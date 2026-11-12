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Chequeo gratuito de lunares para prevenir el cáncer de piel: conocé dónde hacerte un testeo en distintos puntos de la Argentina

La campaña Salvá Tu Piel de La Roche-Posay ofrecerá chequeos gratuitos de lunares con dermatólogos en San Telmo, San Nicolás, Retiro y Recoleta. Conocé las fechas, los horarios y dónde acceder a los controles para prevenir el cáncer de piel.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Cancer de piel
Chequeo gratuito de lunares en prevención del cáncer de piel en distintos puntos de la Argentina Foto: Magnific
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El chequeo de lunares es una decisión prioritaria que deben tomar las personas con el objetivo de cuidar su salud a diario y prevenir melanomas de piel. Por ello, la marca La Roche-Posay lanzó una campaña que tendrá sedes presenciales en San Telmo, San Nicolás, Retiro y Recoleta en las cuales ofrecerán chequeos gratuitos de lunares con dermatólogos profesionales.

Los diagnósticos tempranos representan así un gran avance en la tecnología médica que permite salvar miles de vidas al año alrededor del mundo. Gracias al desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico, estudios de mayor precisión y tecnologías cada vez más sofisticadas, hoy es posible identificar patologías que, detectadas a tiempo, pueden evitar complicaciones graves y aumentar considerablemente las posibilidades de recuperación de los pacientes.

Cancer de piel
Los diagnósticos tempranos de cáncer de piel representan así un gran avance en la tecnología médica que permite salvar miles de vidas al año alrededor del mundo. Foto: Magnific

Con una fuerte presencia federal, la 14.ª edición de Salvá Tu Piel llegará a más de 40 localidades de distintos puntos del país, abarcando las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Salta, Tucumán, Catamarca y Mendoza. Esta iniciativa, que se desarrollará hasta el 19 de enero de 2027, tiene previsto llevar adelante más de 17.500 controles dermatológicos presenciales. Asimismo, a través de una amplia estrategia de prevención y sensibilización, que incluirá acciones en medios de comunicación, redes sociales y encuentros educativos, la campaña busca llegar a más de 30 millones de personas.

Salvá tu piel
a través de una amplia estrategia de prevención y sensibilización, que incluirá acciones en medios de comunicación, redes sociales y encuentros educativos, la campaña busca llegar a más de 30 millones de personas. Foto: La Roche-Posay

¿Qué incluye esta campaña preventiva contra el cáncer de piel?

Educación y concientización

Una iniciativa de alcance masivo y carácter educativo, orientada a promover la importancia de realizar una consulta dermatológica al menos una vez al año para detectar lunares que puedan requerir seguimiento, así como fomentar el uso diario de protector solar durante todo el año y la adopción de conductas responsables y saludables al momento de exponerse al sol.

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Chequeos presenciales y gratuitos con dermatólogos

La atención principal que incluye la campaña de La Roche-Posay es la presencia de tres consultorios móviles que recorrerán el país, 40 sedes de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) y las principales cadenas de farmacias.

Cancer de piel
La educación en la materia no deja de ser una de las claves de la campaña de esta marca internacional que busca así realizar talleres formativos en distintas sedes. Foto: Magnific

Charlas de fotoeducación

La educación en la materia no deja de ser una de las claves de la campaña de esta marca internacional que busca así realizar talleres formativos en colegios, puntos de venta y empresas aliadas para reforzar los hábitos de cuidado de la piel frente al impacto del sol.

Marilina Zabalo (MN 111660), médica dermatóloga para La Roche-Posay, sentenció: “Que una campaña cumpla 14 años habla de una necesidad sumamente latente: el cáncer de piel se puede prevenir y curar si se detecta a tiempo y si se complementa con buenos hábitos de fotoprotección. Por eso es indispensable el compromiso de La Roche-Posay y el rol de la comunidad médica para federalizar la salud, acercando la atención gratuita a todo el país, incluso en aquellas zonas donde esta especialidad es poco frecuente.”

¿Cuándo y dónde serán los testeos de lunares en la provincia de Buenos Aires?

El camión de la campaña, equipado con tres consultorios para realizar chequeos dermatológicos gratuitos, recorrerá distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires durante noviembre. La atención será por orden de llegada y sin necesidad de solicitar turno previo.

El primer punto de encuentro será San Telmo, donde la unidad estará presente el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre en el Parque Lezama, sobre la avenida Martín García, entre Almirante Brown e Irala. Los controles se realizarán de 11 a 14 y de 15 a 19 horas.

Salvá tu piel
El primer punto de encuentro será San Telmo, donde la unidad estará presente el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre en el Parque Lezama. Foto: La Roche-Posay

Luego, el camión se trasladará a San Nicolás, donde atenderá el lunes 16 y el martes 17 de noviembre frente al Teatro Colón, sobre la calle Viamonte. El horario de atención será de 11 a 14 y de 15 a 19 horas.

En Retiro, la propuesta tendrá dos paradas. La primera será el miércoles 18 de noviembre en el Barrio Padre Carlos Mugica, en la esquina de Carlos H. Perette e Islas Galápagos, donde se brindará atención de 10 a 15 horas. Posteriormente, el jueves 19 y el viernes 20 de noviembre, el camión estará en Plaza San Martín, sobre el Veredón Juvenilla, de 11 a 14 y de 15 a 19 horas.

Finalmente, la campaña llegará a Recoleta el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre. Allí, los tres consultorios móviles estarán ubicados frente al Cementerio de Recoleta, sobre la calle Junín, con atención de 11 a 14 y de 15 a 19 horas.

Salvá tu piel
Salvá tu piel Foto: La Roche-Posay

Por otro lado, la sede de LALCEC abrirá todos los viernes de 9 a 12 horas para que accedan quienes deseen realizarse el chequeo de lunares con dermatólogos en Araoz 2380, Palermo. Para asistir es necesario sacar un turno previamente en la página web: lalcec.zonasana.com.ar.

¿Cómo consultar los puntos de chequeo y fechas de atención?

Los puntos de chequeo y las fechas de atención pueden verificarse enviando un Whatsapp al +54 9 11 2808-0394.

MedicinaChequeosCáncer de piel
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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