

  • Medio limón.
  • Una cucharada de bicarbonato de sodio.
  • Agua tibia.
  • Detergente suave.

Para emplearlo bien, la experta recomienda seguir estos pasos:

  • Espolvorear bicarbonato de sodio sobre la superficie de la tabla.
  • Frotar suavemente con medio limón, realizando movimientos circulares.
  • Dejar actuar durante unos minutos para ayudar a desprender los restos adheridos.
  • Retirar la mezcla y lavar con agua tibia y detergente suave.
  • Enjuagar cuidadosamente para eliminar todos los residuos.
El limón ayuda a limpiar las tablas de madera Foto: Freepik.

Otra opción, es utilizar sal gruesa y limón, ya que la textura de la sal ayuda a desprender los restos superficiales, mientras que el jugo cítrico del limón ayuda a neutralizar algunos olores, especialmente si se trata de ajo, cebolla o pescado.

Por otro lado, la experta en limpieza sustentable recomendó también utilizar vinagre blanco como complemento de limpieza. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos métodos caseros no reemplazan una desinfección adecuada cuando se necesita eliminar microorganismos peligrosos.

Los cuidados que necesita una tabla de madera para durar más tiempo

  • Secarla inmediatamente: después de lavarla, retirar el exceso de agua con un paño limpio y dejarla terminar de secar en posición vertical.
  • Evitar los productos abrasivos: utilizar esponjas suaves para no rayar ni deteriorar la superficie.
  • Apli car aceite mineral de grado alimentario: cada cierto tiempo, colocar una capa fina para acondicionar la madera y evitar que se reseque.
  • Guardarla en un lugar ventilado: no dejarla húmeda dentro de cajones o espacios cerrados.
  • Separar los usos: siempre que sea posible, utilizar tablas diferentes para carnes crudas y alimentos listos para consumir.
Como limpiar bien las tablas de madera
Como limpiar bien las tablas de madera Foto: Pinterest

También es importante revisar periódicamente su estado. Si presenta grietas profundas, zonas deterioradas o marcas difíciles de limpiar, conviene reemplazarla para evitar que los restos de alimentos queden atrapados en esas irregularidades.

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