En 1822, Rivadavia convirtió una huerta de frailes en el primer cementerio público porteño: casi 204 años después, reúne 4.500 bóvedas y más de 90 monumentos históricos

Cementerio de la Recoleta Foto: Instagram @buenosairesturismo

En el corazón de Buenos Aires, detrás de una entrada monumental, se encuentra un lugar que comenzó como una huerta religiosa. En 1822, durante el gobierno de Martín Rodríguez, Bernardino Rivadavia impulsó la creación del Cementerio del Norte, el primer cementerio público de la ciudad, en terrenos de los frailes recoletos. Casi 204 años después, el Cementerio de la Recoleta reúne más de 4.500 bóvedas y conserva buena parte de la memoria histórica del país.

De una huerta colonial al primer cementerio público de Buenos Aires

A comienzos del siglo XVIII, los religiosos recoletos se establecieron en una zona entonces alejada del centro porteño. Allí levantaron su convento, cultivaron una huerta y construyeron la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, inaugurada en 1732. Hasta entonces, los entierros solían realizarse en iglesias o terrenos contiguos, una práctica cada vez más cuestionada por motivos sanitarios.

El cambio llegó durante las reformas impulsadas por Rivadavia, ministro del gobernador Martín Rodríguez. El 17 de noviembre de 1822 se inauguró el Cementerio del Norte, construido sobre parte de los terrenos del antiguo convento. La iniciativa buscaba trasladar las sepulturas fuera de las iglesias y darles un espacio público propio.

Los primeros entierros y la transformación del paisaje porteño

El trazado inicial fue proyectado por el ingeniero francés Próspero Catelin, quien dispuso calles internas y sectores destinados a sepulturas. Entre las primeras personas enterradas figuraron Juan Benito, un niño liberto, y María de los Dolores Maciel. Al principio predominaban tumbas sencillas, muros bajos y un entorno escasamente urbanizado.

Cementerio de la Recoleta Foto: Wikipedia

Con el crecimiento de Buenos Aires, el cementerio ganó importancia. La epidemia de fiebre amarilla de 1871 aceleró el desplazamiento de familias acomodadas hacia el norte y modificó el perfil de la Recoleta. Muchos de sus nuevos vecinos eligieron construir allí sepulcros familiares, lo que multiplicó los mausoleos y transformó su arquitectura.

Más de 4.500 bóvedas y una remodelación que dejó huella

A fines del siglo XIX, las construcciones funerarias empezaron a incorporar mármoles, esculturas, vitrales, columnas y ornamentaciones importadas. Hay obras de inspiración neoclásica, neogótica y art nouveau, junto con capillas que parecen pequeñas iglesias. En 1881, durante la administración municipal de Torcuato de Alvear, el arquitecto Juan Antonio Buschiazzo fue convocado para renovar el espacio y darle una apariencia más monumental.

Cementerio de la Recoleta Foto: Turismo Buenos Aires

El resultado fue un paisaje singular: callejones estrechos, fachadas imponentes y más de 90 bóvedas declaradas Monumento Histórico Nacional. En sus cinco hectáreas, las puertas de hierro y las inscripciones conservan historias familiares y políticas. Sus esculturas y vitrales también muestran cómo cada generación eligió rendir homenaje a sus seres queridos.

Los próceres y personajes que descansan en la Recoleta

Uno de los monumentos más significativos recuerda a Remedios de Escalada, esposa de José de San Martín. También están sepultados allí los expresidentes Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre, Carlos Pellegrini e Hipólito Yrigoyen, protagonistas de distintas etapas de la historia nacional.

Tumba de Domingo Sarmiento en Recoleta

La bóveda de la familia Duarte, donde descansan los restos de Eva Perón, es otra de las más conocidas. Entre los nombres ligados a la ciencia y las letras figuran el Nobel de Química Luis Federico Leloir y el escritor Adolfo Bioy Casares. Por eso, funciona como un archivo monumental a cielo abierto.

Dónde está el Cementerio de la Recoleta y qué lo hace único

El conjunto se encuentra en Junín 1760, junto a la basílica del Pilar y frente a la plaza Intendente Alvear. Sus pasillos reúnen casi dos siglos de arquitectura, homenajes y episodios vinculados con la historia nacional. La antigua huerta de los frailes se convirtió en un sitio donde conviven el legado de Rivadavia, la memoria de varios presidentes y miles de historias particulares, una transformación que todavía puede recorrerse a pie en pleno Buenos Aires.