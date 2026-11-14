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“Guardá todo”: el dramático momento en que un vecino registró la explosión en Remedios de Escalada

El hecho tuvo lugar este viernes 13 de noviembre en el municipio bonaerense de Lanús en un local ubicado en las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
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La explosión que ocurrió en Remedios de Escalada
La explosión que ocurrió en Remedios de Escalada. Foto: Captura
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Cerca de las 9.44 de la mañana de este viernes 13 de noviembre en la localidad de Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús, tuvo lugar una importante explosión durante los trabajos de renovación de la red de gas. Recientemente, además, se dio a conocer la filmación de un hombre que estaba dentro de un local cercano a la fiambrería que quedó completamente destruida por la explosión.

Con un celular, el hombre empieza a moverse por el lugar y se lo escucha decir: “Tenemos que irnos ahora. Guardá todo”. El individuo no se encontraba solo: lo acompañaba una mujer.

Ambos agarraron algunos objetos y salieron a la calle. En el video se puede ver a los vecinos totalmente desconcertadas por lo que había ocurrido. Algunos de los testigos del hecho manifestaron que se podía ver “una bocanada de fuego”. “Era como si fuese un volcán sin encender”, expresó una de las personas.

El video de la explosión en Remedios de Escalada
El video de la explosión en Remedios de Escalada: un hombre filmó el momento Video: Captura

Cómo ocurrió la explosión en Remedios de Escalada

Según lo que se pudo saber a partir de los testimonios de las personas que se encontraban en los alrededores, un maquina tuneladora dañó un caño de distribución de la empresa MetroGAS.

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Director de Defensa Civil de Lanús y subcomandante del cuartel de bomberos local, Claudio Arale.

Esto provocó una fuga y, a los pocos segundos, una explosión seguida de un gran incendio. Las autoridades policiales indicaron que producto del impacto un almacén fue destruida por completo. También se vieron afectados comercios aledaños.

Encontraron a una persona desaparecida y la otra búsqueda fue una falsa alarma

En una nueva actualización, la Municipalidad confirmó que ya no quedan personas reportadas como desaparecidas: una fue encontrada desorientada y la otra búsqueda resultó ser una falsa alarma familiar.

Por otra parte, Metrogas todavía no logró controlar la fuga de gas, aunque el incendio permanece circunscripto a la zona del estallido y algunas familias ya pudieron regresar a sus viviendas.

Explosión en un caño de gas en Lanús.
Explosión en un caño de gas en Lanús. Foto: NA

En el operativo de emergencia, participó personal de Bomberos de la Policía Bonaerense, Defensa Civil, Salud, Desarrollo Social y Seguridad del Municipio de Lanús. En total, fueron 122 efectivos de la Policía Departamental, 22 bomberos policiales y 70 bomberos voluntarios. También trabajaron en el lugar del hecho 14 ambulancias y vehículos de apoyo.

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