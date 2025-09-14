Las 5 plantas más amigables y seguras para perros y gatos: decoran el hogar y son fáciles de cuidar

Tener mascotas no significa renunciar al verde en casa. Estas cinco plantas pet-friendly son ideales para convivir con perros y gatos sin riesgos. Conocé de cuáles se trata dentro de la nota.

Las mascotas y las plantas ya pueden no ser un problema. Foto: Freepik

Tener plantas y mascotas en casa puede parecer una combinación complicada. Muchos dueños de perros y gatos temen que sus animales se intoxiquen al morder o ingerir alguna hoja, mientras que otros se preocupan por el daño que sus mascotas puedan causar a sus plantas favoritas.

Sin embargo, existen especies pet-friendly que no representan ningún riesgo para la salud de los animales y que, además, son fáciles de mantener y embellecen cualquier rincón.

Las plantas pet-friendly no representan un riesgo para las mascotas. Foto: Pexels.

Existe una lista con cinco plantas ideales para tener en casa con mascotas. Todas son seguras, decorativas y aptas para quienes no tienen demasiada experiencia en jardinería.

Cinco plantas que se puede tener sin preocuparse por las mascotas

Calathea Makoyana : también llamada “pluma de pavo real” por el dibujo de sus hojas. Es una de las más atractivas dentro del mundo de las Calatheas y, además, muy fácil de cuidar .

Maranta Fascinator : apodada “Planta de la Oración” por el movimiento que hacen sus hojas entre el día y la noche, como si estuviera rezando. Su apariencia es exótica y no representa ningún peligro para perros ni gatos.

Peperomia Watermelon : se destaca por sus hojas redondas que recuerdan a una sandía. Es resistente, decorativa y fácil de mantener , lo que la convierte en una gran aliada para quienes tienen poco tiempo.

Helecho Plumoso : de textura suave y liviana, es ideal para aportar un toque silvestre a los ambientes. Ayuda a aumentar la humedad del aire , algo beneficioso tanto para humanos como para mascotas, sobre todo en climas secos.

Orquídea Phalaenopsis: elegante, de floración prolongada y totalmente segura para animales. Es una de las orquídeas más simples de cuidar y más elegidas para interiores.

La lengua de suegra no representa riesgos tóxicos para las mascotas. Foto: Freepik IA.

Con estas opciones, ya no hay necesidad de renunciar al verde por temor a poner en riesgo a las mascotas. Son plantas que no solo contribuyen a la decoración y a mejorar la calidad del aire, sino que también permiten una convivencia armoniosa y sin sobresaltos entre flora y fauna doméstica.