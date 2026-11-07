Era nieto del primer presidente argentino y entró al Ejército a los 13 años: murió en 1901 y 9 días después una ciudad recibió su nombre

Retrato histórico de Martín Rivadavia, primer ministro de Marina de la Nación en 1898 Foto: Archivo

La historia argentina está llena de personajes que quedaron a la sombra de sus familiares más famosos. Uno de ellos fue Martín Rivadavia, nieto de Bernardino Rivadavia, el primer presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, quien gobernó entre 1826 y 1827.

A diferencia de su abuelo, Martín dedicó su vida a navegar, explorar territorios y fortalecer la presencia argentina en la Patagonia. Sin embargo, su mayor reconocimiento llegó después de su muerte: 9 días después de fallecer, una ciudad recibió su nombre.

El nieto de Bernardino Rivadavia que ingresó al Ejército a los 13 años

Víctor José Martín Rivadavia Villagrán nació el 22 de mayo de 1852 en Buenos Aires. Aunque pertenecía a una familia profundamente vinculada con la política, desde adolescente mostró interés por la vida militar.

A los 13 años ingresó al Ejército y, antes de cumplir los 17, se incorporó a la Armada como guardiamarina. En 1869 participó en las últimas operaciones de la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, a bordo de los vapores Pavón y Guardia Nacional.

Bernardino Rivadavia

En 1870 abandonó temporalmente la fuerza y viajó a Uruguay y Brasil. Regresó en 1873 y, un año después, se reincorporó a la Marina.

Su carrera tomó entonces un rumbo decisivo: las expediciones hacia las costas patagónicas, una región fundamental para los proyectos territoriales argentinos de fines del siglo XIX.

Las expediciones a la Patagonia que cambiaron su destino

Entre 1875 y 1876, Martín Rivadavia participó en viajes hidrográficos a bordo del bergantín goleta Rosales, bajo el mando de Martín Guerrico.

En 1877 fue designado segundo comandante de la cañonera Uruguay, utilizada como buque escuela. También navegó junto a Luis Piedrabuena, uno de los principales referentes de la presencia naval argentina en el sur.

Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Foto: Patagonia / Hernán Tolosa.

Durante los años siguientes recorrió distintos sectores del litoral marítimo patagónico, realizó relevamientos y contribuyó al establecimiento de balizas para facilitar la navegación.

En 1892 efectuó trabajos de sondeo en el golfo San Jorge, frente a las costas de la actual provincia de Chubut.

Su trayectoria alcanzó uno de sus momentos más importantes en 1898, cuando Julio Argentino Roca lo nombró primer ministro de Marina de la Nación.

Durante su gestión se concretó el primer viaje de circunnavegación de la fragata ARA Presidente Sarmiento, se reorganizó la formación naval y se impulsaron mejoras en puertos e infraestructura marítima.

Murió el 14 de febrero de 1901 y una ciudad recibió su nombre 9 días después

Martín Rivadavia falleció el 14 de febrero de 1901, cuando todavía estaba al frente del Ministerio de Marina. Tenía 48 años.

Su muerte ocurrió mientras el Gobierno nacional avanzaba con un proyecto para establecer un pueblo sobre la costa de Chubut.

La iniciativa respondía a una necesidad concreta: los habitantes de la Colonia Sarmiento necesitaban una salida al mar para transportar su producción.

Francisco Pietrobelli había explorado la región y encontrado un sitio apropiado para instalar un asentamiento portuario.

Finalmente, el 23 de febrero de 1901, apenas 9 días después de la muerte del marino, un decreto nacional dispuso trazar una población entre Punta Borja y Punta del Marqués.

El nombre elegido fue Comodoro Rivadavia, en reconocimiento al nieto del primer presidente argentino y a sus aportes al conocimiento de las costas patagónicas.

El descubrimiento de petróleo a 540 metros de profundidad que transformó la ciudad

La historia de Comodoro Rivadavia tuvo un giro extraordinario apenas 6 años después de su fundación.

Ante la escasez de agua potable, las autoridades impulsaron perforaciones subterráneas. En 1903, una máquina alcanzó los 172 metros sin resultados.

En 1906 llegó un nuevo equipo procedente de Alemania. Los trabajos continuaron hasta que, el 13 de diciembre de 1907, a 540 metros de profundidad, se descubrió petróleo.

La perforación que cambió la historia argentina Foto: Argentina.gob.ar.

El hallazgo transformó el futuro de la ciudad y marcó un momento fundamental para el desarrollo energético argentino.

En 1922 se creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), y Comodoro Rivadavia consolidó progresivamente su importancia como centro petrolero nacional.

Actualmente, la ciudad conserva el nombre de aquel marino que exploró la Patagonia y murió sin conocer el homenaje que recibiría.

A 125 años de su fundación, su historia sigue uniendo a dos generaciones de una misma familia: un abuelo que llegó a la presidencia y un nieto cuyo apellido quedó para siempre en el mapa argentino.