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Noche de los Museos 2026: cómo viajar gratis en colectivo, subte y Ecobici y cuáles son los horarios

La jornada se realizará este sábado 14 de noviembre en Buenos Aires, con más de 350 espacios culturales gratuitos. El Gobierno porteño habilitará el Pase Libre digital para viajar sin costo en transporte público: cómo obtenerlo, qué líneas funcionarán y hasta qué hora.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
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Noche de los Museos en CABA
Noche de los Museos en CABA. Foto: buenosaires.gob.ar
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La Noche de los Museos 2026 se realizará este sábado 14 de noviembre en Buenos Aires, con una programación que incluirá más de 350 espacios culturales con entrada gratuita. Durante la jornada, que se extenderá desde las 19 hasta las 2, vecinos y turistas podrán recorrer museos, teatros, edificios históricos y sitios arqueológicos distribuidos en 15 comunas porteñas y municipios del área metropolitana.

Para facilitar los traslados, el Gobierno de la Ciudad habilitará el transporte público gratuito mediante el Pase Libre digital. El beneficio alcanzará a colectivos, buses eléctricos, Ecobici y distintas líneas de subte, aunque cada servicio tendrá horarios y condiciones particulares.

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La Noche de los Museos. Foto: GCBA

Cómo conseguir el Pase Libre para viajar gratis en la Noche de los Museos

El Pase Libre digital será necesario para acceder al transporte gratuito durante la Noche de los Museos. Se podrá descargar o visualizar sin costo a través del sitio oficial de Festivales BA y de los canales habilitados por el Gobierno porteño. El documento deberá presentarse desde el celular en formato PDF o llevarse impreso para acreditar el beneficio al momento de viajar.

Los colectivos tendrán el horario de cobertura más amplio: podrán utilizarse gratis desde las 18 del sábado 14 de noviembre hasta las 3 del domingo 15. De esta manera, el servicio comenzará una hora antes de la apertura oficial de los espacios culturales.

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Noche de los Museos en CABA
Tarjeta SUBE. Foto: NA.
Transporte público gratis en la Noche de los Museos.

Qué horarios tendrán los colectivos, el subte, el eBus y Ecobici

El operativo de transporte tendrá diferentes franjas horarias según el medio elegido. Estos son los horarios y las condiciones para aprovechar los servicios gratuitos:

  • Los colectivos podrán utilizarse con el Pase Libre desde las 18 del 14 de noviembre hasta las 3 del día siguiente. Será una de las alternativas para conectar los distintos puntos del circuito cultural durante toda la noche.
  • Los eBus comenzarán a funcionar a las 19 y tendrán como punto central la Usina del Arte. El recorrido partirá y regresará a ese lugar, con una frecuencia de 15 minutos. El servicio estará disponible hasta las 3 del domingo 15 de noviembre.
  • El sistema de bicicletas públicas también funcionará desde las 19 hasta las 3. Cada Pase Libre permitirá realizar cuatro viajes individuales de hasta 45 minutos cada uno.

La alternativa permitirá conectar espacios culturales cercanos y recorrer distintos sectores de la Ciudad sin depender de otros medios de transporte.

Qué líneas de subte funcionarán gratis y hasta qué hora

El subte tendrá un esquema diferenciado según cada línea. Las líneas B y D extenderán su servicio hasta las 2 del domingo 15 de noviembre, mientras que las líneas A, C, E y H y el Premetro funcionarán desde las 19 hasta su horario habitual de cierre.

En la Línea B, las estaciones habilitadas con horario extendido serán:

  • Rosas.
  • Lacroze.
  • Dorrego.
  • Ángel Gallardo.
  • Pueyrredón.
  • Uruguay.
  • Carlos Pellegrini.
  • Alem.

En la Línea D, las estaciones que tendrán servicio extendido serán:

  • Congreso de Tucumán.
  • Palermo.
  • Scalabrini Ortiz.
  • Pueyrredón.
  • Callao.
  • Catedral.

Por eso, antes de organizar el recorrido, será importante tener en cuenta qué estaciones estarán habilitadas durante la madrugada.

Paseo Histórico en los antiguos vagones de la Línea A

Una de las propuestas especiales de la Noche de los Museos será el Paseo Histórico en los coches La Brugeoise de la Línea A. La actividad comenzará a partir de las 0 del domingo 15 de noviembre, con salida desde la estación Perú.

Los históricos coches de madera de la Línea A del Subte. Foto: Wikipedia

Los históricos vagones circularon por primera vez en 1913, cuando se inauguró la primera línea de subte de Buenos Aires. La experiencia permitirá realizar un viaje en vehículos que forman parte de la historia del transporte porteño.

La iniciativa sumará una alternativa diferente para quienes quieran aprovechar la jornada cultural y conocer parte del patrimonio histórico de la Ciudad.

Noche de los MuseosCiudad de Buenos AiresTransporte público
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