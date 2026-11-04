Tiene 460 habitantes y se prepara para la Fiesta del Choripán y la Bondiola Asada: el pueblo bonaerense que ofrecerá peña folklórica, desfile criollo y paseo de artesanos

La Fiesta Popular del Choripán y la Bondiola Asada se realizará el 14 y 15 de noviembre en Carlos María Naón. Foto: Instagram sociedaddefomentoc.m.naon

La localidad bonaerense de Carlos María Naón, en el partido de 9 de Julio, volverá a convertirse en un punto de encuentro para los amantes de la gastronomía criolla, la música y las tradiciones rurales con la realización de la 6ª Fiesta Popular del Choripán y la Bondiola Asada, que se llevará a cabo los días 14 y 15 de noviembre.

Durante dos jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una propuesta que combina algunos de los sabores más emblemáticos de la cocina argentina con actividades culturales y espectáculos para toda la familia. La fiesta, organizada por la Sociedad de Fomento de Carlos María Naón, promete reunir lo mejor de la identidad local en un ambiente festivo y comunitario.

Qué días y dónde se realiza la Fiesta Popular del Choripán y la Bondiola Asada

La sexta edición de esta celebración tendrá lugar los días 14 y 15 de noviembre en Carlos María Naón, una pequeña localidad rural perteneciente al partido bonaerense de 9 de Julio. El evento se desarrollará en el predio preparado especialmente para la fiesta y reunirá a visitantes de distintos puntos de la provincia y del país atraídos por la propuesta gastronómica y cultural.

La sexta edición de esta celebración tendrá lugar los días 14 y 15 de noviembre en Carlos María Naón. Foto: Instagram sociedaddefomentoc.m.naon

La organización ya difundió el cronograma oficial de actividades para ambas jornadas, permitiendo a los asistentes planificar su visita y participar de las distintas propuestas programadas a lo largo del fin de semana.

Música en vivo: la grilla de artistas que tocarán en el evento

Uno de los grandes atractivos de la fiesta será la presencia de espectáculos musicales en vivo que acompañarán las actividades durante las dos jornadas. Además de los shows artísticos, el programa incluirá peñas folclóricas y espacios de baile popular, consolidando una propuesta donde la música tradicional argentina tendrá un papel central. A continuación, algunos de los artistas:

Agustina Argonz

Carlos Ramón Fernández

El Toro Quevedo

Fran Gongora

Juan Carlos Ramos

Juanra y la Síncopa

Los Chicos del Cuarteto

Los Hermanos Sparano

Noche de Luna

Tony Ponce

Uno de los grandes atractivos del Festival será la presencia de espectáculos musicales en vivo. Foto: Instagram sociedaddefomentoc.m.naon

Dónde queda y cómo llegar a Carlos María Naón desde CABA

Carlos María Naón se encuentra en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de 9 de Julio, a unos 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Para quienes viajen desde CABA, la opción más rápida es tomar el Acceso Oeste y continuar por la Ruta Nacional 5 en dirección a 9 de Julio. Desde allí, se debe seguir por los caminos de acceso señalizados hacia Carlos María Naón. El recorrido demanda aproximadamente entre 3 horas y media y 4 horas en auto, dependiendo del tránsito y las condiciones del viaje.

La celebración se presenta así como una excelente alternativa para realizar una escapada de fin de semana y descubrir la tranquilidad de los pueblos bonaerenses.

La Fiesta Popular del Choripán y la Bondiola Asada una excelente alternativa para una escapada de fin de semana. Foto: Instagram sociedaddefomentoc.m.naon

Qué ofrecerá la 6ª Fiesta Popular del Choripán y la Bondiola Asada a sus visitantes

Como cada año, la gastronomía será la gran protagonista. Los tradicionales puestos de choripán y bondiola asada ofrecerán algunos de los sabores más representativos de la cocina popular argentina, convirtiéndose en una parada obligada para quienes visiten la fiesta. La propuesta se completará con una variada agenda de actividades que incluirá:

Desfile criollo

Espacios gastronómicos con comidas típicas

Espectáculos musicales en vivo

Paseo de artesanos y emprendedores locales

Peña y baile popular

Presentaciones de huella

Prueba de riendas

Con una combinación de tradición, cultura y buena gastronomía, la 6ª Fiesta Popular del Choripán y la Bondiola Asada se consolida como uno de los eventos más convocantes de la región. Una cita ideal para quienes buscan disfrutar de las costumbres del interior bonaerense, compartir en familia y vivir una experiencia auténticamente criolla.