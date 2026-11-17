Se cayó la red de comunicaciones secretas de la sede de la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU. Foto: Wikipedia

La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) sufrió una caída en su red interna de comunicaciones, utilizada por sus empleados para intercambiar información altamente clasificada. El sistema permanece fuera de servicio y las autoridades intentan determinar el alcance de la interrupción y sus posibles causas, según informó CNN.

El servicio afectado se denomina NSA Net y constituye una herramienta clave para la circulación de información sensible dentro del organismo de inteligencia. De acuerdo con seis personas familiarizadas con el asunto consultadas por la cadena estadounidense, la falla obligó a implementar medidas especiales para organizar el ingreso del personal a las instalaciones de la agencia.

Hasta el momento, no existen indicios de que la interrupción haya sido provocada por un ciberataque. Sin embargo, la caída encendió las alarmas por tratarse de una red utilizada para gestionar comunicaciones vinculadas con tareas de inteligencia y seguridad nacional.

Se cayó la red secreta de comunicaciones de la NSA y crece la preocupación. Foto: X/@eldiarioes

Qué se sabe sobre la caída de la red secreta de la NSA

La interrupción de NSA Net afecta las comunicaciones internas de los empleados de la agencia, que dependen de esta infraestructura para compartir información confidencial.

Mientras investiga el incidente, la NSA estableció un sistema de llegadas escalonadas para organizar el ingreso de sus trabajadores. La medida busca administrar la actividad del personal mientras se intenta restablecer el funcionamiento de la red. Pese al problema, la falla no comprometería la capacidad del Gobierno estadounidense para transmitir información de inteligencia urgente al presidente Donald Trump.

Así lo indicaron un funcionario estadounidense en actividad y otro retirado citados por CNN. Ambos explicaron que la administración cuenta con múltiples sistemas de redundancia y redes de respaldo para garantizar comunicaciones seguras con el mandatario durante sus desplazamientos.

Trump se encuentra de gira por Asia. Actualmente está en Filipinas y tiene previsto viajar este miércoles a China, donde mantendrá conversaciones con el presidente chino, Xi Jinping, y el mandatario ruso, Vladímir Putin.

Una seguidilla de fallas tecnológicas enciende las alarmas en Estados Unidos

La caída de la red de la NSA se produce en medio de una serie de problemas tecnológicos que afectaron a distintos servicios estratégicos de Estados Unidos durante los últimos días.

El viernes pasado, una falla en los sistemas de la Administración Federal de Aviación (FAA) obligó a suspender durante varias horas todos los vuelos a nivel nacional. El inconveniente provocó demoras y cancelaciones en miles de servicios. Según las primeras investigaciones, el origen del problema estuvo en un único enrutador ubicado en Arkansas.

A ese episodio se sumó una interrupción masiva que afectó a distintos productos de Microsoft y dejó a usuarios de diferentes partes del mundo sin acceso al correo electrónico Outlook y a las reuniones virtuales de Teams.

Se cayó la red secreta de comunicaciones de la NSA de los Estados Unidos.

En ambos casos, al igual que en la caída de la NSA, hasta el momento no se encontraron indicios de que los inconvenientes hayan sido provocados por ataques informáticos. Sin embargo, la sucesión de fallas volvió a poner bajo la lupa la vulnerabilidad de las infraestructuras tecnológicas y su importancia para el funcionamiento de servicios esenciales.

Los incidentes también plantean interrogantes sobre los riesgos que puede representar una interrupción prolongada de sistemas críticos, especialmente cuando están vinculados con las comunicaciones de organismos de inteligencia, la seguridad nacional y la actividad aérea.