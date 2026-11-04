Claudia Villafañe, ganadora de MasterChef Celebrity, reveló el secreto para que los ñoquis no queden duros: “Siempre pecar de menos”

Claudia Villafañe reveló el secreto para que los ñoquis no queden duros. Foto: Instagram @claudiavillafaneok

Claudia Villafañe, ganadora de MasterChef Celebrity, compartió algunos de los secretos de sus famosos “ñoquis de la Tata”, una receta heredada de su abuela. Entre los consejos apareció una advertencia fundamental sobre la harina: “Siempre pecar de menos sino te quedan duros”.

Es que los ñoquis caseros son uno de los platos más tradicionales de la cocina familiar, pero conseguir que queden suaves y livianos no siempre es sencillo. Un exceso de harina o trabajar demasiado la masa puede transformar una preparación sencilla en una pasta pesada y difícil de disfrutar.

El secreto de Claudia Villafañe para que los ñoquis queden suaves y no se endurezcan

Uno de los principales consejos de Villafañe es evitar incorporar demasiada harina, ya que puede modificar la textura de la pasta y hacer que los ñoquis resulten más densos.

Claudia Villafañe fue ganadora de MasterChef Celebrity Argentina

Durante su participación en La cocina rebelde, el programa de Jimena Monteverde, la empresaria explicó que utiliza una papa grande o dos medianas por comensal. Esta proporción le permite calcular el resto de los ingredientes y evitar agregar harina innecesariamente.

Otro detalle importante es la preparación del puré. Villafañe recomienda utilizar preferentemente papas blancas, con poca humedad, cortarlas en cubos pequeños y hervirlas en agua con sal.

Una vez cocidas, las papas deben pasarse por el prensapapas mientras todavía están calientes para conseguir un puré uniforme y sin grumos. Además, la masa no debe amasarse de manera prolongada. Lo recomendable es integrar los ingredientes con movimientos suaves, hasta obtener una consistencia que permita formar los ñoquis sin necesidad de incorporar grandes cantidades de harina.

Cómo preparar los famosos ñoquis de Claudia Villafañe: ingredientes y paso a paso

En la versión que Villafañe compartió con Sofía Pachano, la receta utiliza pocos ingredientes y permite ajustar la harina según la humedad de las papas.

Ingredientes para la preparación:

2 papas medianas.

Harina 0000, cantidad necesaria.

1/2 huevo batido.

Nuez moscada a gusto.

Sal para el agua de cocción.

Cómo cocinar unos buenos ñoquis Foto: Freepik.

Paso a paso:

Pelar las papas, cortarlas en cubos y hervirlas en agua con sal hasta que estén tiernas. Escurrirlas y pasarlas por el prensapapas mientras todavía están calientes. Dejar entibiar el puré y formar un hueco en el centro para incorporar el huevo batido y la nuez moscada. Agregar la harina gradualmente, llevando los ingredientes desde afuera hacia el centro, sin amasar demasiado. Formar una masa suave, dividirla en porciones y estirarlas hasta conseguir pequeños cilindros. Cortar los ñoquis y marcarlos con un tenedor o una tablita para darles su forma característica. Cocinarlos en abundante agua hirviendo con sal y retirarlos con una espumadera cuando suban a la superficie.

Finalmente, pueden servirse con salsa de tomate, queso rallado y albahaca fresca, como en la preparación que Villafañe mostró en televisión.