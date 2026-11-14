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Los especialistas en sueño concuerdan: “Cuanto más ansiosas se sienten las personas, más sacudidas tienen”

Una investigación científica encontró relación entre estos episodios y una peor calidad del sueño, mayores síntomas de insomnio y niveles más elevados de ansiedad.

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Los expertos en sueño coinciden: “Cuanto más ansiosas se sienten las personas, más sacudidas tienen”.
Los expertos en sueño coinciden: “Cuanto más ansiosas se sienten las personas, más sacudidas tienen”. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.
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Estar a punto de quedarse dormido y sentir, de repente, que el cuerpo cae al vacío es una experiencia que muchas personas conocen. A veces, el sobresalto provoca un movimiento involuntario de brazos o piernas, acelera los latidos y hasta obliga a abrir los ojos. Aunque suele ser inofensivo, cuando sucede con frecuencia puede convertirse en una dificultad para descansar.

Una investigación publicada en la revista científica PLOS Mental Health encontró una relación entre estos episodios y una peor calidad del sueño, mayores síntomas de insomnio y niveles más elevados de ansiedad. Los resultados también señalaron que el estrés emocional y la preocupación por no poder dormir podrían tener un papel importante.

Soñar, dormir. Foto: Freepik

Qué son las sacudidas que aparecen justo antes de dormir

Este fenómeno se conoce como sacudidas hipnóticas y ocurre durante el proceso en el que una persona deja de estar despierta y comienza a dormir. Se trata de contracciones involuntarias que pueden afectar una parte del cuerpo o extenderse a varias extremidades.

En algunos casos, la experiencia incluye la impresión de tropezar, recibir una descarga o escuchar un ruido repentino. También pueden aparecer destellos luminosos, palpitaciones y una sensación de alarma. Aunque estos episodios suelen ser aislados, su repetición puede generar temor a volver a experimentarlos y dificultar el momento de conciliar el sueño.

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La relación con la ansiedad

La investigación estuvo a cargo de Tanja Grünberger y Manuel Schabus, de la Universidad Paris Lodron de Salzburgo, y reunió las respuestas de 194 adultos de Alemania y Austria.

Los especialistas compararon a 96 personas que atravesaban estos episodios al menos una vez por semana con otras 98 que no los experimentaban de manera habitual. Para hacerlo, utilizaron cuestionarios sobre calidad del descanso, insomnio, ansiedad, depresión y somnolencia diurna. “Las sacudidas al conciliar el sueño son mucho más que un simple espasmo muscular”, afirmó Grünberger.

Parálisis del sueño, sueño, dormir. Foto: Freepik.
Síntomas de la parálisis del sueño. Foto: Freepik.

El análisis mostró que el primer grupo presentaba más dificultades para dormir, mayores niveles de ansiedad y pensamientos negativos relacionados con el descanso. “Cuanto más arraigadas estaban las creencias negativas sobre el sueño y más ansiosos se sentían los participantes, con mayor frecuencia informaban de estos episodios”, sostuvo Grünberger.

Por qué la preocupación por dormir puede influir

Otro de los puntos destacados fue la relación entre la frecuencia de los sobresaltos y la presión que algunas personas sienten por quedarse dormidas. Entre los pensamientos identificados aparecieron el miedo a no descansar lo suficiente y la creencia de que una mala noche tendrá consecuencias inevitables al día siguiente.

Además, los participantes señalaron que los episodios eran más frecuentes durante períodos de tensión psicológica. En comparación, la falta de sueño tuvo una influencia menor según sus propios testimonios.

Dormir, descanso, salud. Foto: ChatGPT.

Los investigadores también relacionaron este comportamiento con la hiperactivación, un estado en el que el organismo mantiene mecanismos de alerta cuando debería comenzar a relajarse.

De todos modos, los expertos aclararon que todavía no se puede determinar si la ansiedad aumenta la aparición de estos movimientos o si los sobresaltos generan más preocupación a la hora de dormir. Para comprobarlo, será necesario realizar nuevos estudios que permitan observar qué sucede durante el descanso y no depender únicamente de los testimonios de los participantes.

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