De la tableta Scaloneta a una pelota de cacao gigante: así será La Chocolaterie 2026 en La Rural

La Chocolaterie 2026 prepara una edición récord en Buenos Aires Foto: Instagram @ferialachocolaterie

En Buenos Aires ya empezó la cuenta regresiva para una nueva edición de La Chocolaterie, el encuentro dedicado al universo del cacao que volverá a instalarse en La Rural con una propuesta ampliada, más expositores y una puesta que apunta a convertir al chocolate en experiencia, espectáculo y conversación. La organización la presenta como la edición más ambiciosa hasta ahora, con presencia de marcas, emprendedores y fabricantes de materia prima que buscarán mostrar cómo evolucionó la escena chocolatera en la Argentina.

Lo interesante de esta edición no pasa solo por la cantidad de stands, sino por el cambio de tono. La feria ya no se limita al bombón elegante o a la tableta premium: ahora combina consumo, entretenimiento, activaciones y tendencias de producto para atraer tanto a fanáticos del chocolate como a quienes buscan una salida distinta. Habrá charlas, catas, maridajes, talleres, masterclasses y demostraciones en vivo, además de espacios pensados para descubrir nuevas marcas y formatos.

El cruce entre chocolate y fútbol, la gran apuesta visual de 2026

Uno de los ejes más fuertes de esta edición será su impronta mundialista. La feria se realizará en el contexto de la Copa del Mundo y ese clima se hará visible en lanzamientos, piezas temáticas y productos pensados para conectar con el ritual de ver partidos, compartir algo dulce y convertir el consumo en una experiencia más emocional.

Qué se podrá probar, cuánto salen las entradas y por qué esta edición promete ser la más innovadora Foto: Instagram @ferialachocolaterie

Entre los lanzamientos más comentados aparecen una tableta “Scaloneta”, una pelota de chocolate de tamaño real, brigadeiros con colores albicelestes, medallas y copas hechas en cacao, una donut celeste y diversas cajas pensadas para acompañar reuniones futboleras. Más allá del impacto en redes, estas piezas muestran cómo la chocolatería también se mueve al ritmo de la cultura popular y de los eventos masivos.

A eso se suma una de las atracciones más fotogénicas del evento: una gran instalación de chocolate inspirada en la temática mundialista, planteada como uno de los puntos más fuertes en términos visuales. En Discover, el componente visual pesa mucho, y esta feria parece haber entendido que hoy no alcanza con vender rico: también hay que ofrecer algo que la gente quiera mirar, compartir y recordar.

De los alfajores de autor a los sabores que nadie espera

Otro punto fuerte de La Chocolaterie 2026 será el contraste entre lo conocido y lo inesperado. Por un lado, habrá lugar para el universo más clásico: chocolates bean-to-bar, bombones pintados a mano, barras de origen único, alfajores de autor, opciones veganas, productos sin TACC y versiones sin azúcar. Por otro, se abrirá espacio para pruebas más arriesgadas que buscan correrse de la receta tradicional.

En esa búsqueda aparecen algunos de los productos que más curiosidad despiertan: versiones con hongos, ingredientes liofilizados, combinaciones con pimienta rosa, propuestas con gochujang, desarrollos con minerales marinos patagónicos, además de cruces insólitos como morcilla con chocolate, sándwiches dulces y otras fórmulas que intentan ampliar la frontera de lo posible dentro del cacao. La lógica detrás de estas creaciones no es solo sorprender: también reflejan una industria más abierta a experimentar con texturas, ingredientes y relatos de marca.

La Chocolaterie 2026 se hará el 27 y 28 de junio en La Rural Foto: Instagram @ferialachocolaterie

El alfajor, además, tendrá un lugar destacado dentro del recorrido. Distintas coberturas y rellenos buscarán renovar uno de los productos más representativos de la gastronomía local con sabores que van desde la yerba mate hasta mezclas con Aperol, naranja, whisky, nuez, cereza, piña colada, Malbec o rosa mosqueta. Esa combinación entre identidad argentina e innovación probablemente sea una de las claves de la feria.

Brasil gana protagonismo y suma mirada regional al evento

La edición 2026 también tendrá una presencia internacional más marcada. La venta oficial destaca una participación de más de 20 propuestas impulsadas por la Embajada de Brasil en la Argentina, mientras coberturas sectoriales remarcan que llegarán productores, chocolaterías bean-to-bar y marcas con foco en ingredientes y perfiles de sabor del cacao brasileño.

Ese desembarco no es menor. Brasil aporta una dimensión regional clave al evento, con proyectos vinculados a ingredientes amazónicos como cupuaçu, cumarú, açaí, maracuyá y castañas brasileñas, además de marcas y empresas reconocidas en competencias internacionales del sector. Para el público, esto amplía el mapa del chocolate disponible en la feria; para la industria, refuerza el perfil de Buenos Aires como punto de encuentro del ecosistema chocolatero latinoamericano.

Cuándo es, dónde se hace y cuánto salen las entradas

La Chocolaterie 2026 se realizará el sábado 27 y domingo 28 de junio en el Pabellón Ocre de La Rural, en el horario de 10:30 a 19:00. Las entradas se comercializan a través de La Rural Ticket, y la información oficial también indica que habrá compra presencial en boletería. En la ficha de tickets figura un valor general de $15.000, además del ingreso por boletería para personas con CUD hasta el mediodía, bajo las condiciones detalladas por la organización.

Para quienes siguen la escena gastronómica o simplemente buscan un plan distinto en Buenos Aires, la feria promete algo más que una salida dulce. Todo indica que será una mezcla entre tendencia, entretenimiento, consumo y cultura pop, con suficiente material visual y novedades de producto como para convertirse en una de las citas más comentadas de junio.