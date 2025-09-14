Las 5 plantas más amigables y seguras para perros y gatos: decoran el hogar y son fáciles de cuidar
Tener plantas y mascotas en casa puede parecer una combinación complicada. Muchos dueños de perros y gatos temen que sus animales se intoxiquen al morder o ingerir alguna hoja, mientras que otros se preocupan por el daño que sus mascotas puedan causar a sus plantas favoritas.
Sin embargo, existen especies pet-friendly que no representan ningún riesgo para la salud de los animales y que, además, son fáciles de mantener y embellecen cualquier rincón.
Existe una lista con cinco plantas ideales para tener en casa con mascotas. Todas son seguras, decorativas y aptas para quienes no tienen demasiada experiencia en jardinería.
Cinco plantas que se puede tener sin preocuparse por las mascotas
- Calathea Makoyana: también llamada “pluma de pavo real” por el dibujo de sus hojas. Es una de las más atractivas dentro del mundo de las Calatheas y, además, muy fácil de cuidar.
- Maranta Fascinator: apodada “Planta de la Oración” por el movimiento que hacen sus hojas entre el día y la noche, como si estuviera rezando. Su apariencia es exótica y no representa ningún peligro para perros ni gatos.
- Peperomia Watermelon: se destaca por sus hojas redondas que recuerdan a una sandía. Es resistente, decorativa y fácil de mantener, lo que la convierte en una gran aliada para quienes tienen poco tiempo.
- Helecho Plumoso: de textura suave y liviana, es ideal para aportar un toque silvestre a los ambientes. Ayuda a aumentar la humedad del aire, algo beneficioso tanto para humanos como para mascotas, sobre todo en climas secos.
- Orquídea Phalaenopsis: elegante, de floración prolongada y totalmente segura para animales. Es una de las orquídeas más simples de cuidar y más elegidas para interiores.
Con estas opciones, ya no hay necesidad de renunciar al verde por temor a poner en riesgo a las mascotas. Son plantas que no solo contribuyen a la decoración y a mejorar la calidad del aire, sino que también permiten una convivencia armoniosa y sin sobresaltos entre flora y fauna doméstica.