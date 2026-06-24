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Con fotos inéditas, Antonela Roccuzzo le dedicó un romántico posteo a Messi en su cumpleaños: la tierna respuesta del capitán de la Selección

La empresario utilizó sus redes sociales para dedicarle un sentido mensaje al futbolista. Mirá el romántico ida y vuelta en un posteo que recorre el mundo.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Antonela Roccuzzo junto a Lionel Messi.
Antonela Roccuzzo junto a Lionel Messi. Foto: Instagram
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En la interminable lista de saludos que recibió Lionel Messi en el día de su cumpleaños número 39, el más especial fue el de Antonela Roccuzzo, quien le dedicó un tierno mensaje a su marido en medio de su sexta participación en un Mundial.

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”, fue el mensaje con el que la empresaria saludó al capitán de la Selección argentina.

El posteo estuvo acompañado por una serie de fotos inéditas de la pareja y luego, con la familia completa con la llegada de Thiago, Mateo y Ciro.

El futbolista respondió con un tierno mensaje y se tomó el tiempo de bromear por las fotos de cuando eran más jóvenes: “Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes. Los amo!!! Qué chiquitos éramos…”

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Respuesta de Lionel Messi al posteo de Antonela Roccuzzo por su cumpleaños 39.
Respuesta de Lionel Messi al posteo de Antonela Roccuzzo por su cumpleaños 39. Foto: Instagram

El posteo rápidamente sumó millones de interacciones con mensajes de famosos y fanáticos de la Pulga que no querían quedarse afuera del saludo.

Antonela también subió una tierna imagen del crack en sus historias. Se trata de una foto del rosarino en su época en las infantiles de Newell’s, cuando daba sus primeros pasos en el fútbol. En la imagen, se lo ve soplando las velitas en su cumpleaños número 8.

Historia de Instagram de Antonela Roccuzzo para Messi en su cumpleños número 39.
Historia de Instagram de Antonela Roccuzzo para Messi en su cumpleños número 39. Foto: Instagram

Este cumpleaños encuentra a Messi en plena disputa del Mundial 2026, donde tuvo un comienzo impresionante, ya que se destacó con cinco goles en dos presentaciones (hat-trick a Argelia y doblete a Austria).

El próximo compromiso de la Albiceleste será el 27 de junio, por la última fecha del Grupo J. En el Dallas Stadium enfrentará a Jordania. El combinado nacional ya se adjudicó el primer puesto de su zona, por lo que en 16avos se medirá contra el segundo del Grupo H, que componen España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Lionel MessiCumpleañosAntonela RoccuzzoMundial 2026
Matias Greisert
Matias Greisert

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Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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