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Stéfano Di Carlo tras el polémico Superclásico entre Boca y River: “Buscan aleccionar desde lo arbitral para disciplinar dirigentes”

El presidente del “Millonario” confirmó que el club pidió que Nicolás Ramírez no vuelva a dirigir al equipo y aseguró que otros dirigentes comparten en privado las críticas al arbitraje argentino. Además, denunció que existe un problema “sistémico” contra su institución.

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Stéfano Di Carlo fue contundente tras el polémico Superclásico entre Boca Juniors y River Plate. Foto: Captura de pantalla YouTube River
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La derrota de River Plate ante Boca Juniors en el Superclásico de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 continúa generando consecuencias. En medio de la polémica por el arbitraje, el presidente del club de Núñez, Stéfano Di Carlo, confirmó que la institución presentó una nota formal para solicitar que Nicolás Ramírez no vuelva a dirigir al “Millonario”.

Además, cuestionó duramente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), denunció un problema “sistémico” en el arbitraje nacional y aseguró que otros dirigentes comparten en privado la preocupación de River por las decisiones arbitrales.

River pidió que Nicolás Ramírez no vuelva a dirigir al equipo

Stéfano Di Carlo ratificó públicamente el malestar de River con la actuación de Nicolás Ramírez en la derrota frente a Boca y confirmó que el club realizó una presentación formal para impedir futuras designaciones del árbitro en partidos del equipo.

El árbitro Nicolás Ramírez quedó en el ojo de la tormenta del Superclásico después de echarle dos jugadores a River Plate.
Stéfano Di Carlo ratificó públicamente el malestar de River con la actuación de Nicolás Ramírez. Foto: Reuters (Rodrigo Valle)

El mandatario sostuvo que el reclamo excede lo ocurrido en el último Superclásico y afirmó que existe un historial de polémicas decisiones que involucran al juez en enfrentamientos entre River y Boca durante las últimas temporadas.

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Cuando los errores son siempre para el mismo lado, dejan de ser errores”, afirmó Di Carlo, quien calificó de “desastroso” el arbitraje y consideró que Ramírez tuvo una incidencia directa en el desarrollo del encuentro disputado en La Bombonera.

La dura crítica de Di Carlo al arbitraje argentino

El presidente no limitó sus cuestionamientos al desempeño de un árbitro en particular. Durante su intervención, planteó que existe una problemática más profunda dentro del arbitraje argentino.

El árbitro Nicolás Ramírez quedó en el ojo de la tormenta del Superclásico después de echarle dos jugadores a River Plate.
Stéfano Di Carlo no limitó sus cuestionamientos al desempeño de Nicolás Ramírez en particular. Foto: Reuters (Rodrigo Valle)

Según explicó, River decidió elevar el tono de sus reclamos después de años de mantener una postura institucional prudente frente a situaciones que consideraba perjudiciales para el club.

En ese contexto, remarcó que la discusión no debería centrarse únicamente en River. “Hay que empezar a hablar de un problema sistémico”, sostuvo, al advertir que las fallas arbitrales se transformaron en una situación recurrente dentro del fútbol argentino.

River aseguró que otros dirigentes comparten su postura

Di Carlo también afirmó que numerosos presidentes de clubes coinciden con las críticas de River hacia el actual funcionamiento del sistema arbitral, aunque prefieren no expresarlo públicamente.

Nicolás Ramírez expulsó a Gonzalo Montiel en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.
Stéfano Di Carlo aseguró que numerosos presidentes coinciden con las críticas de River sobre el arbitraje. Foto: REUTERS

Para el dirigente, el peso institucional y la exposición mediática del club de Núñez generan un efecto ejemplificador en el resto de las instituciones. Según explicó, muchos dirigentes temen represalias o consecuencias si adoptan una posición similar.

En una de sus frases más contundentes, señaló que determinadas decisiones terminan siendo utilizadas para “disciplinar dirigentes”, una situación que, a su entender, contribuye a que gran parte del fútbol argentino evite cuestionar públicamente a las autoridades.

El mensaje de tranquilidad de River para sus hinchas

A pesar del fuerte enfrentamiento verbal con la AFA y de las denuncias por los arbitrajes, Di Carlo buscó llevar tranquilidad a los simpatizantes del club y resaltó la fortaleza institucional de River.

Festejo de gol de River.
Stéfano Di Carlo remarcó que los principales logros de River se construyeron dentro de la cancha. Foto: X @RiverPlate

El dirigente recordó que la entidad atravesó momentos deportivos muy complejos a lo largo de su historia, incluyendo el descenso de 2011 y extensos períodos sin títulos, situaciones que logró superar manteniendo su identidad futbolística.

Por último, rechazó la histórica percepción de que River fue favorecido por los arbitrajes y aseguró que los principales logros del club se construyeron dentro de la cancha. “No hay manera de que puedan torcer a River”, afirmó, al expresar su confianza en la capacidad de la institución para sobreponerse a cualquier adversidad.

SuperclásicoRiver PlateStéfano Di Carlo
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