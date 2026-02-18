Gatos, comida. Fuente: Freepik.

Quienes conviven con gatos seguramente alguna vez notaron que solamente comen el alimento que se encuentra en el centro del plato y que dejan un “anillo” en los bordes. Aunque tengan comida, gritarán y maullarán hasta que su comedero vuelva a estar lleno. Y si bien a simple vista parece un capricho, veterinarios explican que este comportamiento tiene fundamentos físicos e instintivos.

Organizaciones como la American Association of Feline Practitioners y hospitales veterinarios indicaron que este comportamiento no tiene que ver con una simple manía sin sentido, sino que existe una posibilidad de que se sienta incómodo con su recipiente o que sus bigotes sean demasiado sensibles. Por este motivo, los expertos en medicina felina suelen recomendar platos anchos y profundos.

Gatos, comida. Fuente: Unsplash

Los bigotes de los gatos son estructuras altamente sensibles que les permiten orientarse, medir espacios y percibir cambios en el entorno. Cuando el plato es profundo o angosto, los bigotes rozan constantemente los bordes mientras el animal come y eso les genera incomodidad e incluso signos de estrés, generando que el felino solamente se acerque donde menos contacto haya: el centro del plato.

Pero además del factor físico, este comportamiento también tiene que ver con una cuestión instintiva: los gatos son cazadores natos y se alimentan en pequeñas porciones a lo largo del día. Incluso cuando tienen comida disponible en abundancia, conservan esa conducta.

Por este motivo, muchos veterinarios y expertos en comportamiento animal indican que dejar un hueco en el centro puede ser también una forma de racionar el alimento y regresar más tarde, en lugar de ingerirlo todo de una vez.

Otro factor posible es su desarrollado sentido del olfato. Los gatos suelen ser exigentes con la calidad y frescura de la comida. Si el alimento pierde aroma o textura, pueden optar por no terminarlo. En algunos casos, simplemente dejan el resto porque ya están saciados.

Gatos, comida. Fuente: Freepik.

Cómo darle de comer correctamente a un gato

Si un gato realiza esta conducta con frecuencia, los especialistas recomiendan cambiar su recipiente por uno más ancho y poco profundo, ya que de esa manera sus bigotes estarán protegidos y podrá racionar su comida sin problemas. Sin embargo, también hay otras cosas que se pueden hacer:

Evitar recipientes estrechos que obliguen a los bigotes a rozar los bordes.

Ofrecer porciones más pequeñas varias veces al día.

Mantener la comida fresca y el plato limpio.

Materiales fáciles de limpiar (acero inoxidable o cerámica).

Varias porciones pequeñas al día.

Control veterinario si hay pérdida de peso, vómitos o cambios bruscos de apetito.

Gatos, comida. Fuente: Unsplash

En la mayoría de los casos, dejar un hueco en el centro del plato no es señal de enfermedad ni de un problema de conducta. Es, simplemente, una combinación de sensibilidad física, instinto natural y preferencias individuales que forman parte del particular universo felino.