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Disimulan canas y rejuvenecen el rostro: los secretos de los peluqueros para quitarle años a mujeres de 50 años

Con simples cortes y peinados, es posible suavizar los signos de la edad, integrar las canas al look y lograr una imagen fresca sin recurrir a las tinturas.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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¿Qué dice la psicología sobre dejarse las canas?
¿Qué dice la psicología sobre dejarse las canas? Foto: Freepik
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La aparición de las canas es un proceso natural del cuerpo que suele intensificarse después de los 50 años. Y para muchas, lejos de tratarse de una simple señal del paso del tiempo, se convirtió en un problema estético, donde cada vez más mujeres tienden a arrancarse esos pelitos molestos o recurrir a tinturas para taparlas. Sin embargo, los expertos en peluquería insisten en que es posible incorporarlas a un buen look de forma elegante y natural.

Y aunque durante décadas la coloración fue la solución más elegida, lo cierto es que las nuevas tendencias de belleza apuestan a una imagen más natural, donde el objetivo ya no es esconder las canas a cualquier precio, sino aprender a integrarlas de forma armoniosa al estilo personal.

Cómo incorporar las canas a nuevos looks Foto: ChatGPT.

En este contexto, peluqueros y estilistas recomiendan técnicas sencillas que permiten rejuvenecer el rostro, suavizar las facciones y restar años a la apariencia general. Desde un flequillo bien diseñado hasta el uso de accesorios, existen recursos accesibles que pueden marcar una gran diferencia.

Desde usar flequillo hasta sumar accesorios: cuáles son los secretos de los peluqueros para rejuvenecer tu look

Los expertos coinciden: un buen look puede transformar por completo la imagen. Por eso, un buen corte de pelo podría ser la solución que estás buscando. Entre las opciones más recomendadas aparece el flequillo, una herramienta capaz de suavizar las líneas de expresión de la frente, enmarcar el rostro y aportar una apariencia más juvenil.

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Además del flequillo, existen otros recursos que ayudan a disimular las canas y rejuvenecer el look sin necesidad de modificar el color natural del cabello. Los peinados con volumen, por ejemplo, generan movimiento y textura, dos elementos que aportan frescura y evitan que el cabello luzca apagado.

Además, los recogidos bajos, con moños relajados y una cabellera un poco más natural, son una excelente alternativa, ya que disminuyen los distintos tonos del pelo y reducen el contraste de las canas. Lo mismo ocurre con las trenzas y peinados entrelazados, que crean un efecto visual capaz de integrar naturalmente los cabellos blancos.

Cabello largo con flequillo. Foto: Unsplash
Los corts con flequillo ayudan a rejuvenecer

Por qué conviene evitar las tinturas para disimular las canas y quitarnos años en el pelo

Si bien muchas tinturas vienen con ingredientes naturales para cuidar el pelo y cubrir el cabello de forma pareja, lo cierto es que uno de las principales contras es que el mantenimiento debe ser constante y exige de mucho dinero y tiempo dentro de la peluquería.

A medida que el cabello crece, las raíces vuelven a mostrar las canas, obligando a realizar retoques periódicos que implican tiempo y dinero. Además, encontrar un tono idéntico al color natural no siempre resulta sencillo, y con los lavados frecuentes el color puede alterarse o perder intensidad.

Corte long bob con canas. Foto: Instagram @edviga_hairsalon

Las mechas suelen presentarse como una opción más suave, pero también requieren visitas regulares a la peluquería para mantener el efecto deseado. Por eso, cada vez más especialistas sugieren apostar por cortes estratégicos y peinados que permitan convivir con las canas sin depender de tratamientos continuos.

En este sentido, estilos como el corte Pixie se posicionan entre los favoritos de las mujeres que buscan un cambio rejuvenecedor. Su diseño moderno aporta frescura, resalta las facciones y permite lucir las canas de manera sofisticada. Combinado con volumen y un flequillo adecuado, puede convertirse en una solución práctica para restar años al rostro sin necesidad de recurrir a tinturas permanentes.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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