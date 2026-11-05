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Con 10 huevos, 1 litro de leche y 4 ingredientes: cómo hacer flan casero en 90 minutos

Con solo cuatro ingredientes y un paso a paso sencillo, este postre clásico rinde para toda la familia y se disfruta bien frío.

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Con 10 huevos, 1 litro de leche y 4 ingredientes: cómo hacer flan casero en 90 minutos
Con 10 huevos, 1 litro de leche y 4 ingredientes: cómo hacer flan casero en 90 minutos Foto: Gemini
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El flan casero es uno de los postres más queridos de la cocina argentina y se destaca por su simpleza: con huevos, leche, azúcar y esencia de vainilla se puede preparar una receta rendidora, perfecta para acompañar con dulce de leche o crema.

La clave para lograr un flan suave y parejo está en mezclar los ingredientes sin batir en exceso y cocinarlo a baño María a temperatura moderada. Con esta receta, en solo 90 minutos de horno y un poco de paciencia, se obtiene un postre clásico que nunca falla.

Los ingredientes para hacer flan casero

  • 10 huevos
  • 1 litro de leche
  • 250 gramos de azúcar
  • Unas gotas de esencia de vainilla
Flan Foto: Freepik

El paso a paso para preparar flan casero

El primer paso es preparar el caramelo: colocá 100 gramos de azúcar en una sartén o directamente en la flanera y calentá hasta que se derrita y tome un color dorado. Es importante no dejar que se queme para evitar el sabor amargo. Cuando esté listo, distribuí el caramelo por el fondo y las paredes del molde.

Mientras el caramelo se enfría, calentá la leche hasta que esté a punto de hervir. Apagá el fuego y dejá reposar unos cinco minutos. En otro recipiente, mezclá apenas los huevos con los 150 gramos de azúcar restantes, sin batir demasiado para que no se forme espuma.

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Sumá la leche tibia de a poco a la mezcla de huevos y azúcar, siempre mezclando suavemente. Agregá la esencia de vainilla y pasá todo por un colador fino para eliminar restos de huevo y lograr una textura más lisa.

Volcá la preparación en la flanera acaramelada. Colocá el molde dentro de una fuente más grande con agua caliente hasta la mitad de su altura y cubrí con papel aluminio. Llevá al horno moderado durante unos 90 minutos, hasta que el flan esté firme.

El secreto para un flan perfecto y cómo desmoldarlo

Una vez que terminó la cocción, retiralo del horno y dejá que se enfríe a temperatura ambiente. Después, guardalo en la heladera durante cuatro o cinco horas antes de desmoldar. Así, el flan termina de tomar consistencia y el caramelo se integra bien al postre.

El resultado es un flan casero de textura pareja y sabor clásico, ideal para compartir en familia o con amigos.

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