Palacio de Aguas Corrientes, una joya arquitectónica de Buenos Aires Foto: Instagram @silvinadebuenosaires

En pleno centro de Buenos Aires existe un edificio que parece un palacio europeo, pero que fue construido para cumplir una función completamente diferente: almacenar y distribuir millones de litros de agua potable. Se trata del Palacio de Aguas Corrientes, una imponente obra inaugurada en 1894 que alberga 12 tanques distribuidos en tres pisos, sostenidos por 180 columnas de hierro, con una capacidad total de aproximadamente 72 millones de litros.

Su historia comenzó mucho antes de su construcción y está relacionada con Domingo Faustino Sarmiento, cuyo gobierno impulsó un ambicioso plan de saneamiento para Buenos Aires. El proyecto buscaba transformar una ciudad que había sufrido graves epidemias y todavía presentaba enormes dificultades para garantizar el acceso al agua potable.

El proyecto de Sarmiento que buscó transformar Buenos Aires después de las epidemias

Durante la segunda mitad del siglo XIX, Buenos Aires atravesaba un acelerado crecimiento demográfico, pero sus servicios sanitarios resultaban insuficientes. Según documentación histórica de AySA, en 1870 solamente unas 30.000 personas tenían acceso al servicio de agua corriente, mientras que buena parte de la población todavía dependía de otros sistemas de abastecimiento.

Una imponente fachada construida con miles de piezas europeas Foto: Instagram @silvinadebuenosaires

La situación se agravó con la epidemia de fiebre amarilla de 1871, que provocó aproximadamente 14.000 muertes. Durante la presidencia de Sarmiento, el Gobierno contrató al ingeniero británico John Frederick La Trobe Bateman para desarrollar un sistema de provisión de agua, cloacas, desagües pluviales y empedrado. El plan fue aprobado en 1872 y sus obras comenzaron en 1874, aunque la construcción del futuro palacio se concretaría más de una década después.

Doce tanques, 180 columnas de hierro y capacidad para 72 millones de litros

El Palacio de Aguas Corrientes comenzó a construirse en 1887, durante la presidencia de Miguel Juárez Celman. Su diseño interior contemplaba 12 depósitos metálicos distribuidos en tres niveles, capaces de almacenar unos 72 millones de litros de agua potable, una capacidad extraordinaria para la infraestructura urbana de aquella época.

El histórico edificio inaugurado en 1894 en pleno corazón porteño Foto: Instagram @silvinadebuenosaires

Los tanques estaban sostenidos por una estructura de hierro fabricada en Bélgica, compuesta por 180 columnas metálicas, vigas y otros elementos de soporte. Además, los muros perimetrales alcanzaban 1,80 metros de espesor en la planta baja. La función del edificio consistía en recibir agua previamente potabilizada y distribuirla mediante la red, aprovechando la gravedad.

Más de 300.000 piezas importadas de Europa para construir una fachada monumental

Una de las características más llamativas es su ornamentación exterior. Según la Comisión Nacional de Monumentos, las fachadas fueron revestidas con más de 130.000 ladrillos esmaltados y 170.000 piezas de cerámica, fabricados especialmente en Bélgica e Inglaterra. Los materiales permitieron crear una composición de distintos colores, relieves y detalles ornamentales.

El palacio que almacenaba hasta 72 millones de litros de agua Foto: Instagram @silvinadebuenosaires

El edificio también incorporó pizarras provenientes de Francia para sus techos, mientras que sus estructuras metálicas y decoraciones respondían a técnicas europeas. En las fachadas aparecen escudos provinciales, figuras y motivos decorativos que contrastan con la función industrial del interior. La intención era convertir una obra de infraestructura sanitaria en un verdadero monumento público.

Siete años de construcción y una inauguración que llegó en 1894

La construcción estuvo a cargo de la empresa inglesa Bateman, Parsons & Bateman, bajo la dirección del ingeniero sueco Carlos Nyströmer y del arquitecto noruego Olof Boye. El proyecto definitivo de la estructura metálica se completó en 1886 y, al año siguiente, comenzaron los trabajos que transformarían una manzana de Buenos Aires.

El Palacio de Aguas Corrientes conserva su estructura original de hierro Foto: Instagram @silvinadebuenosaires

En 1892 se realizaron las primeras pruebas de llenado de los tanques, mientras avanzaban los últimos detalles técnicos y ornamentales. Finalmente, el edificio fue habilitado en 1894, después de siete años de obras. Sarmiento, fallecido en 1888, no llegó a conocer el palacio terminado, aunque su origen estuvo vinculado con el programa sanitario impulsado durante su presidencia.

Un edificio declarado Monumento Histórico Nacional que todavía conserva sus tanques

El Palacio de Aguas Corrientes funcionó como gran depósito distribuidor hasta 1978, cuando fue desafectado de ese servicio y sus instalaciones comenzaron a destinarse a actividades administrativas y culturales. En 1989 fue declarado Monumento Histórico Nacional, mediante el Decreto 325, como reconocimiento a su valor arquitectónico e histórico.

La obra sanitaria vinculada con un proyecto impulsado durante la presidencia de Sarmiento Foto: Instagram @silvinadebuenosaires

Actualmente, el inmueble ubicado en avenida Córdoba 1950 alberga el Museo del Agua y espacios dedicados a conservar documentos relacionados con la infraestructura sanitaria. Entre sus archivos se encuentran miles de planos históricos que permiten estudiar las transformaciones urbanas de Buenos Aires.

Más de 130 años después de su inauguración, el edificio continúa siendo una de las construcciones más particulares de la capital argentina. Detrás de sus fachadas ornamentadas permanece una gigantesca obra de ingeniería que recuerda cómo la expansión del agua potable transformó las condiciones de vida de la ciudad.