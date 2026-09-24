Los bares notables con más de 100 años que todavía se pueden visitar en Buenos Aires: historia, direcciones y cuánto cuesta comer

Bares Notables Foto: Facebook / Marcelo Solari

Entrar a ciertos bares de Buenos Aires no es simplemente sentarse a tomar un café. Es atravesar una puerta hacia otra época, ocupar una mesa que pudo haber recibido a un reconocido escritor y descubrir una parte de la historia porteña.

Los Bares Notables son establecimientos protegidos por su antigüedad, arquitectura, importancia cultural o relación con acontecimientos relevantes. Algunos sobrevivieron durante más de un siglo y todavía conservan sus vitrales, billares, arañas de bronce, barras de madera y tradicionales recetas.

Café Tortoni: el más antiguo de Buenos Aires

Ubicado en Avenida de Mayo 825, el Café Tortoni fue fundado en 1858 y es considerado el café más antiguo de la Ciudad. Su primer propietario fue el inmigrante francés Jean Touan, quien eligió el nombre como homenaje a un reconocido café parisino.

Café Tortoni Foto: Turismo Buenos Aires

Durante su extensa historia, por sus mesas pasaron figuras como Jorge Luis Borges, Federico García Lorca, Julio Cortázar, Luigi Pirandello y Carlos Gardel. Incluso se cuenta que Gardel tenía una mesa reservada, alejada de las miradas de sus admiradores.

La carta conserva clásicos como chocolate con churros, café con leche, submarino, medialunas, tostados y tortas. Los precios pueden variar, por lo que se recomienda consultar el menú actualizado antes de visitarlo.

Dirección: Avenida de Mayo 825, Monserrat.

Año de fundación: 1858.

Qué pedir: chocolate con churros, café Tortoni o una merienda tradicional.

Las Violetas: una joya de Almagro

En la esquina de Avenida Rivadavia 3899 y Medrano se encuentra Las Violetas, una de las confiterías más elegantes de Buenos Aires. Fue inaugurada el 21 de septiembre de 1884 y las crónicas aseguran que Carlos Pellegrini asistió a la apertura en un tranvía especial.

Su interior deslumbra por sus vitrales franceses, mármoles italianos, muebles de estilo francés y arañas de bronce. Entre sus clientes habituales estuvieron Alfonsina Storni, Roberto Arlt e Irineo Leguisamo.

Fue declarada Patrimonio Cultural de la Ciudad Foto: Instagram @vivamosba

El lugar cerró en 1998, pero fue recuperado y reabrió sus puertas en 2001. Actualmente es famoso por sus meriendas abundantes, tortas, masas finas, medialunas y sándwiches de miga.

Como referencia, algunas porciones de torta pueden ubicarse entre $8.000 y $11.000, mientras que los sándwiches de miga rondan entre $3.600 y $4.600 por unidad. Los valores son orientativos y pueden cambiar.

Dirección: Avenida Rivadavia 3899, Almagro.

Año de fundación: 1884.

Qué pedir: una merienda completa, tortas artesanales o sándwiches de miga.

Los 36 Billares: café, literatura y mesas centenarias

Los 36 Billares abrió sus puertas en 1894 y actualmente funciona en Avenida de Mayo 1271. El salón conserva parte de la tradición que convirtió al billar en uno de los grandes pasatiempos porteños.

El establecimiento cuenta con ocho mesas de billar de más de 120 años, restauradas y todavía en funcionamiento, además de mesas profesionales de pool. Por sus salones pasaron figuras como Federico García Lorca y Abelardo Arias.

Los 36 Billares abrió sus puertas en julio de 1894 Foto: turismo.buenosaires

Su carta incluye cafetería, pizzas, empanadas, pastas y picadas. Como referencia, ofrece café con medialuna por $4.700, café con leche y dos medialunas por $7.300, un menú de muzzarella con gaseosa por $10.000 y una pizza grande con dos bebidas por aproximadamente $31.500.

Dirección: Avenida de Mayo 1271, Monserrat.Año de fundación: 1894.Qué pedir: pizza de muzzarella, café con medialunas o una picada.

El Federal: un antiguo almacén en San Telmo

En Carlos Calvo 599, en el corazón de San Telmo, se encuentra El Federal, uno de los bares históricos más representativos de la Ciudad.

El edificio conserva el aspecto de los antiguos almacenes porteños, con barra de madera, botellas, objetos publicitarios y mobiliario de época. Su propuesta gastronómica mantiene el espíritu del bodegón, con picadas, tortillas, milanesas, pastas, sándwiches, cerveza y café.

Bar El Federal. Foto: Instagram @buenosaires.ar

A diferencia de otros bares más orientados al turismo, El Federal todavía conserva una fuerte identidad barrial. Por eso, es una parada ideal para quienes buscan combinar historia, gastronomía y vida cotidiana porteña.

Dirección: Carlos Calvo 599, San Telmo.

Qué pedir: tortilla, picada, milanesa o cerveza tirada.

Cuatro bares que funcionan como museos vivos

El Tortoni conserva la memoria de la bohemia; Las Violetas, el esplendor arquitectónico del siglo XIX; Los 36 Billares, la tradición del juego; y El Federal, el espíritu de los viejos almacenes.

Estos espacios sobrevivieron a reformas urbanas, crisis económicas y cambios de costumbres. Sin embargo, todavía mantienen una ceremonia difícil de reemplazar: sentarse sin apuro, pedir un café y observar el movimiento de Buenos Aires.