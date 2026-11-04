Tiene 270 años, sigue habitada por la misma familia y conserva la habitación donde encerraron a un prócer argentino

La Posta de Figueroa tiene alrededor de 270 años de historia Foto: Argentina.gob.ar.

A unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, una antigua construcción rural permanece casi detenida en el tiempo. Por sus habitaciones pasaron gobernadores, militares y caudillos, mientras que uno de los generales más importantes de la historia argentina llegó al lugar como prisionero.

En los caminos rurales de San Andrés de Giles, lejos de los monumentos más conocidos, se conserva una estancia que fue testigo de decisiones capaces de cambiar el destino nacional.

Se trata de la Posta de Figueroa, también llamada Estancia La Merced, cuyas construcciones más antiguas datan de 1755. El dato más sorprendente es que continúa habitada por descendientes de la familia que se instaló allí hace alrededor de 270 años.

Sus paredes conservan recuerdos del encuentro entre Juan Manuel de Rosas y Facundo Quiroga, el paso de importantes figuras del siglo XIX y el encierro del general José María Paz, protagonista de las guerras civiles argentinas.

La estancia de 1755 que continúa en manos de la misma familia

La historia comenzó el 2 de septiembre de 1755, cuando el sargento mayor de milicias Tomás de Figueroa adquirió una extensa porción de tierras y se instaló junto con su esposa, Rita Casco de Mendoza y Barragán, y sus hijos.

La propiedad estaba ubicada cerca del antiguo Camino Real al Alto Perú, una vía fundamental para el traslado de viajeros, correspondencia, mercaderías y tropas durante la etapa colonial.

La histórica Hacienda de Figueroa, en San Andrés de Giles Foto: Argentina.gob.ar.

En una época en la que recorrer grandes distancias podía demandar semanas, las postas eran puntos esenciales. Allí se conseguían alimentos, descanso, caballos frescos e información sobre los caminos.

La construcción mantiene sectores hechos con adobe y ladrillos, paredes gruesas y ambientes que permiten imaginar la vida rural del siglo XVIII. En 1990 fue reconocida como Monumento Histórico Provincial y, en 2023, se convirtió en Monumento Histórico Nacional.

El encuentro de Rosas y Quiroga antes de una tragedia

Uno de los episodios centrales sucedió en diciembre de 1834. En la estancia se reunieron Juan Manuel de Rosas y el caudillo riojano Facundo Quiroga, quien debía viajar al norte para intervenir en un conflicto entre los gobernadores de Salta y Tucumán.

Rosas dejó sus ideas plasmadas en la célebre Carta de la Hacienda de Figueroa, fechada el 20 de diciembre de 1834. En el documento explicaba su posición respecto de la organización constitucional del país y sostenía que las provincias debían fortalecer primero sus instituciones.

Facundo Quiroga

La carta fue enviada mediante un chasque, ya que Quiroga había retomado su viaje. Poco después, el 16 de febrero de 1835, el caudillo fue asesinado en Barranca Yaco, Córdoba. El documento que llevaba consigo se transformó entonces en una pieza fundamental de la historia política argentina.

La habitación donde encerraron a José María Paz

La posta también guarda el recuerdo del general José María Paz, una figura destacada del unitarismo y reconocido por su capacidad estratégica.

Paz había sido capturado en 1831, después de que su caballo fuera alcanzado por unas boleadoras. En 1835, mientras era trasladado como prisionero hacia Luján, pasó por la Posta de Figueroa.

La antigua estancia se encuentra en San Andrés de Giles Foto: Argentina.gob.ar.

El militar fue alojado en una habitación aislada y bajo estricta vigilancia. Según recordó en sus memorias, durante su encierro se realizó un baile en la propiedad y llegó a creer que la celebración estaba relacionada con su captura.

En la estancia todavía se identifica el ambiente donde habría permanecido aquella noche. Por la propiedad también pasaron Estanislao López, Juan Lavalle, Ángel Pacheco y Lucio Norberto Mansilla, protagonistas de los enfrentamientos políticos y militares del siglo XIX.

Un monumento histórico que todavía funciona como hogar

A diferencia de otros edificios convertidos completamente en museos, la Posta de Figueroa mantiene una característica excepcional: todavía es una vivienda familiar.

La propiedad permaneció en manos de los descendientes de sus primeros habitantes y conservó buena parte de su apariencia rural. Incluso atravesó casi toda su historia sin servicios modernos: la electricidad habría llegado al establecimiento recién durante la última década.

Detrás de su tranquera no existe solamente una casa antigua, sino una historia familiar iniciada durante la época colonial. Una construcción de 270 años que aún conserva las huellas de próceres, caudillos, prisioneros y documentos decisivos para la Argentina.