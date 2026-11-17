La antigua estación ferroviaria, parte de su patrimonio histórico Foto: alepolvorines

El 17 de agosto de 1850, José de San Martín murió en Boulogne-sur-Mer, Francia, a los 72 años. Un siglo después, una localidad del sudoeste bonaerense adoptó esa misma fecha como nombre definitivo. Se trata de 17 de Agosto, un pueblo del partido de Puan, que antes de aquel homenaje tuvo tres nombres.

Fundado en 1904, el lugar nació en medio de la expansión ferroviaria y del desarrollo agropecuario bonaerense. Familias inmigrantes y propietarios rurales marcaron sus comienzos. Detrás de su nombre actual hay una historia que conecta la vida cotidiana de una comunidad rural con la memoria del Libertador.

Cómo nació el pueblo bonaerense que terminó homenajeando a San Martín

Para encontrar sus orígenes hay que retroceder a 1888, cuando Esteban Durcudoy adquirió alrededor de 5.000 hectáreas en una región que atravesaba cambios territoriales. Tras su muerte, las tierras quedaron en manos de su esposa, Catalina Olhaso, y de sus hijos. Uno de ellos, Juan Durcudoy, impulsó la formación de un asentamiento cerca de las vías que conectarían la zona con otras localidades.

17 de Agosto, el pueblo bonaerense que homenajea al Libertador Foto: Instagram @pueblitosarg

La fecha fundacional reconocida es el 17 de agosto de 1904, aunque el decreto de creación llegó el 28 de julio de 1906. Ese año también comenzó a funcionar la estación ferroviaria. La llegada del tren facilitó el movimiento de mercaderías, la circulación de pasajeros y el crecimiento de un núcleo de población vinculado principalmente con la producción rural.

Los tres nombres que tuvo antes de llamarse 17 de Agosto

El pueblo fue conocido primero como Villa Santa Catalina, en homenaje a Catalina Olhaso, integrante de la familia propietaria de las tierras. Más tarde recibió el nombre de Villa Durcudoy, por el apellido de quienes habían promovido el asentamiento. En 1906 se estableció una tercera denominación: A. Sáenz, cuyo significado despertó dudas durante décadas.

Monumento a José de San Martín en la plaza principal del pueblo Foto: Instagram @pueblitosarg

La inicial dio lugar a distintas interpretaciones entre los vecinos, que intentaban identificar a la persona homenajeada. En 1947, un director de escuela empezó a investigar el origen del nombre. Finalmente, en 1950, año del centenario de la muerte de San Martín, la localidad adoptó la denominación 17 de Agosto, que conserva hoy.

Por qué el 17 de agosto es una fecha clave en la historia argentina

San Martín falleció en Francia después de haber protagonizado algunas de las campañas militares decisivas para la independencia sudamericana. En 1812 organizó el Regimiento de Granaderos a Caballo; en 1817 encabezó el Cruce de los Andes, que permitió avanzar sobre las fuerzas realistas en Chile; y posteriormente participó en el proceso de independencia del Perú.

La historia de 17 de Agosto está ligada al ferrocarril Foto: Instagram @pueblitosarg

Sus restos fueron repatriados en 1880 y descansan en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. La elección del nombre del pueblo incorporó aquella fecha histórica a su identidad cotidiana. La plaza principal lleva el nombre de General José de San Martín y la escuela primaria N.º 6 recuerda a Remedios de Escalada de San Martín, su esposa, reforzando esa relación con la figura del Libertador.

El ferrocarril y los edificios que todavía cuentan su historia

La estación fue durante años una pieza fundamental para la actividad local, al permitir la salida de productos agropecuarios y mantener comunicados a los habitantes. La primera escuela comenzó a funcionar poco después de la fundación, con 32 alumnos. Con el tiempo aparecieron comercios, instituciones deportivas y espacios de encuentro que acompañaron el crecimiento del poblado.

El pueblo fue fundado en 1904 y cambió tres veces de nombre Foto: Instagram @pueblitosarg

Entre sus construcciones representativas se encuentran la Capilla Santa Catalina, frente a la plaza, y la antigua estación ferroviaria. También forman parte de la vida comunitaria el Club Social y Deportivo 17 de Agosto, la Biblioteca Popular Mariano Moreno y la Casa de la Cultura y Museo. Aunque el servicio ferroviario de pasajeros terminó en 1977, el edificio continúa asociado a la memoria del lugar.

Ubicado a unos 35 kilómetros de Puan, 17 de Agosto mantiene una identidad vinculada con la agricultura, la ganadería y las tradiciones rurales. Su recorrido resume una transformación particular: de tierras privadas y un asentamiento ferroviario a un pueblo que, después de cambiar tres veces de nombre, eligió recordar a San Martín cada vez que alguien menciona su localidad.