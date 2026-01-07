¿Solución o riesgo ambiental?: descubren que los cangrejos violinistas descomponen microplásticos

Cangrejo violinista. Foto: Noticias Ambientales

Una investigación conjunta liderada por especialistas de la Universidad de San Pablo (Brasil) y la Universidad del Salento (Italia) sacó a la luz un fenómeno biológico hasta ahora poco documentado: la interacción activa de los cangrejos violinistas con los microplásticos.

Estos crustáceos, que habitan fundamentalmente en las zonas de manglares, no solo están ingiriendo estos contaminantes, sino que sus sistemas digestivos son capaces de reducirlos a partículas aún más pequeñas.

El estudio se centró específicamente en la especie Leptuca leptodactyla. Los científicos observaron que estos animales, al alimentarse del sedimento, procesan involuntariamente los microplásticos presentes en el entorno.

A través de un proceso mecánico y químico en su tracto digestivo, los cangrejos violinistas transforman los microplásticos en nanoplásticos, partículas de un tamaño inferior que presentan retos analíticos y ecológicos todavía mayores.

El mecanismo de fragmentación biológica de los cangrejos violinistas microplásticos

La capacidad de estos crustáceos para alterar la estructura de los polímeros reside en su compleja morfología bucal y su sistema digestivo.

Según el informe técnico, el proceso de trituración mecánica, combinado con la acción de enzimas gástricas, acelera la degradación física del material sintético.

Cangrejo violinista. Foto: Wikipedia

Este hallazgo es crucial, ya que demuestra que la fauna no solo es víctima pasiva de la contaminación, sino que actúa como un agente que modifica la forma en que el plástico persiste en el ecosistema.

Los análisis de laboratorio realizados en los manglares brasileños confirmaron que las heces de estos crustáceos contienen una concentración significativa de nanoplásticos tras la ingesta de fragmentos mayores. Este fenómeno de “biodegradación mecánica” altera la disponibilidad del contaminante en el medio acuático.

Una amenaza para la seguridad alimentaria marina

Aunque la capacidad de descomposición podría parecer una vía de eliminación, los expertos advierten sobre las consecuencias negativas de este hallazgo.

Cangrejo violinista. Foto: Wikipedia

Al reducir el tamaño de los plásticos, los cangrejos violinistas facilitan que los microplásticos sean ingeridos por organismos filtradores y depredadores más pequeños que no podrían consumir fragmentos de mayor envergadura.

Este proceso incrementa la biodisponibilidad de los tóxicos, permitiendo que los nanoplásticos penetren en los tejidos celulares de diversas especies marinas, lo que eventualmente podría escalar por la red trófica hasta llegar al consumo humano.

La investigación subraya la urgencia de repensar las estrategias de mitigación de residuos, ya que la actividad biológica de especies como el cangrejo violinista está acelerando la dispersión de contaminantes invisibles en los océanos del mundo.