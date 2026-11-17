Subte Foto: Gobierno de la Ciudad

Los jubilados y pensionados que viven en la Ciudad de Buenos Aires podrán viajar gratis en el subte con solo escanear el código de barras de su DNI en los molinetes habilitados. La nueva modalidad, impulsada por el Gobierno porteño, busca simplificar el acceso al beneficio, reducir trámites y evitar que los adultos mayores dependan exclusivamente de una tarjeta SUBE o de una aplicación para utilizar el transporte.

Los jubilados pueden viajar gratis en subte. Foto: X / @fmrockandpop.

Quiénes pueden viajar gratis en el subte con el DNI

El nuevo sistema está dirigido a los adultos mayores que cumplan con las condiciones establecidas por el Gobierno de la Ciudad. El beneficio alcanza a:

Jubilados que residan en la Ciudad de Buenos Aires.

Pensionados que cumplan con los requisitos de ingresos.

Retirados de las Fuerzas Armadas.

Retirados de las fuerzas de seguridad.

Uno de los requisitos centrales es contar con ingresos de hasta 2,5 veces el haber mínimo. Además, los solicitantes deberán declarar que no perciben otros ingresos de ninguna naturaleza, aparte de los haberes previsionales informados.

La nueva modalidad podrá ser utilizada tanto por quienes soliciten el beneficio por primera vez como por aquellos que ya lo tengan vigente mediante otros mecanismos, como la tarjeta SUBE o la aplicación Buepp.

Cómo hacer el trámite para viajar gratis en el subte con el DNI

La solicitud se puede realizar de manera online, a través del formulario habilitado por el Gobierno porteño, o presencialmente en las oficinas de atención a jubilados de las respectivas sedes comunales.

Para completar la gestión, los interesados deberán proporcionar los siguientes datos y documentación:

Nombre y apellido.

Dirección.

Número de CUIL.

Teléfono de contacto.

Fotografía del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Fotografía del último recibo de haberes.

Quienes prefieran realizar la gestión de manera presencial podrán acercarse sin turno previo a las oficinas de atención a jubilados de las sedes comunales.

Cómo utilizar el DNI en los molinetes del subte

Una vez aprobada la solicitud, los beneficiarios recibirán una notificación por WhatsApp. Desde ese momento, podrán acceder al servicio gratuito utilizando el código de barras de su DNI. Para viajar, deberán apoyar el documento en los validadores de los molinetes Multipago habilitados en las estaciones de la red de subterráneos.

Cómo utilizar el DNI en los molinetes del subte.

De esta manera, el nuevo mecanismo permitirá utilizar el beneficio sin necesidad de presentar una tarjeta SUBE o ingresar a una aplicación cada vez que se realice un viaje.