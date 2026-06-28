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Antonela Roccuzzo celebró el triunfo de la Selección y un detalle en la foto con sus hijos se volvió viral

Tras la victoria de la Selección argentina ante Jordania, donde Lionel Messi comenzó el partido como suplente, Antonela Roccuzzo compartió un posteo para celebrar el triunfo. Sin embargo, un detalle en la imagen llamó la atención de los usuarios y rápidamente se viralizó.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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El posteo de Antonela Roccuzzo tras el triunfo de la Selección argentina
El posteo de Antonela Roccuzzo tras el triunfo de la Selección argentina Foto: Redes sociales
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Como ya es una costumbre después de cada encuentro de la Albiceleste en el Mundial 2026, Antonela Roccuzzo celebró posteando una foto junto a sus hijos en el estadio, todos con la camiseta de la Selección Argentina.

Esta vez, en la imagen solo aparecieron Mateo y Ciro, por lo que muchos seguidores notaron la ausencia de Thiago, el hijo mayor de la pareja. El detalle generó todo tipo de comentarios en redes sociales, especialmente porque durante su llegada al estadio Roccuzzo había sido vista acompañada por sus tres hijos.

El posteo de Antonela Roccuzzo tras el triunfo de la Selección argentina Foto: Redes sociales

Además del debate por la ausencia de Thiago en la postal, la publicación recibió miles de mensajes de cariño hacia la familia. “La primera dama del fútbol, la reina total”, “La reina con sus principitos. La mejor familia y la mejor mujer que podría tener el rey” y “Siempre ahí para él. ¡Gracias!”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores.

Messi, tras ganarle a Jordania: “Seguimos juntos”

Messi compartió en redes sociales el buen trabajo realizado en el triunfo por 3 a 1 ante Jordania e instó a todos a “seguir juntos” para lo que viene en el Mundial 2026.

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“Una victoria más para completar la fase de grupos. Seguimos juntos…”, fue el texto que acompañó al ya típico carrete de fotos que comparte el capitán tras cada encuentro de la Selección argentina.

Messi estiró su ventaja como máximo goleador de los Mundiales

Messi, estiró este sábado su ventaja como máximo goleador de los mundiales al marcarle de tiro libre un gol en el triunfo por 3 a 1 sobre Jordania, por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Messi, quien entró a los 15 minutos del complemento por Lautaro Martínez y a los 35 convirtió el tanto para el elenco nacional, llegó a los 19 gritos en las Copas del Mundo y ahora le sacó tres al alemán Miroslav Klose y al francés Kylian Mbappé, ambos con 16.

Argentina vs Jordania por el Grupo J. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Además del delantero del Real Madrid, que en la última jornada no convirtió, los otros dos futbolistas que podrían alcanzarlo, aunque están lejos son el inglés Harry Kane, quien sí marcó y acumula 11 conquistas, y el portugués Cristiano Ronaldo, que no pudo hacerlo y se quedó con 10.

Messi suma 19 goles, luego siguen Klose y Mbappé, con 16; el brasileño Ronaldo Nazário tiene 15; el alemán Gerd Müller, 14; y el galo Just Fontaine con 13.

Mundial 2026Selección ArgentinaAntonela RoccuzzoLionel MessiRedes Sociales
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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