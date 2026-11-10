En 1869, José Hernández fundó un diario y defendió las Malvinas desde una librería porteña: 157 años después, el edificio sigue en pie

El histórico edificio de Tacuarí 17 Foto: detallesdebuenosaires.blogspot

En pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, rodeado por oficinas, comercios y construcciones modernas, sobrevive un edificio que conserva una relación poco conocida con José Hernández. Está ubicado en Tacuarí 17, a pocos metros de la Avenida de Mayo y de la histórica Plaza de Mayo.

Allí funcionó la Librería del Plata, un establecimiento que durante el siglo XIX se convirtió en un punto de encuentro para escritores, periodistas y dirigentes políticos. Hernández estuvo asociado al comercio, llegó a ser su propietario y desarrolló dentro de esas paredes una parte importante de su actividad periodística y editorial.

En 1869, el autor fundó el diario El Río de la Plata, una publicación desde la cual denunció las dificultades que atravesaban los habitantes del campo, defendió el federalismo y cuestionó las políticas del gobierno nacional. Ciento cincuenta y siete años después, el edificio de Tacuarí continúa en pie, aunque su función original cambió y posteriormente albergó al Hotel La Giralda.

La antigua librería donde José Hernández instaló una redacción

La historia del establecimiento comenzó vinculada con Rafael Casagemas, quien abrió en el lugar una librería dedicada a la venta de ejemplares usados. Con el paso del tiempo, se asoció con Hernández, que más tarde quedó como propietario del negocio.

La dirección tenía una ubicación estratégica. Tacuarí 17 se encontraba cerca de los edificios públicos, las redacciones periodísticas y los principales espacios de discusión política de Buenos Aires. En una ciudad todavía marcada por las guerras civiles y los enfrentamientos entre unitarios y federales, las librerías eran verdaderos centros de circulación de ideas.

La antigua Librería del Plata Foto: detallesdebuenosaires.blogspot

Hernández instaló allí la redacción de El Río de la Plata, cuyo primer número apareció el 6 de agosto de 1869. Su existencia fue breve: el último ejemplar salió el 22 de abril de 1870. A pesar de haber circulado durante menos de un año, el periódico alcanzó una importante repercusión por el tono crítico de sus artículos.

En sus páginas, el escritor reclamó una organización nacional más federal, abordó los problemas de las provincias y denunció las injusticias que afectaban a los trabajadores rurales. Estas ideas anticiparon algunas de las preocupaciones sociales y políticas que luego quedarían reflejadas en su obra literaria.

Los artículos en los que defendió las Islas Malvinas

Uno de los episodios más destacados ocurrió en noviembre de 1869, cuando Hernández publicó una carta de su amigo Augusto Lasserre, un marino argentino que había realizado un viaje por las Islas Malvinas.

El documento contenía información sobre la geografía, la fauna, la flora y las actividades productivas del archipiélago. Hernández acompañó aquel testimonio con diferentes reflexiones en las que pidió a las autoridades nacionales que asumieran la defensa de la soberanía argentina.

José Hernández y las Islas Malvinas. Foto: Museo Malvinas

Desde la modesta redacción de Tacuarí 17 sostuvo que los derechos territoriales de la Argentina no podían desaparecer con el paso del tiempo. Sus artículos se convirtieron así en una de las tempranas expresiones periodísticas en defensa de las Malvinas durante el siglo XIX.

Décadas más tarde, en 1952, el editor Joaquín Gil reunió la carta de Lasserre y los escritos de Hernández en un libro. El episodio permite descubrir una faceta frecuentemente eclipsada por su producción literaria: además de escritor, Hernández fue periodista, militar, diputado y senador bonaerense.

Una esquina porteña que conserva rastros del siglo XIX

El inmueble donde funcionó la Librería del Plata también presenta características arquitectónicas particulares. Se encuentra cerca de la esquina de Tacuarí y Rivadavia, considerada una de las antiguas esquinas porteñas que permanecieron sin ochava.

Algunas reconstrucciones atribuyen su diseño al arquitecto británico Edward Taylor, responsable de importantes obras realizadas en la Buenos Aires del siglo XIX. Sin embargo, esa autoría no está confirmada documentalmente y permanece como una hipótesis vinculada con la historia del edificio.

José Hernández Foto: Archivo

Su fachada permite imaginar una ciudad muy diferente. En aquellos años, las calles eran recorridas por carros, vendedores ambulantes y jinetes, mientras las noticias circulaban mediante periódicos producidos en pequeños talleres.

Dentro de la librería se ofrecían libros, folletos y publicaciones políticas. Además, la dirección de Tacuarí 17 apareció identificada en una edición de 1879 como depósito central de una publicación de Hernández, demostrando que el establecimiento mantuvo una estrecha relación con su actividad editorial.

El edificio que sobrevivió a la transformación de Buenos Aires

La zona atravesó enormes cambios durante los siglos XIX y XX. La apertura de la Avenida de Mayo, la construcción de edificios monumentales y la modernización del centro provocaron la desaparición de numerosas viviendas y comercios antiguos.

A pesar de esas transformaciones, el inmueble relacionado con José Hernández logró sobrevivir. Con los años abandonó su función editorial y fue utilizado con fines hoteleros bajo el nombre de La Giralda.

José Hernández

Su valor histórico no depende solamente de la antigüedad de la construcción. Allí, Hernández impulsó un diario opositor, participó del comercio de libros y escribió sobre algunos de los principales conflictos de la Argentina en plena organización nacional.

A 157 años de la aparición de El Río de la Plata, el edificio permanece como un testimonio silencioso de aquella época. Entre el movimiento constante del centro porteño, sus paredes recuerdan que José Hernández también construyó su legado desde una librería, una redacción y las páginas de un periódico.