Preocupación en Boca por Delgado: qué tiene y cuáles son sus chances de jugar la final de la Copa Sudamericana. Foto: Instagram milton_delgado05

Milton Delgado encendió las alarmas en Boca Juniors a tan solo cuatro días de la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro (Brasil). El mediocampista sintió una molestia durante un entrenamiento y fue sometido a estudios médicos para determinar el alcance de la lesión.

Sin embargo, los resultados llevaron tranquilidad al cuerpo técnico: sufrió un esguince leve y en el club confían en que podrá estar disponible para el decisivo encuentro del próximo sábado en Barranquilla.

Milton Delgado sufrió un esguince leve y Boca confía en recuperarlo para la final

La lesión de Delgado generó preocupación inmediata en el predio de Boca debido a la importancia que tiene el volante dentro del esquema de Rodolfo Arruabarrena. Con la final continental cada vez más cerca, cualquier inconveniente físico representa una situación sensible para el cuerpo técnico.

La lesión de Delgado generó preocupación inmediata en el predio de Boca debido a la importancia que tiene el volante. Foto: Instagram milton_delgado05

Según la información difundida por el periodista Augusto César, los estudios descartaron un cuadro de gravedad y el futbolista padece un esguince leve. Por esa razón, en el “Xeneize” mantienen el optimismo y creen que llegará en condiciones al compromiso frente a Atlético Mineiro.

Además, existe un antecedente reciente que alimenta la ilusión en Boca. Santiago Ascacíbar atravesó una lesión similar y logró recuperarse a tiempo para disputar el partido ante Banfield por la Copa Argentina. Ese caso refuerza la expectativa de que Delgado pueda seguir el mismo camino y estar presente en la definición internacional.

Las alternativas de Arruabarrena y el posible equipo para enfrentar a Mineiro

Mientras aguarda la evolución del mediocampista, el entrenador ya analiza variantes para cubrir una eventual ausencia. Los principales candidatos para reemplazarlo son Tomás Belmonte y Rodrigo Battaglia, dos futbolistas con características diferentes que podrían modificar la estructura del mediocampo.

Battaglia recibió una noticia alentadora este martes al volver a entrenarse con normalidad y quedar a disposición para integrar el banco de suplentes. Su eventual ingreso obligaría a realizar algunos ajustes tácticos, ya que su perfil de juego difiere del que ofrece Delgado en la zona central.

La final de la Copa Sudamericana se disputará el sábado 21 de noviembre en el Metropolitano Roberto Meléndez. Foto: Instagram milton_delgado05

En principio, Boca formaría con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Milton Delgado o Tomás Belmonte o Rodrigo Battaglia, Santiago Ascacíbar y Leandro Paredes; Sebastián Villa o Leonel Flores, Tomás Aranda o Alan Velasco y Miguel Merentiel.

La final de la Copa Sudamericana se disputará el sábado 21 de noviembre, desde las 19:30 (hora argentina), en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Allí, el “Xeneize” buscará cortar una larga sequía internacional y volver a conquistar un título continental por primera vez desde la Recopa Sudamericana de 2008.