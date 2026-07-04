Antonela Roccuzzo repitió la postal más esperada con sus hijos tras otro gol de Messi y el triunfo de Argentina

Antonela y sus hijos estuvieron presentes en el triunfo de Argentina Foto: Instagram @antonelaroccuzzo

Antonela Roccuzzo volvió a ocupar un lugar central en la intimidad familiar de Lionel Messi durante una nueva noche mundialista de la selección argentina. Después del triunfo albiceleste ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, la rosarina compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que rápidamente despertaron la atención de los fanáticos: una foto junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, todos con la camiseta de Argentina y el apellido Messi en la espalda.

La escena no pasó inadvertida porque ya se transformó en una especie de ritual familiar. Cada vez que la selección afronta una cita importante, Antonela suele dejar registro del apoyo incondicional de la familia al capitán argentino, y esta vez no fue la excepción. La publicación llegó después de una jornada cargada de emoción, con Argentina avanzando en el Mundial 2026 y Messi nuevamente como protagonista.

La foto familiar que volvió a emocionar a los hinchas

En la imagen principal que compartió Antonela, se la puede ver junto a Thiago, Mateo y Ciro en la tribuna, todos vestidos con la camiseta alternativa de la selección argentina. El detalle que más llamó la atención fue que los cuatro lucieron la casaca con el número 10 y el nombre “Messi”, una postal que se repite en los grandes momentos del equipo nacional.

La publicación estuvo acompañada por corazones celestes y blancos y un mensaje breve, pero contundente: “Vamos Argentina”. Con apenas unas palabras, Antonela volvió a sintetizar el sentimiento de millones de hinchas que siguen cada paso de la Scaloneta en el torneo.

Más allá del resultado deportivo, la imagen generó una fuerte repercusión porque muestra el costado más íntimo de Messi en plena competencia. Mientras el capitán sigue acumulando capítulos históricos con la camiseta argentina, su familia mantiene una presencia constante en cada partido decisivo.

El look de Antonela y la presencia de Thiago, Mateo y Ciro

La publicación de Antonela no se limitó a una sola foto. También incluyó otras imágenes desde la tribuna, registros de la salida de los equipos al campo de juego y algunas postales en las que mostró el outfit elegido para acompañar a la selección en Miami.

Thiago, Mateo y Ciro volvieron a ser parte del color familiar en las gradas, una constante en los últimos torneos de Argentina. Los hijos de Messi suelen vivir los partidos con intensidad y cada aparición junto a su madre se convierte en contenido viral para los seguidores del capitán.

Antonela mostró su outfit Foto: Instagram @antonelaroccuzzo

La presencia de los tres también tuvo un valor especial porque, en otros encuentros, alguno de ellos no había estado presente por compromisos deportivos propios. Esta vez, la familia apareció completa para acompañar a Messi en otra noche clave del Mundial.

La camiseta alternativa, una cábala que nació en Qatar

Uno de los aspectos más comentados de la foto fue la elección de la camiseta alternativa. Para Antonela y sus hijos, esa indumentaria se convirtió en una especie de cábala desde el Mundial de Qatar, luego de la derrota de Argentina ante Arabia Saudita. A partir de entonces, la familia comenzó a utilizar con frecuencia la casaca suplente en los partidos importantes.

Esa costumbre acompañó a la selección en momentos inolvidables y también se mantuvo durante la Copa América 2024, en la que Argentina volvió a consagrarse. Por eso, cada vez que Antonela y sus hijos aparecen con esa camiseta, los hinchas no tardan en relacionarla con la suerte del equipo.

En el Mundial 2026, sin embargo, la tradición tuvo algunas variantes. Durante la fase de grupos, la familia alternó entre la camiseta titular y la suplente, pero en este nuevo cruce volvió a aparecer la alternativa, justo en una noche de victoria argentina.

Messi, Argentina y una familia que acompaña cada paso

El triunfo ante Cabo Verde le permitió a Argentina continuar su camino mundialista y mantener viva la ilusión de defender el protagonismo que construyó en los últimos años. En ese contexto, Messi volvió a estar en el centro de la escena, no solo por su influencia dentro del campo, sino también por todo lo que genera fuera de él.

Lionel Messi Foto: REUTERS

Antonela, por su parte, reafirmó una vez más su perfil discreto pero influyente. Sin grandes declaraciones, sus publicaciones suelen convertirse en tendencia porque muestran una parte muy buscada por los fanáticos: la intimidad familiar del mejor jugador argentino de todos los tiempos.

Ahora, la expectativa también se traslada al próximo compromiso de la selección. Con Argentina ya enfocada en la siguiente instancia, muchos hinchas estarán atentos a un detalle que parece menor, pero que en tiempos mundialistas cobra otra dimensión: qué camiseta elegirá Antonela para alentar a Messi en el próximo partido.