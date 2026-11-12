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En 1814, San Martín amplió a 7 cuadras un paseo de álamos: 212 años después, sus árboles originales desaparecieron, pero el lugar sigue vivo en Mendoza

En pleno centro mendocino existe un paseo que fue transformado por José de San Martín durante su gestión en Cuyo. Aunque sus primeros árboles ya no están, conserva el trazado que lo convirtió en un punto de encuentro.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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La Alameda
Más de 200 años de historia en el corazón de Mendoza Foto: Ciudad de Mendoza
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En el centro de la ciudad de Mendoza, el Paseo La Alameda guarda una historia poco conocida vinculada con José de San Martín. El corredor arbolado nació en 1808, pero adquirió otra dimensión seis años después. En 1814, el entonces gobernador intendente de Cuyo impulsó su ampliación hasta siete cuadras, para mejorar la vida cotidiana de los vecinos antes de la independencia.

Cómo nació La Alameda y por qué San Martín decidió transformarla

El origen del paseo se remonta al 13 de agosto de 1808, cuando el Cabildo mendocino aprobó la creación de un espacio público junto al antiguo canal Tajamar. En sus alrededores había ranchos, cultivos y pulperías, y la vida social giraba alrededor de la plaza. Los álamos, introducidos en la región por el español Juan Francisco Cobo, ayudaban a proporcionar sombra en un territorio de clima seco y dependiente de sus sistemas de riego.

José de San Martín
José de San Martín Foto: Museo Histórico Nacional

El cambio decisivo llegó en 1814, con San Martín al frente de la gobernación intendencia de Cuyo. El militar dispuso ampliar y embellecer el paseo, que alcanzó una extensión de siete cuadras. Se incorporaron hileras de árboles, bancos y sectores ajardinados, entre ellos un rosedal. La Alameda se convirtió en un recorrido para caminar, conversar y descansar durante las tardes.

Los paseos de San Martín y Remedios de Escalada bajo los álamos

La gestión sanmartiniana suele recordarse por la organización del Ejército de los Andes, pero también incluyó decisiones sobre el funcionamiento de Mendoza. La mejora de La Alameda formó parte de esa faceta menos difundida de su gobierno. Según las crónicas locales, San Martín recorría el paseo junto a su esposa, Remedios de Escalada, mientras la zona se consolidaba como un lugar de reunión para familias, militares, funcionarios y visitantes.

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La Alameda
Paseo La Alameda, un rincón histórico de Mendoza Foto: Instagram @provinciademendoza

Los relatos de viajeros de las primeras décadas del siglo XIX describieron algunas costumbres curiosas de aquel ambiente. Hacia 1825, los vecinos disfrutaban de postres elaborados con nieve, considerados antecedentes de los helados actuales, bajo la sombra de los árboles. El canal Tajamar, que entonces corría a cielo abierto, también formaba parte del paisaje: sus aguas eran aprovechadas para refrescarse en los días de calor.

Qué ocurrió con los árboles originales después del terremoto de 1861

El 20 de marzo de 1861, un terremoto devastó buena parte de Mendoza y alteró profundamente la vida urbana. La Alameda y el barrio circundante atravesaron décadas de cambios, mientras otros sectores de la ciudad fueron reconstruidos. Entre 1884 y 1887, la zona recuperó actividad residencial, aunque el antiguo paseo continuó transformándose para adaptarse a nuevas necesidades y a otra fisonomía urbana.

Hacia 1911, los álamos originales fueron reemplazados principalmente por tipas y acacias visco, debido al deterioro acumulado con el paso del tiempo. Al año siguiente se incorporaron reformas paisajísticas inspiradas en modelos franceses. Así, el sitio perdió una parte de la vegetación que había conocido San Martín, pero conservó su función como corredor arbolado y espacio público de la capital provincial.

Dónde queda el paseo histórico que todavía se puede recorrer

Actualmente, La Alameda se extiende por la avenida San Martín, entre Córdoba y Ayacucho, en la ciudad de Mendoza. En sus siete cuadras hay árboles de gran porte, bancos y comercios que acompañan el movimiento cotidiano. En las cercanías se encuentran el Museo Histórico General San Martín y la Biblioteca Pública General San Martín, dos espacios que completan un recorrido dedicado a la historia local y nacional.

A 212 años de la intervención de 1814, La Alameda permite observar una huella de la gestión de San Martín que va más allá de las batallas. Los álamos de aquella época desaparecieron, pero el paseo continúa ligado a la memoria urbana mendocina: nació antes de la independencia, fue transformado por el Libertador y todavía invita a recorrer parte de esa historia.

HistoriaJosé de San MartínMendoza
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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